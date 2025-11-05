Boliche venezolano apunta al oro en Ayacucho-Lima 2025

Caracas — Con la mira puesta en lo más alto del podio, la selección venezolana de boliche afina su preparación para los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, que se disputarán del 3 al 5 de diciembre en el Bowling Center de la Villa Deportiva Nacional (Videna), en Lima, Perú. El conjunto nacional, integrado por figuras consolidadas y jóvenes promesas, aspira a superar los resultados obtenidos en la pasada edición de Valledupar 2022 y conquistar el primer lugar por países.

De acuerdo con la planificación técnica, el escenario limeño representará un reto determinante para las aspiraciones del equipo.

“El escenario se construyó en 2019 para los Juegos Panamericanos y está como debajo de unas gradas del estadio de fútbol y eso crea una especie de humedad que hace que la pista reaccione de manera muy diferente. Es una cancha difícil para adaptarse pero creo que el equipo tiene la experiencia para lograr el objetivo”,

subrayó Agustín De Faría, presidente de la Federación Venezolana de Boliche.

Experiencia masculina rumbo a Lima

El combinado masculino estará encabezado por Luis Rovaina, actual campeón suramericano y doble medallista de Valledupar 2022. Rovaina liderará al equipo junto a Andrés Rodríguez y Luis Andueza, quienes integraron el trío masculino que conquistó la medalla de oro en el Campeonato Centroamericano y del Caribe, logro que les aseguró la clasificación a los Juegos CAC Santo Domingo 2026.

A ellos se suma la juventud de Gabriel Segovia, nueva figura del boliche nacional que buscará consolidar su desempeño internacional en esta cita bolivariana.

El desempeño reciente del equipo masculino ha reforzado la confianza en sus posibilidades. La combinación de experiencia y talento emergente se presenta como una fórmula estratégica para afrontar una competencia que promete alto nivel técnico entre las naciones participantes.

Dúo Marcano y fuerza femenina en la pista

En la rama femenina, el equipo contará con la experiencia de Alicia Marcano, reciente Campeona Mundial Senior en Las Vegas, quien compartirá la alineación con su hermana Karen Marcano, campeona suramericana, así como con Patricia de Faria y Gilant González. Este cuarteto, que ya obtuvo la medalla de bronce en el Campeonato Centroamericano y del Caribe, llega a Lima con la motivación de superar su desempeño previo.

Además, De Faria y Karen Marcano lograron el subcampeonato suramericano en 2025 en la modalidad de dobles femenino, un resultado que confirma la solidez técnica y la consistencia competitiva del grupo.

Preparación y metas claras

El equipo venezolano ha sostenido un calendario de preparación riguroso a lo largo del año, con énfasis en la adaptación técnica a distintas superficies de pista y en la mejora de la precisión individual. Según el presidente federativo, el trabajo físico y mental ha sido prioritario para garantizar el rendimiento durante la competencia.

“El equipo está bastante bien. Sano, que es muy importante. Han hecho un gran trabajo durante todo el año. Creemos que se va a lograr el objetivo de ganar los Juegos Bolivarianos. Colombia siempre va a ser el rival a vencer. Guatemala y Perú, como sede, también son de considerar”,

afirmó De Faría.

La planificación incluye sesiones de entrenamiento específicas enfocadas en la lectura de la pista y el control del aceite, factores determinantes en el comportamiento de la bola en escenarios con condiciones de humedad como las de la Videna.

Antecedentes y proyección internacional

En los Juegos Bolivarianos de Valledupar 2022, Venezuela finalizó en el segundo lugar por países en la disciplina de boliche, acumulando dos medallas de oro y tres de plata. En aquella ocasión, Luis Rovaina se coronó campeón en la modalidad individual masculina y también se llevó el oro en dobles junto a Rogelio Felice.

Las preseas de bronce llegaron por la destacada actuación de las hermanas Marcano en el dobles femenino y por los equipos masculino y femenino en la competencia grupal.

El desempeño de ese ciclo dejó en evidencia la fortaleza técnica del boliche venezolano y la consolidación de una generación capaz de competir con los mejores exponentes de la región. Con la mirada puesta en Lima, el objetivo es claro: alcanzar el liderato bolivariano y fortalecer la ruta hacia los compromisos internacionales de 2026.

Rumbo al título bolivariano

El boliche venezolano llega a los XX Juegos Deportivos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 con un equipo experimentado, saludable y con plena confianza en sus posibilidades. La Videna, con su pista exigente y sus condiciones particulares, será el escenario donde Venezuela buscará convertir su preparación y talento en nuevas medallas doradas para el país.