BlueCat Networks lanza programa BlueCatalyst para potenciar a sus socios de canal

Toronto— BlueCat Networks, empresa reconocida como líder en operaciones de red inteligentes (Intelligent NetOps), anunció el lanzamiento oficial de BlueCatalyst Partner Program, una iniciativa diseñada bajo un enfoque channel-first que busca acelerar la rentabilidad de sus socios de negocio. El programa se apoya en un portafolio robusto e integrado de servicios DNS, DHCP e IPAM (DDI), ahora complementados con soluciones de observabilidad e inteligencia de red de LiveAction, compañía adquirida por BlueCat en 2024.

Una propuesta integral para modernizar la infraestructura de red

La unión entre las herramientas de observabilidad de LiveAction y la suite DDI de BlueCat crea un portafolio de operaciones de red inteligentes considerado de referencia en la industria. Esta combinación permite modernizar, optimizar y proteger infraestructuras de red en entornos de nube, híbridos, multinube y locales. Además, brinda soporte a la adopción de inteligencia artificial y responde a las crecientes necesidades de las empresas en cuanto a seguridad, visibilidad y eficiencia.

De acuerdo con la compañía, este portafolio integrado representa una oportunidad clara para el crecimiento liderado por el canal, con soluciones alineadas a los procesos de transformación digital de los clientes.

Acceso a productos estratégicos: LiveNX y Micetro

La estrategia go-to-market de BlueCat otorga a los socios acceso a dos productos con alto potencial de mercado y ciclos de venta más cortos: LiveNX y Micetro.

LiveNX ofrece observabilidad integral e inteligencia sobre redes y aplicaciones en una sola interfaz.

Micetro, por su parte, administra servicios de DNS, DHCP e IPAM mediante una arquitectura overlay, lo que permite obtener visibilidad centralizada de la red.

Según BlueCat, la combinación de estas soluciones abre el camino hacia ventas basadas en integración, con despliegues sencillos, gran alineación con las prioridades de transformación de los clientes y escenarios ideales para estrategias de co-venta.

Opinión de los socios

La iniciativa ha sido bien recibida por los aliados estratégicos de la compañía. Sean Voice, vicepresidente de Ventas en HighPoint, declaró:

“We’re thrilled to see BlueCat formalize its partner program with BlueCatalyst. The structure, the enablement, and clear go-to-market alignment make it easier for us to collaborate, scale, and deliver meaningful outcomes for joint customers. It’s a strong signal of BlueCat’s commitment to the channel and to driving mutual success.”

Principales beneficios del programa BlueCatalyst

La propuesta de valor de BlueCatalyst se estructura en varios ejes:

Programa de reventa con niveles Select y Premier que recompensan desempeño, habilitación y crecimiento.

Programa MSP con precios basados en consumo y servicios escalables bajo modalidad pay-as-you-go.

Ecosistema de integración tecnológica , que garantiza interoperabilidad entre productos de BlueCat y LiveAction con líderes de la industria como Cisco, Akamai, Microsoft y ServiceNow.

Partner Academy , con entrenamientos certificados y bajo demanda para equipos de ventas y técnicos.

Incentivos financieros sólidos , incluyendo registro de oportunidades, fondos MDF y SPIFFs.

Soporte de co-venta integrado , en colaboración con equipos comerciales y técnicos de BlueCat.

Distribución con valor agregado, que facilita procesos de compra y soporte.

Declaraciones ejecutivas

Peter Brennan, director de ingresos (CRO) de BlueCat, destacó la relevancia de esta nueva etapa:

“With BlueCatalyst, we’re doubling down on our commitment to the channel. Partners are the heart of our go-to-market motion, and we’re delivering a unified portfolio that brings powerful automation, visibility, and control to complex networks. It’s an opportunity for our partners to lead with differentiated solutions that align to customer transformation priorities, supported by BlueCat’s channel-first mindset, and proven execution.”

Integración tras la adquisición de LiveAction

Desde la compra de LiveAction en 2024, BlueCat ha trabajado aceleradamente en integrar sus portafolios, con el objetivo de ofrecer capacidades más amplias en automatización de redes, observabilidad y analítica. Esta estrategia fortalece a los socios de canal frente a competidores tradicionales y frente a la infraestructura heredada de Microsoft, posicionando a Micetro y LiveNX como alternativas estratégicas que generan diferenciación y nuevas oportunidades de ingresos.

Sobre BlueCat Networks

BlueCat es un proveedor global de soluciones de Intelligent NetOps, enfocadas en ofrecer la analítica y la inteligencia necesarias para habilitar, optimizar y proteger redes de acuerdo con las metas de negocio. Su portafolio incluye servicios de red unificados, soluciones de seguridad y cumplimiento, así como observabilidad e inteligencia de red.

Estas soluciones pueden desplegarse en ambientes híbridos o multinube, en centros de datos, sucursales remotas y a través de arquitecturas SD-WAN. En 2025, GigaOm reconoció a BlueCat como líder de mercado en su Radar Report para Observabilidad de Redes, y en 2024 hizo lo propio en el Radar Report para DDI.

La empresa tiene sedes principales en Toronto y Nueva York, y oficinas en Estados Unidos, Francia, Alemania, Islandia, Japón, Singapur, Serbia y Reino Unido.

Más información sobre el programa BlueCatalyst está disponible en bluecatnetworks.com/channel-partners.