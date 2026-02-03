Pleneo y Sennheiser impulsan la estandarización de salas de reuniones inteligentes a gran escala

Barcelona, España. — Pleneo y Sennheiser anunciaron la disponibilidad de dos kits inteligentes para salas de reuniones medianas y grandes, con el objetivo de reducir la complejidad de instalación, optimizar los costes de despliegue y ofrecer experiencias de colaboración coherentes y preparadas para la inteligencia artificial (IA) en organizaciones que operan a escala.

El anuncio se produce en un contexto en el que las empresas aceleran la adopción de tecnologías basadas en IA para mejorar la productividad, la comunicación y el análisis de las reuniones. En este escenario, la calidad del audio se ha convertido en un factor crítico, especialmente en salas de mayor tamaño donde participan múltiples interlocutores, se realizan presentaciones y los usuarios se desplazan por el espacio. La precisión de funciones como el reconocimiento de ponentes, la atribución de voz, la transcripción automática o el análisis inteligente de reuniones depende directamente de una captación de audio clara, uniforme y estable.

Tradicionalmente, lograr este nivel de consistencia en salas medianas y grandes ha implicado diseños personalizados, configuraciones complejas y ajustes manuales continuos. Según las compañías, esta realidad ha dificultado la estandarización y el despliegue masivo de espacios de colaboración avanzados dentro de grandes organizaciones.

Los nuevos Pleneo Medium Room Kit y Pleneo Large Room Kit fueron concebidos para cambiar este enfoque. Están diseñados para salas de hasta 50 metros cuadrados y 90 metros cuadrados, respectivamente, dimensiones habituales en salas de juntas, espacios de formación y entornos colaborativos corporativos. Ambos kits integran micrófonos de techo de Sennheiser como parte de un sistema Pleneo completamente orquestado, con el fin de ofrecer una captación de audio de alto rendimiento en espacios donde la claridad de la voz resulta esencial.

El núcleo de cada kit es Pleneo RoomHub, un componente que conecta todos los elementos de la sala con Pleneo Room OS, la capa de sistema que gestiona el espacio como un entorno único y unificado. Esta arquitectura permite un despliegue sin intervención manual y una configuración automatizada, eliminando la necesidad de ajustes especializados o calibraciones individuales de audio y vídeo. Además, el sistema se apoya en infraestructura IT estándar e incorpora desde su diseño marcos de seguridad y gobernanza de nivel empresarial.

RoomHub también aplica procesos de mejora de audio basados en IA en todo el sistema. Entre estas funciones se incluyen ecualización adaptativa de la sala, AI NoiseSense, mejora acústica mediante machine learning e IQ Voice Enhancement. El objetivo es garantizar una reproducción de voz clara y coherente, independientemente de la acústica del espacio o del comportamiento de los participantes, tanto para la colaboración humana como para el procesamiento inteligente de las reuniones.

En el ámbito visual, la solución incorpora cámaras Pleneo RoomVision, que integran seguimiento automático del orador y funciones de encuadre automático impulsadas por IA. Estas capacidades permiten mantener a los participantes correctamente encuadrados sin movimientos de cámara innecesarios, reforzando la experiencia de reunión híbrida. Audio y vídeo operan como partes de un sistema coordinado, y no como dispositivos aislados.

La gestión centralizada se realiza a través de Pleneo Cloud, desde donde las salas pueden aprovisionarse, configurarse, supervisarse y administrarse como sistemas completos. Esto permite a los equipos de IT operar las salas directamente desde la plataforma o integrar los datos y eventos en las herramientas de gestión de servicios y operaciones que ya utilizan, evitando la creación de nuevos silos operativos.

“Estos kits suponen un cambio en la forma de desplegar salas de reuniones de gran tamaño a escala”, afirma James Knight, CEO de Pleneo. “A medida que las reuniones se vuelven más inteligentes y dependen cada vez más de flujos de trabajo basados en IA, es fundamental captar voces claras y precisas en salas amplias. Pleneo Room OS lo hace posible al eliminar la necesidad de configuraciones individuales y ajustes manuales, convirtiendo sistemas complejos en espacios previsibles, definidos por software y fáciles de desplegar, gestionar y mantener”.

Desde la perspectiva del audio profesional, Sennheiser destaca la importancia de la fiabilidad en estos entornos. “Un audio claro y fiable es esencial para una colaboración eficaz, especialmente en salas de mayor tamaño”, señala Charlie Jones, Senior Partner Relations Manager de Sennheiser. “Estos kits aportan la calidad de audio que requieren las salas grandes para reuniones inteligentes, en un formato que los equipos de IT pueden desplegar, escalar y dar soporte con facilidad, garantizando que las reuniones basadas en IA dispongan de entradas de audio de alta calidad para funcionar correctamente”.

Los kits Pleneo x Sennheiser ya están disponibles a través de socios de distribución conjuntos en América, Europa, Oriente Medio e India, y Asia-Pacífico. Están orientados a despliegues multinacionales en entornos corporativos, empresariales y educativos, donde la estandarización, la escalabilidad y la preparación para la IA se han convertido en prioridades estratégicas.