Andrea Molina es coronada como “Miss Distrito Capital 2025” en una gala que marca el cierre de los regionales rumbo al Miss Venezuela

Caracas – El Miss Venezuela avanza con paso firme hacia su edición número 73 tras la coronación de Andrea Molina como “Miss Distrito Capital 2025”, en un evento celebrado este lunes en el Centro Cultural Chacao, que reunió a diez candidatas en escena y contó con la animación de figuras como Victoria Abuhazi, Yus Ramos, Vanessa Pérez y Karin Aridi.

Con este certamen se da por concluido el ciclo de concursos regionales del Miss Venezuela, una etapa clave que antecede a la selección oficial de candidatas. Dicho proceso, que se desarrolla a través de la Evaluación Presencial Integral (EPI), dará inicio al esperado Reality Show de la competencia, formato televisivo que ha captado gran interés del público en los últimos años.

Una modelo y diseñadora que conquista la corona

Andrea Molina, de 27 años, es modelo y diseñadora de moda. Durante la gala no solo obtuvo el título principal, sino también la banda de “Miss Sonrisa”, demostrando carisma y conexión con la audiencia. En la etapa decisiva del concurso, logró captar la atención del jurado y se alzó con el máximo honor de la noche.

La nueva reina capitalina se une a la lista de representantes que competirán por el título nacional, consolidando su imagen como una de las figuras emergentes más prometedoras en el ámbito del modelaje y los certámenes de belleza.

Reconocimientos y finalistas

El evento también premió a las finalistas con menciones especiales que resaltaron sus cualidades individuales. Kelly Maita recibió los reconocimientos de “Mejor Cuerpo” y “Piel más Linda”. Noelisse Romero fue galardonada con varias bandas: “Miss Amistad”, “Mejor Cabello”, “Miss Prensa” y “Miss Elegancia”. Por su parte, Ana Lucía Acuña destacó con “Belleza que Inspira” y “Miss Fotogénica”, mientras que María Laura Albornoz completó el grupo de finalistas.

Stephany Abasali, presente en la gala

La actual “Miss Venezuela Universo”, Stephany Abasali, tuvo un rol protagónico durante la ceremonia. La reina nacional dirigió la ronda de preguntas y fue la encargada de entregar las flores a la nueva soberana del Distrito Capital, consolidando así la tradición de traspaso de honores entre reinas.

Producción y despliegue

El espectáculo fue presidido por el empresario Radamés Carneiro, acompañado por Brian Urea Fajardo en la producción general y Maiquin Jesús en la coordinación del evento. La gala mantuvo el sello característico de organización y despliegue escénico que distingue al Miss Venezuela, considerado uno de los certámenes de mayor tradición en la región.

Previo al inicio del espectáculo, una alfombra roja recibió a personalidades del mundo artístico, del entretenimiento, de los concursos de belleza y del sector empresarial. Entre los asistentes destacados estuvieron Carlos Aguilar, Valeria Cannavó (Miss Venezuela Mundo 2024), Luigi Ratino, Ismelys Velásquez (Universal Woman 2025), Ashley Flete (participante del Reality Show Miss Universe Latina), Raquel Maza, Rosangelica Monasterios, Alessandra Guillén (Miss Venezuela Internacional 2024) y Nina Sicilia, entre otros.

Camino a la edición 73 del Miss Venezuela

Con la coronación de Andrea Molina como “Miss Distrito Capital 2025”, el Miss Venezuela concluye oficialmente la ruta regional y se prepara para iniciar la fase nacional, que combina tradición con innovación mediática a través de su Reality Show.

El certamen, además de su relevancia cultural, también representa un importante motor en el sector del entretenimiento y la moda en Venezuela, generando oportunidades para talentos emergentes y consolidando un ecosistema de negocios en torno a la producción audiovisual, el diseño y la promoción de marcas.

La atención ahora se centra en la presentación oficial de las candidatas nacionales, que marcará el inicio de la recta final rumbo a la gran noche de coronación del Miss Venezuela 2025, un evento que promete captar nuevamente la mirada del público dentro y fuera del país.