Líderes económicos de México impulsan el nearshoring y la innovación en incMTY 2026

Monterrey, Nuevo León.– La segunda jornada de incMTY 2026 consolidó al festival como uno de los principales puntos de encuentro para el ecosistema empresarial y tecnológico de América Latina, al reunir a más de 10.000 asistentes provenientes de más de 25 países en el Tecnológico de Monterrey. El evento puso el foco en el papel estratégico de la inteligencia artificial, el nearshoring y la innovación abierta como motores del desarrollo económico regional.

Desde primeras horas del día, la agenda estuvo dominada por discusiones de alto nivel entre representantes gubernamentales, inversionistas y líderes del sector tecnológico, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la colaboración entre estados y promover ecosistemas de emprendimiento de alcance global.

El arranque de la jornada incluyó un panel sobre desarrollo económico basado en innovación abierta y emprendimiento de alto impacto, con la participación de funcionarios clave como Cindy Blanco, Marco Del Prete, Jesús Salvador González, Jorge Armando Andrade y Betsabé Rocha. Los representantes estatales expusieron estrategias orientadas a atraer inversión, fortalecer cadenas productivas y capitalizar las oportunidades derivadas del nearshoring.

Uno de los momentos centrales del día fue el espacio dedicado a anuncios de inversión, donde fondos, startups y organizaciones presentaron avances en financiamiento y expansión. En este contexto, Óscar Peña, de Dalus Capital, destacó la actividad reciente del fondo, señalando que en los últimos seis meses concretaron tres nuevas inversiones, alcanzando un total de diez en 2025. Su enfoque, explicó, está dirigido a empresas tecnológicas con soluciones escalables. “Es el mejor momento para que Latinoamérica se convierta en un centro de desarrollo tecnológico”, afirmó.

En el ámbito energético, Luli Castillo presentó los avances de Halliburton Labs, un acelerador especializado en energías renovables que actualmente apoya a 44 compañías. Con una tasa de aceptación del 2%, el programa ofrece respaldo integral en áreas como manufactura, aspectos legales, ventas y acceso a capital.

Por su parte, Jeff Abbott, de Blitzscaling Ventures, anunció el cierre de su segundo fondo por 34 millones de dólares, centrado en inteligencia artificial y con 15 inversiones en su portafolio. Además, expresó su interés en fortalecer vínculos con Monterrey como hub tecnológico. Más adelante, en su conferencia “AI and the Art of Being Human”, reflexionó sobre el equilibrio entre tecnología y capacidades humanas en la era digital.

El fortalecimiento del ecosistema emprendedor también se evidenció con el anuncio de Impact Hub sobre la apertura de una nueva sede en Mérida, que se sumará a las existentes en Ciudad de México y Monterrey. La organización reiteró su enfoque colaborativo al señalar: “Unir talento, tecnología e innovación para construir grandes proyectos que, sobre todo, tengan un impacto en su entorno y valgan la pena.”

Durante el panel de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico (AMSDE), representantes de varios estados compartieron políticas orientadas a aprovechar el fenómeno del nearshoring, atraer inversión extranjera y consolidar el emprendimiento local como motor de crecimiento.

La agenda también incluyó espacios formativos y de inspiración. El animador Travis Blaise, con más de 35 años de trayectoria, impartió el taller “Staying Relevant as an Independent Creative in an Ever Changing Market”, dirigido a creativos que enfrentan mercados en constante transformación.

En el panel “Construyendo una startup de clase mundial: Seals AI, Altur y Buildpeer”, emprendedores latinoamericanos compartieron sus experiencias al escalar empresas hacia mercados internacionales, destacando tanto los desafíos como las oportunidades de competir globalmente desde la región.

En el ámbito del desarrollo personal, Rosemary Martínez presentó la conferencia “Diseñados para Florecer”, centrada en el bienestar integral del emprendedor. A su vez, Mitra Miller, presidenta de Houston Angel Network, ofreció la ponencia “How Investors Really Think (It’s Not What You’ve Been Told)”, en la que abordó las diferencias entre la percepción de los fundadores y los criterios reales de los inversionistas.

La sostenibilidad también tuvo un espacio relevante. Juliana Garaizar, de Greenbackers Investment Capital, analizó cómo los cambios geopolíticos están redefiniendo las estrategias de inversión en energía a nivel global.

Uno de los momentos más destacados fue la participación de Mateo Salvatto, fundador de Asteroid Technologies, quien en su charla “Todos pueden cambiar el mundo” expuso el impacto social de la tecnología inclusiva, con soluciones que actualmente benefician a más de 500.000 personas con discapacidad.

El cierre del ciclo principal estuvo a cargo de Nishan Dixit, fundador de Alisio, quien presentó la conferencia “Building the Bridge: How AI Infrastructure Unlocks the Japan–US–Mexico Ecosystem”, destacando el rol de la inteligencia artificial en la automatización de procesos comerciales y regulatorios en el corredor internacional.

La jornada concluyó con el encuentro “Founders & Investors Collision”, un espacio de networking que facilitó la conexión entre inversionistas y startups emergentes como Monto, Nufi, Bolsa Rosa, hackÜ y Kolonus. Paralelamente, el workshop “Digitaliza y Vende con IA by Lovable” ofreció herramientas prácticas para la adopción de inteligencia artificial tanto en PyMEs como en nuevos emprendimientos.

Con una agenda robusta y una alta participación internacional, incMTY 2026 reafirma su papel como plataforma clave para impulsar la innovación, la inversión y la colaboración en América Latina.