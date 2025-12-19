Boca del Pozo inaugura su primera iluminación navideña como impulso a la convivencia y la economía local

La comunidad de Boca del Pozo fue escenario de un acontecimiento sin precedentes con la realización del primer encendido oficial de luces navideñas en la Plaza Simón Bolívar, una actividad que reunió a cientos de familias y que se consolida como una iniciativa clave de la gestión municipal para fortalecer la convivencia ciudadana, promover la identidad cultural y dinamizar la vida social y económica de la Península de Macanao.

El evento marcó un hito para la localidad al convertirse en la primera experiencia formal de iluminación navideña comunitaria, transformando la plaza central en un punto de encuentro para residentes y visitantes. La actividad se desarrolló bajo los lineamientos impulsados por la alcaldía local y en el marco de la política nacional de celebración de una Navidad Feliz, Segura y en Paz, orientada a fomentar espacios de recreación y armonía social.

Recuperación de espacios públicos como eje de gestión local

Desde una perspectiva de desarrollo local, el encendido de las luces navideñas representa más que un acto simbólico. La recuperación integral de la Plaza Simón Bolívar responde a una estrategia de gestión que busca revalorizar los espacios públicos como centros de integración comunitaria, recreación familiar y promoción cultural, con impactos indirectos en la economía local a través del aumento de la afluencia de personas y la activación de actividades comerciales durante la temporada decembrina.

Durante su intervención, el alcalde del municipio Península de Macanao, Carlos Sulbarán, destacó la importancia de estas acciones para el fortalecimiento del tejido social y el encuentro del pueblo organizado.

«Este encendido es el reflejo de la esperanza y la unión de nuestro pueblo. Macanao brilla más que nunca porque estamos fortaleciendo nuestras tradiciones en familia. Hoy reafirmamos que la alegría es un derecho de nuestra gente y seguiremos trabajando junto al Poder Popular organizado para que la paz reine en cada hogar macanagüero», expresó el mandatario local.

Sus palabras subrayaron la visión de la gestión municipal de consolidar políticas orientadas al bienestar ciudadano, con énfasis en la recuperación de espacios para el sano esparcimiento y la convivencia pacífica.

Alta participación ciudadana y ambiente familiar

La jornada contó con una masiva concurrencia de familias de distintas comunidades del municipio, quienes disfrutaron de una velada caracterizada por un ambiente de alegría, identidad y sentimiento festivo. Niños, jóvenes y adultos mayores compartieron el espacio, mientras los más pequeños se mostraban especialmente atraídos por las figuras luminosas instaladas en la plaza, diseñadas con motivos navideños y creativos.

La alta participación ciudadana fue interpretada por organizadores y voceros comunitarios como una señal del valor que tienen este tipo de iniciativas para reforzar el sentido de pertenencia y promover el uso positivo de los espacios públicos, especialmente durante una época del año tradicionalmente asociada al reencuentro familiar.

Una cartelera musical de lujo para celebrar la Navidad

La música fue uno de los principales protagonistas de la noche, con una programación artística que integró diversas expresiones culturales del municipio. El Ensamble Municipal abrió la jornada con un repertorio tradicional enfocado en el rescate de los valores musicales de la región, ofreciendo una propuesta que conectó al público con las raíces culturales de Macanao.

Posteriormente, las agrupaciones Wakanda Margarita y Sonora Show elevaron la energía del evento con presentaciones dinámicas y contagiosas, logrando que los asistentes bailaran y participaran activamente durante la velada. La cartelera musical también incluyó la participación del grupo infantil Danzas Macanao, que deleitó al público con su musical “Alegre Navidad”, incorporando a niños y niñas en escena y reforzando el componente formativo y cultural del evento.

Compromiso institucional con la cultura y la comunidad

La Plaza Simón Bolívar, ahora completamente iluminada y acondicionada, se proyecta como un punto de encuentro estratégico durante la temporada decembrina, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con la recreación, la cultura y la paz comunitaria. La actividad fue posible gracias al trabajo articulado entre diversas instancias del gobierno local y el acompañamiento del poder popular organizado.

Desde la alcaldía se expresó un agradecimiento especial a los concejales del municipio, al Instituto Municipal de Cultura “Maestra Yolanda Narváez”, a las coordinaciones municipales de Seguridad Ciudadana y de Energía Eléctrica y Alumbrado Público, así como a las cuadrillas ambientalistas del Instituto Municipal para la Conservación Ambiental, cuyo esfuerzo conjunto permitió la realización exitosa del evento.

Con este tipo de iniciativas, Macanao avanza en la consolidación de una agenda local que prioriza la recuperación de espacios públicos, la promoción cultural y el fortalecimiento del tejido social como bases para el desarrollo comunitario sostenible.