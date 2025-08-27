Hospital saudí salva a un niño de 7 años gracias a trasplante cardíaco con donante emiratí

Riad, Arabia Saudita — El King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSHRC), con sede en Riad, logró realizar un trasplante de corazón que salvó la vida de un niño saudí de siete años, en una operación que solo fue posible gracias a la donación de un órgano proveniente de un paciente con muerte cerebral en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos.

La cirugía marcó un nuevo hito en la cooperación sanitaria transfronteriza, ya que implicó la coordinación estrecha entre el Saudi Center for Organ Transplantation y el Programa Nacional de Donación y Trasplante de Órganos y Tejidos Humanos (HAYAT) de los Emiratos. El procedimiento se efectuó con el consentimiento pleno de la familia del donante y bajo todas las aprobaciones regulatorias correspondientes.

Coordinación milimétrica en tiempo récord

De acuerdo con la información oficial, la operación requirió un engranaje preciso de logística y medicina. El proceso se inició con la extracción del órgano en Abu Dabi, continuó con su traslado aéreo hacia Riad y culminó con la preparación de los quirófanos en un lapso récord. Todo esto ocurrió dentro de la ventana crítica de tiempo establecida por los estándares médicos internacionales.

El paciente pediátrico presentaba insuficiencia cardíaca avanzada derivada de una compleja cardiopatía congénita. Pese a múltiples intentos con medicamentos, soporte respiratorio e implantación de un marcapasos, no se había registrado mejoría clínica. Ante este panorama, fue colocado en la lista de trasplante urgente como única alternativa viable para sobrevivir.

El tiempo, factor decisivo en trasplantes

Los expertos recalcaron que los trasplantes cardíacos dependen estrictamente del tiempo disponible entre la extracción y el implante. Según las normas internacionales, este intervalo no debe superar las cinco horas, ya que de lo contrario disminuyen las probabilidades de éxito.

Esta limitación añade un componente logístico desafiante, en especial cuando el donante se ubica en otra ciudad o incluso en otro país. En tales casos, cada minuto representa una diferencia significativa entre el fracaso y el éxito del procedimiento.

Liderazgo global del KFSHRC en cirugía cardíaca

El Heart Centre de KFSHRC es considerado uno de los centros cardiológicos más avanzados del planeta. Ha alcanzado logros inéditos, como el primer trasplante de corazón completamente robótico del mundo y la implantación de una bomba cardíaca artificial robótica sin incisión torácica. Estos avances posicionan al Reino como líder global en cirugía cardíaca de alta complejidad, con aportes innovadores que impactan la práctica médica a nivel internacional.

Reconocimientos y posicionamiento internacional

El prestigio institucional del hospital se ve reflejado en múltiples rankings y reconocimientos. En 2024, fue clasificado como el primer centro médico académico de Medio Oriente y África del Norte y el número 15 a escala global en la lista de los 250 principales Academic Medical Centers, por segundo año consecutivo.

Asimismo, la consultora Brand Finance reconoció al KFSHRC como la marca de salud más valiosa en Arabia Saudita y en la región, consolidando su papel no solo en innovación médica sino también en posicionamiento estratégico. Por su parte, la revista Newsweek incluyó al hospital tanto en la lista de los 250 mejores hospitales del mundo, como en la de los Mejores Hospitales Inteligentes 2025, un logro que resalta su integración de tecnologías avanzadas en la atención sanitaria.

Un precedente de cooperación regional

Más allá de lo clínico, el trasplante representa un paso trascendental en la cooperación sanitaria entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. El éxito de la intervención muestra cómo la colaboración internacional puede superar barreras geográficas y regulatorias, y ofrecer soluciones a pacientes en condiciones críticas.

La experiencia abre la puerta a nuevas iniciativas conjuntas en investigación, innovación tecnológica y atención de alta especialización. Para la región del Golfo, este caso simboliza un modelo de integración que podría replicarse en otras áreas de la salud y servir de referente para la cooperación internacional en medicina avanzada.