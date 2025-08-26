Amlan apuesta por soluciones naturales para la avicultura sin antibióticos en Malaysia Livestock 2025

Caracas– La compañía estadounidense Amlan International, filial de Oil-Dri® Corporation of America y reconocida mundialmente por sus aditivos naturales para alimentación animal, anunció su participación en Malaysia Livestock 2025, uno de los eventos más relevantes de la industria pecuaria en Asia, que se celebrará del 27 al 29 de agosto en el Kuala Lumpur Convention Centre.

El encuentro reunirá a productores, académicos, empresas y líderes del sector con el fin de debatir los principales retos que enfrenta la producción animal moderna, especialmente en un contexto de mayor demanda de prácticas sostenibles y de seguridad alimentaria.

Presentaciones técnicas de alto nivel

Dentro del programa oficial, Amlan tendrá un rol protagónico el jueves 28 de agosto en el Salón 5, cuando el doctor Michael Hua, director regional para Asia Pacífico, dicte dos conferencias técnicas orientadas a la salud intestinal y a la reducción del uso de antibióticos en la avicultura.

La primera, titulada “Integrated Control of Biotoxins in Poultry Production”, se llevará a cabo de 2:00 a 2:30 de la tarde. En ella, Hua explicará estrategias de mitigación frente a micotoxinas y toxinas bacterianas que afectan la productividad y el bienestar de las aves. La ponencia destacará un enfoque integral y multifactorial, donde los aditivos naturales avanzados juegan un papel central en la mejora de la inocuidad y los resultados productivos.

Posteriormente, de 3:30 a 4:00 de la tarde, el experto presentará “Broiler Production Without Antibiotics: Progress, Practices, and Perspectives”. En esta sesión se expondrán experiencias prácticas sobre la transición hacia sistemas libres de antibióticos, además de recomendaciones para mejorar la eficiencia productiva mediante la optimización de la salud intestinal con soluciones naturales respaldadas por la ciencia.

“Malaysia’s poultry industry is evolving quickly, with increasing demand for natural solutions that protect animal health and meet changing regulations,” afirmó el Dr. Hua. “Our goal at Malaysia Livestock is to share proven, science-based approaches that help producers improve performance while delivering the safe, high-quality protein consumers want.”

Un movimiento global hacia la sostenibilidad

Aunque las regulaciones de Malasia ya impulsan la reducción de antibióticos, la tendencia responde a un cambio más amplio en la agricultura animal a nivel mundial. La industria busca sistemas más seguros y sostenibles, lo que convierte el control de biotoxinas y la gestión de la salud intestinal en factores estratégicos para el futuro.

Amlan subraya que su compromiso es avanzar en la adopción de aditivos naturales, basados en evidencia científica, que permitan a los productores enfrentar estos desafíos y, al mismo tiempo, contribuir a un sistema alimentario más sano y resiliente.

Soluciones que estarán en exhibición

Durante la feria, la empresa destacará dos de sus productos insignia: Calibrin®-Z y Varium®.

Calibrin®-Z : agente de control de biotoxinas de amplio espectro, capaz de unir tanto micotoxinas como toxinas bacterianas dañinas. Su acción proporciona una protección integral frente a múltiples amenazas intestinales.

Varium®: diseñado para sistemas libres de antibióticos, fortalece la barrera intestinal, mitiga los efectos de bacterias patógenas y mejora la eficiencia en la conversión alimenticia, ayudando así a los productores a mantener la rentabilidad sin depender de antibióticos.

Ambos productos representan la visión de la compañía de ofrecer herramientas naturales que contribuyan a una producción avícola más competitiva y alineada con las exigencias de consumidores y reguladores.

Relevancia para la región y perspectivas

Para los mercados latinoamericanos, incluida Venezuela, el tema resulta de particular interés. La presión regulatoria y el creciente reclamo de los consumidores por alimentos más seguros y libres de antibióticos abren un espacio para la adopción de este tipo de soluciones. Empresas de la región observan con atención el avance de prácticas exitosas en Asia, que podrían replicarse localmente para fortalecer la competitividad del sector avícola.

El evento en Kuala Lumpur será, además, una plataforma clave para el intercambio tecnológico y la búsqueda de alianzas estratégicas que impulsen la producción animal hacia un modelo más sostenible y rentable.

Quienes deseen obtener información adicional sobre Malaysia Livestock 2025, así como detalles de los productos Calibrin®-Z y Varium®, pueden visitar la página oficial de Amlan en www.amlan.com o escribir al correo [email protected].