La voz de Hind Rajab y Sirát encabezan los estrenos de Sofá Digital para compra y renta en plataformas

La plataforma Sofá Digital presentó su programación de estrenos para marzo de 2026, con una oferta que combina cine internacional reconocido en festivales y producciones mexicanas populares. Las películas estarán disponibles para compra y renta en servicios de distribución digital como Apple TV, Prime Video, Google, Total Play e Izzi, en una estrategia que busca ampliar el acceso del público a títulos recientes desde el hogar.

“Títulos nominados al Óscar y lo mejor del cine mexicano llegan este mes para compra y renta.”

La selección del mes incluye producciones que han generado interés en la temporada de premios, así como comedias y películas familiares que apuntan a distintos segmentos de audiencia. Entre los lanzamientos más destacados se encuentran La voz de Hind Rajab y Sirát: trance en el desierto, dos títulos que han recibido atención en el circuito internacional.

“Destacan producciones como Mirreyes vs. Godínez y Sobriedad me estás matando.”

Este movimiento forma parte de la creciente tendencia de distribución digital de estrenos recientes, donde las plataformas buscan atraer a audiencias que prefieren el consumo de contenido desde casa sin depender de las salas de cine tradicionales.

Cine internacional con presencia en los premios Óscar

Uno de los títulos más relevantes del catálogo es La voz de Hind Rajab, dirigida por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania. El filme se estrenará el próximo 26 de marzo en las plataformas digitales y llega con la atención de la crítica internacional tras su nominación en la categoría de Mejor Película Internacional en los Premios Óscar.

La película reconstruye, a partir de grabaciones reales, las últimas horas de vida de Hind Rajab, una niña palestina de seis años. El relato se basa en audios de una llamada de auxilio realizada a la Media Luna Roja, lo que permite retratar el impacto humano de los conflictos armados en la infancia.

“Este marzo Sofá Digital trae a la comodidad de tu hogar las películas nominadas al Premio Óscar, el máximo galardón de la cinematografía mundial. Los títulos estarán disponibles para compra y renta en las principales plataformas digitales, ofreciendo una cartelera que combina el prestigio internacional con el éxito del cine nacional.”

Otro estreno relevante es Sirát: trance en el desierto, del director Óliver Laxe. Disponible desde el 9 de marzo, la película presenta la historia de un padre y su hijo que emprenden la búsqueda de un familiar en medio de una fiesta rave en las montañas de Marruecos. El viaje, que comienza como una experiencia familiar, evoluciona hacia una intensa travesía emocional y sensorial.

La inclusión de este tipo de producciones refleja el interés de las plataformas por ofrecer contenidos con reconocimiento artístico y narrativas más arriesgadas, ampliando la oferta más allá del cine comercial.

Comedia, animación y cine mexicano para ampliar audiencias

La programación de marzo también apuesta por títulos de entretenimiento familiar y comedia. Entre ellos se encuentra la nueva película de Tom y Jerry, disponible a partir del 5 de marzo. En esta entrega, los personajes clásicos del estudio Warner Bros. se ven obligados a abandonar su hogar y terminan en un hotel de lujo, donde su rivalidad habitual desencadena una serie de situaciones caóticas.

El cine mexicano también ocupa un lugar central dentro del catálogo de Sofá Digital durante el mes. Entre los primeros estrenos figura Borrón y vida nueva, protagonizada por Consuelo Duval y Memo Villegas, que llega a las plataformas el 2 de marzo.

La programación incluye además el regreso de la exitosa franquicia Mirreyes vs. Godínez con su nueva entrega Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas, protagonizada por Regina Blandón y Diana Bovio. A esta se suma la cinta animada Un disfraz para Nicolás, que narra la historia de un niño con síndrome de Down y su proceso de aceptación y crecimiento personal.

Otra de las producciones destacadas es Sobriedad me estás matando, una comedia negra que ha generado comentarios positivos entre el público por su enfoque humorístico sobre temas de la vida cotidiana.

Historias de supervivencia y drama en la cartelera digital

El 16 de marzo también marca el estreno de El último respiro, una producción basada en hechos reales protagonizada por Woody Harrelson. La película narra la historia de un grupo de buzos profesionales que se enfrentan a condiciones extremas para rescatar a un compañero atrapado en las profundidades del océano.

Este tipo de títulos, centrados en historias de supervivencia y drama humano, complementan la oferta de entretenimiento ligero disponible en la plataforma.

Calendario de estrenos de marzo 2026

Los títulos estarán disponibles para compra o renta digital según el siguiente calendario:

2 de marzo: Borrón y vida nueva / ¡Cora, dale!

5 de marzo: Tom y Jerry

9 de marzo: Sirát: trance en el desierto / Memorias de un verano

16 de marzo: Incógnito / El último respiro

23 de marzo: Conoce a los vecinos / Un disfraz para Nicolás / Mirreyes vs. Godínez: Las Vegas

26 de marzo: La voz de Hind Rajab

30 de marzo: Sobriedad me estás matando

Con esta programación, Sofá Digital busca consolidar su presencia en el mercado de distribución digital de cine, combinando producciones internacionales de prestigio con títulos populares del cine mexicano para atraer a un público diverso en las principales plataformas de streaming.