Carestream presentará innovación premiada y nuevos productos en RSNA 2025

Rochester, N.Y.,—Carestream Health anunció que participará en la reunión anual de la Radiological Society of North America (RSNA), que se llevará a cabo del 30 de noviembre al 4 de diciembre en Chicago, donde exhibirá su portafolio de soluciones de radiografía digital y presentará nuevas tecnologías diseñadas para mejorar la eficiencia operativa y la calidad de las imágenes médicas.

Los asistentes podrán visitar el stand #2154 del South Hall para conocer cómo las soluciones de Carestream, desarrolladas específicamente para las cambiantes necesidades de la imagenología, buscan reducir brechas de accesibilidad y elevar el estándar de atención en proveedores de distintos tamaños, volúmenes de pacientes y regiones geográficas.

Innovaciones que marcarán la pauta

Además de su portafolio de salas, equipos móviles, detectores y opciones de servicio y software, Carestream presentará varias innovaciones:

Carestream 360° Analytics Dashboard: una plataforma creada para ayudar a los departamentos de radiología a supervisar métricas clave , analizar tendencias de imágenes y optimizar la eficiencia operativa desde un tablero centralizado y fácil de usar.

Lux HD Detectors: la próxima generación de detectores combina innovación de vanguardia y imágenes en alta definición en un diseño liviano y ergonómico que reduce la fatiga, mejora la eficiencia del flujo de trabajo y ofrece mayor claridad para decisiones clínicas seguras.

Detector Exposure Control (DEC): una nueva tecnología que rompe con el tradicional Automatic Exposure Control (AEC) , ofreciendo imágenes consistentes, precisas y bien alineadas.

DRX-Evolution Plus X-ray System: equipado con pantalla táctil capacitiva y compartimiento de carga , está diseñado para las necesidades complejas y cambiantes de los proveedores de servicios médicos.

DRX-Revolution Mobile X-ray System: ahora mejorado con alertas inteligentes para tecnólogos, que minimizan interrupciones y mejoran la experiencia del usuario. También incorpora inching drive controls para un movimiento preciso, Align Assist para alineación exacta entre tubo y detector, y Smart Noise Cancellation (SNC) para imágenes más claras y de alta calidad.

Reconocimiento internacional

La participación de Carestream en RSNA 2025 se produce poco después de ser reconocida por Healthcare Business Outlook como la “X-ray Imaging Company of the Year 2025”, un premio que celebra la innovación, el pensamiento estratégico y el compromiso de la compañía con la industria de la imagen médica.

Las soluciones de Carestream sobresalieron en factores clave como el crecimiento sostenido, la profundidad de su portafolio, la capacidad para ofrecer soluciones personalizadas a centros quirúrgicos y ambulatorios, el cumplimiento de estándares internacionales como HIPAA y DICOM, y los altos niveles de satisfacción del cliente e impacto en los resultados clínicos.

Voces desde la dirección

El CEO de Carestream, Todd Clegg, destacó el compromiso de la empresa con un enfoque centrado en el cliente:

“We’re dedicated to providing not just products, but solutions that speak to real voice of customer needs, challenges, and goals,” said Todd Clegg, CEO at Carestream. “Through our voice of customer, our focus is to help ensure our solutions are not only accessible to the communities who need them most, but that they make a tangible difference by adding real value, making a process easier or an outcome better.”

Clegg también enfatizó la importancia del diálogo continuo con los usuarios:

“Our customers are looking to us to help solve real problems,” said Mr. Clegg. “We’re looking forward to connecting, putting our latest innovations to work, and learning how we can help make a difference.”

Cultura del cuidado y compromiso social

Además de la exhibición tecnológica, Carestream destacará nuevamente su “cultura del cuidado” con una iniciativa interactiva: el “Care Wall”, donde los visitantes podrán dejar un “Care Message” dedicado a personas o causas significativas. La empresa busca así conectar la innovación tecnológica con el aspecto humano de la atención médica.

Una cita clave para la radiología

Carestream invita a los asistentes a agendar una cita durante RSNA 2025 para conocer más sobre sus innovaciones y su portafolio completo de soluciones de diagnóstico por imágenes. El enfoque de la compañía se centra en mejorar la accesibilidad, la eficiencia operativa y la calidad del diagnóstico en todo tipo de entornos clínicos, desde hospitales grandes hasta centros ambulatorios.

Con estos lanzamientos, Carestream refuerza su posición como líder global en soluciones de radiografía digital, impulsando una visión de futuro donde la tecnología y el cuidado humano convergen para ofrecer una atención médica más eficiente, precisa y accesible.