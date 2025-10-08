Caracas se prepara para la Quinta Edición de “Caballero Universal”: turismo, modelaje, deporte y altruismo en un solo escenario

La ciudad de Caracas será nuevamente el epicentro de la elegancia y el talento internacional con la Quinta Edición de “Caballero Universal”, un evento que se ha consolidado como una de las plataformas más prestigiosas del país en materia de turismo, modelaje, deporte y altruismo.

Este certamen, que reúne a representantes de diversos países, busca promover la imagen positiva de Venezuela ante el mundo, resaltando sus fortalezas culturales, su hospitalidad y su potencial como destino de eventos de talla internacional.

Invitación oficial a la prensa y medios de comunicación

El comité organizador del certamen difundió un comunicado dirigido a los medios de comunicación, en el que expresa su entusiasmo por la nueva edición y reitera la importancia del acompañamiento periodístico para la difusión del evento.

“Estimados colegas y allegados a la prensa… Estamos celebrando la Quinta Edición de ‘Caballero Universal’, un evento de gran prestigio que combina turismo, modelaje, deporte, y altruismo. Esperamos contar con su distinguida presencia y cobertura, en las dos significativas galas que describimos a continuación:” señala el mensaje oficial.

El comunicado detalla las dos actividades centrales que marcarán esta edición del concurso:

ENTREVISTA CON EL JURADO

📅 9 de octubre de 2025

📍 Lugar: Hotel Pestana (Lobby)

🕞 Hora: 3:30 PM

ELECCIÓN CABALLERO UNIVERSAL 2025

📅 11 de octubre de 2025

📍 Lugar: Teatro Nacional de Caracas

🕖 Hora: 7:00 PM

“¡Los esperamos!” concluye la invitación, reafirmando el carácter inclusivo y mediático del evento.

Una vitrina internacional de talento y compromiso social

Desde su creación, “Caballero Universal” ha tenido como objetivo proyectar el liderazgo, la disciplina y la solidaridad de los participantes, ofreciendo una experiencia integral que trasciende la pasarela. A través de actividades deportivas, turísticas y de labor social, los candidatos demuestran no solo su talento, sino también su compromiso con causas altruistas.

El certamen ha servido como una plataforma de proyección cultural y turística, posicionando a Venezuela como punto de encuentro entre la moda y el humanismo. En ediciones anteriores, el evento ha contado con la participación de delegaciones de más de veinte países, logrando repercusión en medios internacionales y generando una imagen positiva del país anfitrión.

Impacto económico y alianzas estratégicas

Más allá del espectáculo, el evento representa un importante dinamizador para la economía local. Hoteles, diseñadores, agencias de viaje, maquilladores, técnicos de producción y empresas patrocinantes forman parte de una cadena que se beneficia del flujo turístico y mediático generado por la competencia.

Los organizadores han destacado que la edición 2025 buscará fortalecer las alianzas entre el sector privado, las instituciones culturales y el turismo nacional, en un esfuerzo por impulsar la reactivación de la industria de eventos y posicionar a Caracas como una ciudad moderna y competitiva.

Asimismo, la programación incluye actividades de responsabilidad social, con visitas a comunidades y proyectos solidarios liderados por los concursantes, en consonancia con el espíritu altruista que distingue al certamen desde su fundación.

El regreso de la gala al Teatro Nacional

La gran final, denominada “Elección Caballero Universal 2025”, promete una producción de alto nivel artístico y técnico. El Teatro Nacional de Caracas abrirá sus puertas para recibir a un público diverso compuesto por empresarios, representantes diplomáticos, personalidades del entretenimiento y prensa internacional.

La noche de elección combinará desfiles, presentaciones culturales y la esperada coronación del nuevo Caballero Universal, quien asumirá el compromiso de representar al certamen y a Venezuela en diversas actividades internacionales.

Un evento que celebra la excelencia y la solidaridad

Con cinco años de trayectoria, “Caballero Universal” se ha convertido en un símbolo de la nueva generación de certámenes masculinos que valoran tanto la imagen como el propósito. Su lema implícito —belleza con responsabilidad— resume el espíritu del evento y su intención de inspirar a jóvenes a ser embajadores del cambio social.

La Quinta Edición de “Caballero Universal” será, sin duda, una oportunidad para mostrar al mundo el talento, la organización y la calidez de Venezuela.