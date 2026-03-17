Sylvia Constantinidis impulsa la música académica venezolana con nuevo disco en homenaje a Erik Satie

La pianista, compositora y directora de orquesta venezolana Sylvia Constantinidis lanza su más reciente producción discográfica, Centennial Erik Satie, en una apuesta que combina valor cultural, proyección internacional y posicionamiento de la música académica venezolana en escenarios globales. El lanzamiento coincide estratégicamente con dos fechas de relevancia internacional: el Día Internacional de la Mujer, celebrado el 8 de marzo, y la Fiesta Internacional de la Francofonía, el 20 de marzo.

La producción rinde homenaje al compositor francés Erik Satie (1866–1925), en el marco del centenario de su fallecimiento, y refuerza los vínculos culturales entre Venezuela y Europa a través de la música. Este tipo de iniciativas contribuye a fortalecer la presencia de artistas venezolanos en el circuito internacional, al tiempo que impulsa la economía creativa vinculada al sector musical.

El álbum fue publicado inicialmente el 8 de marzo y se encuentra disponible a través de la plataforma digital propia de la artista, con planes de expansión hacia otros servicios de distribución digital, una estrategia que responde a las tendencias actuales del mercado musical global.

En Centennial Erik Satie, Constantinidis interpreta dos de las obras más emblemáticas del compositor francés: Trois Gymnopédies y Siete Gnossiennes. Estas piezas, consideradas fundamentales en el desarrollo del minimalismo musical, son presentadas con un enfoque interpretativo que resalta la sensibilidad artística y el dominio técnico de la pianista.

La artista, originaria del estado Nueva Esparta, se ha consolidado como una figura de referencia para mujeres en la música académica, no solo en Venezuela sino también en el ámbito internacional. Su trayectoria refleja una combinación de innovación, formación y producción artística constante, elementos clave dentro del desarrollo sostenible de las industrias culturales.

Durante 2025, Constantinidis mantuvo una agenda activa con el relanzamiento del álbum Song of peace, centrado en el modernismo musical latinoamericano, y la presentación de Andrómeda, un CD multimedia que integra composición musical con artes visuales bajo su técnica propia denominada KlingerFarbenGraph. Este enfoque multidisciplinario representa una tendencia creciente dentro del sector creativo, donde convergen distintas formas de expresión artística.

La grabación de Centennial Erik Satie tuvo lugar en Viena, Austria, una de las capitales históricas de la música clásica, lo que añade valor simbólico y técnico a la producción. Durante su estancia, la compositora también colaboró con la organización NEWARTMUSIK, donde impartió clases magistrales y contribuyó a la formación de nuevos talentos.

Entre estos destaca la joven pianista Sofía Sopena, quien debutó a los 14 años en el Salón Brahms, consolidando un proceso formativo iniciado desde los cinco años bajo la tutela de Constantinidis. Este tipo de iniciativas educativas refuerzan el papel de los artistas como agentes de desarrollo dentro del ecosistema cultural.

“Grabar este disco con obras del compositor francés ha sido una excelente oportunidad. Estas obras, además de ser muy bellas, representan una línea modernista que anticipa el desarrollo de la música contemporánea. En este sentido, Erik Satie juega con los códigos tradicionales a la vez que se distancia de ellos, convirtiéndose en un pionero del siglo XX y sus nuevas tendencias. Tanto la serie Gymnopédies como la Gnossiennes poseen un carácter melancólico y una atmósfera que las acerca al impresionismo pictórico de su época, el cual, asimismo, rompe con los cánones clásicos, anunciando así las nuevas escuelas del siglo XX”, explicó Sylvia Constantinidis al referirse a la obra de Satie, digno representante de la influencia de la cultura francesa.

El repertorio del disco se completa con el vals «Je te Veux», ampliando la propuesta musical con una obra que ha trascendido formatos y generaciones. La selección de piezas responde a una curaduría que busca conectar al público contemporáneo con obras clásicas a través de interpretaciones accesibles pero rigurosas.

En palabras de la propia artista, “cada una de las piezas de estas dos series, las Gymnopédies y las Gnossiennes, son obras breves y aparentemente sencillas. Sin embargo, son auténticas joyas musicales. El gran compositor francés Claude Debussy lo supo apreciar y orquestó varias de estas piezas. El CD se completa con el hermoso vals «Je te Veux», que Satie escribió para piano y voz, que también arregló para otros conjuntos de cámara y orquestales. Estas piezas de Satie han sido muy apreciadas, e incluso se han utilizado en numerosas ocasiones como bandas sonoras de películas”.

Con este lanzamiento, Constantinidis no solo conmemora fechas clave del calendario cultural internacional, sino que también reafirma el potencial de la música académica venezolana como producto exportable dentro de la economía creativa global.