Bádminton: Rojas y García conquistan la plata en Colombia bajo la guía del entrenador olímpico René Madrid

La dupla venezolana conformada por María Rojas y Mariángel García alcanzó un resultado histórico para el deporte nacional al obtener la medalla de plata en el torneo I La Perla del Otún Futures Series de bádminton, celebrado en la ciudad de Pereira, Colombia.

El logro representa el primer gran resultado del nuevo ciclo competitivo del equipo nacional, que se encuentra bajo la dirección técnica del entrenador olímpico René Madrid. Este resultado consolida el trabajo de renovación que impulsa la Federación Venezolana de Bádminton, con el respaldo del Comité Olímpico Venezolano.

El torneo reunió a competidoras de distintos países de América y Europa, convirtiéndose en un escenario ideal para medir el avance técnico de las atletas criollas. La actuación de Rojas y García confirmó que Venezuela sigue ganando terreno en esta disciplina, que crece con paso firme en el panorama deportivo nacional e internacional.

René Madrid: un nuevo liderazgo con visión olímpica

El debut de René Madrid como seleccionador nacional no pudo tener mejor inicio. El entrenador salvadoreño, reconocido por llevar a Uriel Canjura a los Juegos Olímpicos de París 2024, se mostró satisfecho con el desempeño de las venezolanas y con la proyección que vislumbra para el equipo.

“Para ser nuestro primer torneo juntos como equipo, bueno, uno de los enfoques que tuvimos claros es tener una identidad de juego. Algo en lo que estamos progresando junto con el trabajo técnico. Tratar de tener la iniciativa de ataque, mejorando los aspectos técnicos, tácticos y físicos. Pesa un poco la experiencia, el ambiente. Pero es lo que estamos buscando, esa madurez y competencia deportiva”, aseguró Madrid.

El técnico destacó además el trabajo de preparación previa que realizaron antes de cada enfrentamiento:

“Otro de los enfoques fue estudiar las rivalidades de las rivales. Lo estudiamos mucho. Eso nos ayudó mucho para mejorar en el doble”, agregó el entrenador.

Sus palabras reflejan un proyecto deportivo centrado en la planificación, la disciplina y el análisis técnico, pilares fundamentales para posicionar al bádminton venezolano en el mapa continental.

Un camino competitivo marcado por la constancia

En el Coliseo Menor de Pereira, las venezolanas iniciaron su recorrido competitivo con un avance directo a cuartos de final tras un “bye” en la ronda de 16. En su primer encuentro, Rojas y García superaron con claridad a Francesca Clark (Malta) y Gabriela Skorkowska (Polonia) con parciales de 21-15 y 21-15.

Posteriormente, en semifinales, vencieron a las locales Laura Galeano y María Pérez con marcador de 21-18 y 21-15, mostrando una notable coordinación y fortaleza en el ataque.

La final enfrentó a las venezolanas con las experimentadas colombianas Juliana Giraldo y Karen Patiño, quienes aprovecharon su mayor recorrido internacional para imponerse 21-16 y 21-14, dejando a la dupla criolla con una valiosa medalla de plata.

Las protagonistas celebran el esfuerzo y la emoción del logro

Tras el resultado, María Rojas expresó su alegría por el desempeño alcanzado y la importancia del logro dentro de su proceso deportivo:

“Fue una emoción muy grande conseguir esta medalla para el país. Para mí significó un paso, o un escalón para seguir consiguiendo más logros junto a mi compañera. Ahora nos enfocaremos en nuestro próximo objetivo: los Juegos Bolivarianos«, contó Rojas sobre la cita a disputarse en Perú desde el 22 de noviembre.

Por su parte, Mariángel García compartió su satisfacción por el reconocimiento al esfuerzo invertido a lo largo de su carrera:

“Sentí una emoción muy grande. Sentí que a través de esa medalla reflejaba el esfuerzo y dedicación que llevo en la disciplina. En la final ante una dupla colombiana de bastante experiencia a nivel internacional”, agregó García.

Una nueva etapa para el bádminton venezolano

El resultado obtenido en Colombia marca el inicio de una nueva era para el bádminton venezolano, con un enfoque en la preparación técnica, la profesionalización y la participación constante en el circuito Panamericano.

La Federación Venezolana de Bádminton y el Comité Olímpico Venezolano han destacado la relevancia de este logro como un ejemplo del potencial del deporte femenino y del impacto positivo que tiene la inversión institucional en disciplinas emergentes.

La medalla de plata de Rojas y García simboliza el esfuerzo colectivo de un equipo que trabaja para posicionar a Venezuela entre las potencias regionales, y reafirma la importancia de la planificación estratégica dentro del alto rendimiento deportivo.

Con la mirada puesta en los Juegos Bolivarianos de Perú, el combinado nacional continuará su preparación en campamentos de entrenamiento intensivo, buscando consolidar su estilo de juego y mantener la proyección ascendente demostrada en Pereira.