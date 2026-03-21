The Hoffmann Group lanza un avanzado portal de búsqueda inmobiliaria en Miami

MIAMI, FL, ESTADOS UNIDOS — La firma inmobiliaria The Hoffmann Group anunció el lanzamiento de un nuevo portal de búsqueda de bienes raíces basado en el sistema Multiple Listing Service (MLS) de Miami, en una apuesta por democratizar el acceso a herramientas avanzadas de análisis y datos dentro del competitivo mercado del sur de Florida.

La plataforma, impulsada por tecnología propietaria, está diseñada para ofrecer a compradores e inversionistas acceso a información especializada, oportunidades fuera del mercado, datos de propiedades vendidas y análisis que tradicionalmente estaban reservados a segmentos de alto patrimonio.

El nuevo portal, optimizado tanto para dispositivos móviles como de escritorio, permite a los usuarios explorar propiedades en distintos rangos de precio y ubicaciones clave del sur de Florida, incluyendo zonas exclusivas como Miami Beach, Coconut Grove y Fisher Island, así como opciones más accesibles en áreas como el condado de Broward.

Según la compañía, la herramienta integra datos en tiempo real del MLS junto con sistemas de inteligencia artificial personalizados y un sistema analítico propio denominado «Hoffmann Insight». Este componente busca enriquecer la información estándar de los listados inmobiliarios mediante análisis financieros más profundos y una experiencia de búsqueda más completa.

«Our objective was to build a highly advanced, data-rich search tool that maintains an elite brand standard while remaining fully accessible to everyday Miami homebuyers.”

— Luis Hoffmann, Founder and Broker

El sistema también incorpora filtros avanzados que permiten segmentar propiedades según características específicas, como residencias de marca, propiedades frente al mar o penthouses de múltiples habitaciones en distritos como el Design District. Adicionalmente, clasifica las viviendas según su época arquitectónica —como pre-guerra, mediados de siglo o estilo moderno clásico— y evalúa aspectos como proporciones del espacio habitable y nivel de amenidades.

«Our objective was to build a highly advanced, data-rich search tool that maintains an elite brand standard while remaining fully accessible to everyday Miami homebuyers,» said Luis Hoffmann, founder and broker of The Hoffmann Group. «By integrating Open IDX with Hoffmann Insight and custom AI, we are equipping buyers at all price points with institutional-grade analytics and software to make informed real estate decisions.»

Uno de los elementos diferenciadores del portal es su enfoque inclusivo en cuanto a rango de precios. Aunque The Hoffmann Group es reconocida por su especialización en propiedades de lujo, como residencias frente al mar y estates privados, la nueva plataforma incorpora listados activos para todo tipo de compradores.

Esto permite a los usuarios acceder a una oferta amplia que va desde condominios de entrada hasta propiedades multimillonarias en ubicaciones exclusivas como Star Island.

Para facilitar la navegación dentro de este amplio inventario, el sistema organiza las propiedades en distintas categorías de mercado. Las viviendas convencionales y alquileres estándar se agrupan bajo la etiqueta “Accessible Luxury”, mientras que los activos de mayor valor se clasifican como “Trophy Assets” o “Development Opportunities”.

Además del lanzamiento tecnológico, la firma continúa ofreciendo servicios de asesoría especializada, incluyendo estrategias de preservación patrimonial para family offices, gestión de reubicación corporativa y apoyo a inversionistas internacionales mediante orientación en programas como la visa EB-5.

Con más de dos décadas de experiencia en el sector, The Hoffmann Group ha gestionado más de 500 millones de dólares en transacciones cerradas, abarcando más de 1.000 propiedades. Este nuevo portal representa un paso estratégico para ampliar su alcance en un mercado cada vez más competitivo y orientado a la tecnología.

En un contexto donde la digitalización redefine la manera en que se realizan las inversiones inmobiliarias, iniciativas como esta reflejan una tendencia creciente hacia el uso de inteligencia artificial y análisis de datos para mejorar la toma de decisiones, tanto para compradores individuales como para inversionistas institucionales.