Carestream lanza tableta industrial para optimizar inspecciones radiográficas en campo

Caracas – En una apuesta por agilizar los procesos de inspección industrial y ofrecer soluciones más prácticas a los técnicos de radiografía digital, la compañía Carestream Health presentó esta semana la INDUSTREX Fieldview Tablet, un dispositivo robusto diseñado para simplificar la captura, validación y revisión de imágenes directamente en el punto de inspección.

El anuncio fue realizado desde Rochester, Nueva York, y marca un hito en el sector de pruebas no destructivas (NDT, por sus siglas en inglés), donde Carestream es considerado un actor global de referencia.

Innovación para reducir retrabajos y aumentar productividad

De acuerdo con la empresa, la nueva tableta está concebida para resolver uno de los principales obstáculos que enfrentan los inspectores: la necesidad de trasladarse hasta estaciones de revisión alejadas para validar imágenes, lo que generaba demoras y, en muchos casos, repeticiones innecesarias de exposiciones.

Con la INDUSTREX Fieldview Tablet, los profesionales podrán verificar la correcta colocación, revisar marcadores y confirmar la sensibilidad de los indicadores de calidad de imagen (IQI) antes de pasar a la siguiente exposición. Además, contarán con la posibilidad de visualizar, ajustar, repetir o transferir las imágenes de manera inalámbrica a una estación cercana de interpretación.

Este flujo de trabajo integrado, explica la compañía, no solo incrementa la velocidad de las inspecciones, sino que también optimiza el rendimiento general de las operaciones.

Voces de la empresa

David Chan, gerente general global de Carestream NDT, destacó la relevancia de la innovación en el contexto actual:

“Until now, it has been a challenge for inspectors to acquire and validate images, because review stations are often located away from the inspection point. The new INDUSTREX Fieldview Tablet lets radiographers set up, expose, and review images at the inspection point, significantly boosting workflow and productivity.”

Características técnicas destacadas

El dispositivo ha sido diseñado con especial atención a las exigencias de los entornos industriales y de campo, donde las condiciones suelen ser adversas. Entre sus atributos principales destacan:

Ligereza y resistencia: sustituye los voluminosos computadores portátiles por una tableta compacta y reforzada, apta para terrenos difíciles y sitios de inspección de difícil acceso.

Interfaz táctil industrial: equipada con una pantalla legible a plena luz solar que puede operarse con guantes, manos húmedas o un lápiz táctil, lo que facilita el uso en condiciones variables.

Compatibilidad ampliada: el equipo es plenamente funcional con la familia de soluciones DR de Carestream NDT, entre ellas los modelos HPX-DR 3543 PE, HPX-DR 2530 PH, HPX-DR 2530 PC, HPX-ARC 1025 PH y HPX-ARC 1043 PH DDAs.

Integración con plataforma de software

La tableta no es un dispositivo aislado, sino una extensión optimizada para pantallas táctiles del INDUSTREX Digital Viewing Software, la plataforma integral de Carestream que permite estandarizar los procesos de radiografía computarizada (CR) y digital (DR).

El software ofrece detección de defectos de alta resolución, capacidades avanzadas de análisis e integración sencilla con otros sistemas, lo que refuerza la propuesta de valor de la nueva tableta al proporcionar un ecosistema completo para la gestión de inspecciones radiográficas.

Contexto de la compañía

Carestream Health es reconocido a nivel mundial por su portafolio en sistemas de imagen médica, equipos de rayos X para pruebas no destructivas y servicios de recubrimiento de precisión para aplicaciones industriales, médicas, electrónicas y de otros sectores. La empresa cuenta con una red global de soporte y servicio técnico.

En su división NDT, la firma ha enfocado su estrategia en desarrollar tecnologías que reduzcan costos operativos, minimicen riesgos y garanticen la calidad de los resultados en industrias críticas como petróleo y gas, energía, construcción y transporte.

Impacto en la industria

Expertos del sector coinciden en que soluciones como la INDUSTREX Fieldview Tablet representan un avance significativo en la digitalización de procesos de inspección. Al eliminar los retrasos derivados de la validación a distancia, las empresas pueden maximizar el tiempo productivo de sus equipos y mejorar la confiabilidad de sus diagnósticos estructurales.

Para mercados emergentes como el venezolano, donde la eficiencia en inspecciones de infraestructuras energéticas y de transporte es clave, la disponibilidad de este tipo de herramientas puede marcar diferencias notables en seguridad y continuidad operativa.