Resmed lanza Sleep Institute para elevar la salud del sueño como prioridad global

Caracas, Venezuela Business Desk. — La multinacional de tecnología en salud Resmed (NYSE: RMD, ASX: RMD), líder mundial en soluciones de sueño, respiración y atención domiciliaria, anunció el lanzamiento de Sleep Institute, una iniciativa global de conocimientos clínicos que busca avanzar en la ciencia y comprensión de la salud del sueño.

El anuncio fue realizado desde San Diego y precede al World Sleep Congress 2025, que se celebrará en Singapur entre el 5 y el 10 de septiembre. Con este proyecto, la compañía busca transformar al sueño en un eje central de las políticas sanitarias y de innovación médica, generando información objetiva y basada en la evidencia para orientar decisiones clínicas, regulatorias y de gestión.

Trastornos del sueño: un problema global creciente

Los trastornos del sueño son considerados hoy uno de los mayores desafíos sanitarios a escala mundial. De acuerdo con cifras citadas por Resmed, más de mil millones de personas padecen apnea obstructiva del sueño (OSA, por sus siglas en inglés), mientras que alrededor de 852 millones de adultos sufren de insomnio clínicamente relevante.

A pesar de su alta prevalencia, la mayoría de los casos permanece sin diagnóstico, lo que alimenta mayores índices de enfermedades crónicas, pérdidas de productividad y un incremento sostenido de los costos de salud pública y privada.

Con el Sleep Institute, Resmed busca cerrar esa brecha diagnóstica a través de la publicación de investigaciones originales, la difusión de perspectivas de expertos y el uso de datos del mundo real que orienten estrategias clínicas y políticas más informadas.

“Sleep Institute reflects Resmed’s commitment to advancing sleep health worldwide,” declaró Kimberly L. Sterling, vicepresidenta de investigación en salud de Resmed, en representación del nuevo instituto. “It’s about moving from awareness to action — giving global health and policy leaders the insights they need to close today’s care gaps and shape tomorrow’s sleep medicine.”

Encuesta en EE. UU. revela desconexión en la práctica médica

Un estudio de consumidores realizado en Estados Unidos por Sleep Institute mostró una brecha significativa entre la importancia atribuida al sueño y la atención que recibe en el sistema sanitario.

Más de cuatro de cada cinco participantes aseguraron que el sueño es esencial para su salud general. Sin embargo, solo uno de cada tres afirmó que un médico o una enfermera les preguntó sobre su descanso en los últimos seis meses.

Este hallazgo pone de relieve la necesidad de integrar el sueño como parte rutinaria de la atención médica y de las políticas de salud pública, un objetivo central de la misión del Sleep Institute.

Estreno en Singapur con simposio internacional

El debut oficial del Sleep Institute se producirá durante el World Sleep Congress 2025 en Singapur, con un simposio de alto nivel que abordará uno de los retos más apremiantes en la medicina del sueño: la subdiagnosticación global de la OSA.

El evento, titulado OSA Underdiagnosis – A world of difference, a common challenge, reunirá a destacados especialistas de diferentes continentes, entre ellos:

Erna Sif Arnardóttir , directora del Reykjavik University Sleep Institute y presidenta de la European Sleep Research Society (Islandia).

Chi-Hang Ronald Lee , profesor de medicina en la National University of Singapore y consultor senior en el National University Heart Centre y Alexandra Hospital (Singapur).

Michelle R. Zeidler , profesora de medicina en la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), y directora del VA Greater Los Angeles Sleep Center (EE. UU.).

Ludger Grote, director médico del Sleep Disorders Center en el Sahlgrenska University Hospital (Suecia).

“There is a clear and urgent need to close the diagnosis gap in sleep disorders such as OSA,” señaló la doctora Michelle R. Zeidler, panelista del simposio. “Sleep Institute’s focus on translating evidence into action will help clinicians, policymakers, and health systems take meaningful steps toward earlier detection and more personalized care.”

Perspectiva a futuro

Con esta nueva plataforma, Resmed busca convertirse en un catalizador de cambio para que la salud del sueño deje de ser un aspecto subestimado dentro de la medicina preventiva y se convierta en un pilar de salud pública y económica.

Sleep Institute prevé avanzar en su misión mediante publicaciones periódicas, divulgación de datos y alianzas internacionales, promoviendo diagnósticos más tempranos, políticas sólidas y mejores resultados para millones de personas en todo el mundo.

La organización ya ha puesto a disposición información inicial en su portal ResmedSleepInstitute.com, donde se actualizarán contenidos de investigación y perspectivas globales.