Bárbara Felizola: “El jiu-jitsu es un estilo de vida”

Caracas. La deportista venezolana Bárbara Felizola inició el año 2026 con un desempeño sobresaliente en el ámbito del jiu-jitsu, tras conquistar un doble título europeo en la categoría master 1, cinta morada, durante una competencia celebrada en Lisboa, Portugal. El resultado refuerza su proyección internacional y la consolida como una de las representantes venezolanas con mayor presencia en esta disciplina a nivel continental.

El torneo, desarrollado a comienzos de febrero, reunió a atletas de distintas nacionalidades y niveles competitivos. En ese contexto, Felizola logró imponerse en dos categorías. En la división heavy obtuvo el primer lugar al vencer en la final a Laura Claudia Thomas, mientras que en la categoría open repitió el triunfo tras superar a Nicole Altman. Ambos resultados le permitieron cerrar su participación con dos medallas de oro.

La atleta expresó su satisfacción por el resultado alcanzado y por el respaldo recibido desde Venezuela y desde su entorno deportivo. “Creo que fue una gran manera de comenzar el año. Todavía es así como: ‘lo logré, ¡soy la campeona!’. De verdad todo lo que hice, todos los esfuerzos, la dieta, todo valió la pena, es muy gratificante. Hubo mucha gente que estuvo pendiente, que me dijo, ‘yo te vi, te busqué, estaba pendiente en el live de la cuenta de tu gimnasio (Élite Jiu-Jitsu Venezuela)’, gente que lloró conmigo a la distancia”, dijo orgullosa la caraqueña, del torneo realizado en Lisboa, Portugal.

El jiu-jitsu, disciplina en la que compite Felizola, es un arte marcial con origen en Japón y un desarrollo contemporáneo destacado en Brasil. Se caracteriza por el énfasis en la técnica, el control corporal y la estrategia, elementos que permiten enfrentar a un oponente mediante el uso eficiente de la fuerza y la posición. En este sentido, la atleta explicó los fundamentos de esta práctica desde su propia experiencia competitiva: “El jiu-jitsu es un arte marcial que consiste en el control y la sumisión. Se comienza el combate de pie y de allí se lleva al contrincante al suelo, donde se va desarrollando la lucha. El control y la aplicación de técnicas como el mata león, la palanca de brazos, las rectas de rodilla y tobillo que son palancas y estrangulaciones.

La trayectoria deportiva de Felizola incluye otros resultados relevantes en escenarios internacionales. Entre ellos destaca la obtención del Campeonato Mundial Master en Las Vegas, Nevada, así como múltiples victorias en competencias realizadas en Manaus, Brasil, una de las sedes más activas del jiu-jitsu en la región. Estos logros reflejan una evolución sostenida dentro de un circuito exigente y altamente competitivo.

Más allá de los títulos, la atleta resalta el impacto del jiu-jitsu en su desarrollo personal y emocional, señalando que la disciplina adquirida en el deporte tiene aplicaciones directas en la vida cotidiana. Desde su perspectiva, la práctica constante ha contribuido a mejorar su capacidad de autocontrol y toma de decisiones bajo presión.

“Si hablamos de la parte deportiva el jiu-jitsu te da mucha disciplina, te ayuda a controlar las emociones. Antes era muy volátil, ahora soy más controlada, más tranquila. Sirve mucho para aplicarlo en la vida diaria. En el jiu-jitsu siempre estás en una posición incómoda y la vida siempre te va a poner en situaciones incómodas. Hay que manejar las emociones y resolver. El jiu-jitsu te regala mucha gente bonita y es como un estilo de vida”, comparte Felizola.

Con menos de diez años de práctica formal en esta disciplina, la deportista ha logrado mantenerse invicta durante temporadas completas como 2024 y 2025. De cara al resto de 2026, su planificación contempla una agenda variada que combina competencias internacionales y eventos locales, lo que le permitirá continuar sumando experiencia y visibilidad.

Felizola no llega a los diez años de práctica del jiu-jitsu y encadena años invicta como el 2024 y el 2025: “Me encantaría ir al europeo en Roma y me gustaría ir a Asia. En julio acá en Caracas que es el Lady’s SC y otra del AJP tour”, aseguró Felizola sobre el calendario que puede afrontar en lo que resta del año.

Con estos resultados y planes, Bárbara Felizola continúa afianzando su perfil como atleta de alto rendimiento, en una disciplina que combina exigencia física, disciplina mental y proyección internacional, sin perder de vista el valor formativo que, según ella, define al jiu-jitsu como un estilo de vida.