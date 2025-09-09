Caseware conquista premios internacionales y afianza liderazgo en innovación tecnológica

Toronto (GLOBE NEWSWIRE) — Caseware™, líder global en soluciones de auditoría, reportes financieros y análisis de datos impulsados por inteligencia artificial y tecnologías en la nube, atraviesa un momento de reconocimiento internacional sin precedentes. La empresa celebra una serie de premios recientes que destacan su liderazgo en innovación, visión estratégica y talento humano.

Agosto: un mes de doble triunfo

En agosto de 2025, la compañía alcanzó un doble logro. Por un lado, fue galardonada con el Boomer Consulting Process Innovation Visionary Award. Al mismo tiempo, Danielle Supkis Cheek, vicepresidenta sénior de IA, Analítica y Aseguramiento, recibió el reconocimiento como Technology Executive of the Year en los American Business Awards (The Stevie® Awards).

Estos premios subrayan tanto la capacidad de Caseware para transformar los procesos contables como el liderazgo de una de sus ejecutivas más influyentes.

En un comunicado emitido por la Boomer Circles™ Summit, se destacó: «Caseware delivers transformative audit technology that meets firms where they are – desktop, cloud or hybrid. Tools like the OnPoint Suite, LeaseJava, Extractly, Validate and AiDA streamline workflows, enhance compliance and integrate seamlessly with other systems. These innovations deliver significant efficiency gains for clients, proving Caseware’s commitment to impactful, practical solutions.”

Por su parte, el jurado de la 22ª edición de los International Business Awards® elogió el papel de Cheek: “Danielle is clearly elevating the entire accounting profession into a new era of trusted AI. Her work bridges the complex realms of AI, ethics and professional standards in accounting. This nomination presents a compelling case of transformational leadership that balances innovation with accountability.”

Reconocimientos acumulados en 2025

Los galardones de agosto se suman a los obtenidos a comienzos de año. En febrero de 2025, la revista Accounting Today seleccionó a Caseware AiDA y a la Dynamic Audit Solution (DAS) —una solución integrada en la nube desarrollada conjuntamente con la AICPA y CPA.com— dentro de los Top New Products for Accountants 2025.

De manera conjunta, estos reconocimientos refuerzan la posición de Caseware como una empresa tecnológica que impulsa la confianza y la eficiencia en la economía global.

El director ejecutivo de la firma, David Marquis, resaltó: “Caseware continues to set the standard for innovation in our industry. Our transformative products and talented teams are changing the way accountants work worldwide. These awards are a powerful recognition of the impact we’re making today – and they inspire us to keep pushing boundaries as we shape the future of the profession together with our customers and partners.”

CwX: la vitrina global de transformación

Los recientes éxitos de Caseware preparan el terreno para la próxima edición de CwX, su evento global insignia. Allí, la visión de la compañía y su tecnología premiada serán el eje central de encuentros que reunirán a líderes, innovadores e influenciadores de la profesión contable y de auditoría.

El calendario de actividades contempla tres citas en Europa: CwX Alemania (11 de septiembre), CwX Reino Unido (14 de octubre) y CwX Países Bajos (25 de noviembre).

Más que una conferencia, CwX es una plataforma estratégica que busca conectar a las principales firmas, autoridades del sector y pioneros tecnológicos. Su propósito es facilitar el intercambio de ideas, la exhibición de tecnologías transformadoras y la definición del rumbo futuro de la profesión.

Con un enfoque en la adopción de la nube, los flujos de trabajo potenciados por inteligencia artificial y la transformación digital, el evento también busca fortalecer las relaciones con clientes y socios, consolidando el compromiso de Caseware con la construcción de confianza en la economía mundial.

Impacto para la profesión contable

La serie de premios y la realización de CwX confirman el papel protagónico de Caseware en la evolución del sector. Su capacidad de combinar innovación tecnológica con responsabilidad ética y estándares profesionales marca una pauta de cómo la contabilidad se transforma a nivel global.

En un escenario económico donde la confianza y la digitalización son factores determinantes, la compañía se posiciona como un aliado estratégico para la profesión contable y un motor de transformación que contribuye al fortalecimiento de la economía internacional.