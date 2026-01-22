2XKO de Riot Games llega a PC y consolas con Temporada 1, nueva campeona y plan competitivo 2026

LATAM. Riot Games lanzó oficialmente 2XKO, su nuevo título gratuito de peleas por equipos, que desde ahora está disponible para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S, marcando el inicio de la Temporada 1 y el arranque de una estructura competitiva para 2026. Con este movimiento, la compañía amplía su presencia en el segmento de juegos de pelea, un mercado que sigue creciendo gracias a la escena de esports, los contenidos de temporada y los modelos free-to-play.

El lanzamiento incorpora mejoras clave orientadas a la retención de jugadores y al crecimiento de la comunidad, con funciones como compatibilidad multiplataforma y progreso cruzado entre sistemas. En términos de negocio, estas herramientas suelen ser determinantes para aumentar la base activa, reducir barreras de entrada y sostener el ciclo de monetización a través de contenido estético y pases de temporada.

De acuerdo con la información compartida por la desarrolladora, “2XKO, un juego gratuito desarrollado por Riot Games, es un juego de peleas de tag por equipos 2v2 que se desarrolla en el universo de League of Legends, el cual ya está disponible en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S”. La propuesta se centra en el combate cooperativo, una fórmula que busca diferenciarse en un género tradicionalmente individual.

Un juego 2v2 pensado para competir y jugar en dúo

El enfoque principal de 2XKO es el combate por parejas, con un diseño orientado a la coordinación entre jugadores. Según el comunicado, “La experiencia de juego 2v2 de 2XKO te permite formar un dúo con una amistad para enfrentarse juntos a otros dúos.” Esto refuerza la estrategia de Riot de impulsar experiencias sociales y competitivas, donde el trabajo en equipo es un factor central del producto.

Además del contenido de lanzamiento, Riot destacó que la disponibilidad en múltiples plataformas es un punto clave del estreno. En ese sentido, la empresa subrayó que “Su lanzamiento no solo indica el inicio de la Temporada 1, sino que además lleva la experiencia completa de 2XKO en línea entre distintas plataformas, ya que cuenta con compatibilidad multiplataforma y progreso cruzado entre PC y consolas”.

Este tipo de integración se ha convertido en un estándar de la industria, especialmente para títulos gratuitos, ya que permite que los usuarios mantengan su progreso, desbloqueos y compras sin importar el dispositivo en el que jueguen, facilitando una mayor continuidad de uso.

Temporada 1: Caitlyn, pase de batalla y contenidos cosméticos

Como parte del estreno, la Temporada 1 llega con una combinación de contenido jugable y elementos de personalización. Riot confirmó que “El contenido de la Temporada 1 incluye:” nuevas incorporaciones que apuntan a sostener el interés durante los próximos meses.

Entre los principales anuncios se encuentra la llegada de un nuevo personaje. “Una campeona nueva: Caitlyn. Estará disponible a partir del lanzamiento durante un evento de reclutamiento por tiempo limitado. Podrá desbloquearse de forma gratuita mediante distintas opciones”, indicó el texto oficial. La elección de Caitlyn también refuerza el vínculo directo con el universo de League of Legends, aprovechando el reconocimiento previo de la franquicia.

El paquete de la temporada incorpora, además, “Juego multiplataforma y progresión cruzada entre PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S”, consolidando la estrategia de unificar la comunidad en línea sin fragmentación por hardware.

En materia de monetización, Riot introdujo un sistema escalonado: “El Pase de Batalla de la Temporada 1 por niveles, que cuenta con una ruta gratuita y varias opciones prémium con elementos estéticos y recompensas de progreso”. Este modelo, ya ampliamente utilizado en la industria, permite combinar acceso gratuito con incentivos de compra a través de recompensas exclusivas.

El apartado estético también incluye “Arcade, una línea de aspectos de temporada y de nivel Mítico, y temática elegida de la Temporada 1”, junto con una línea enfocada en la escena competitiva. “Frame Perfect es una serie de aspectos inspirada en la naturaleza competitiva de los juegos de peleas. Estará disponible durante toda la temporada y parte de los ingresos obtenidos de estos aspectos se destinarán a auspiciar torneos de la comunidad alrededor del mundo.”

Riot precisó igualmente que “Contenido desbloqueado: incluye campeones, aspectos y recompensas de progreso. Todo el contenido se comparte en distintas plataformas. Los jugadores de consola también recibirán el contenido del Acceso anticipado y de la Temporada 0”, lo que amplía el valor percibido para quienes se sumen desde consolas.

La compañía también detalló un ciclo de renovación semanal: “La misión semanal, así como la tienda, se restablecen cada jueves, lo que le brindará a los jugadores un nuevo desafío para el fin de semana y el juego competitivo.”

Arranque del circuito competitivo 2026

Más allá del contenido de temporada, Riot confirmó que el lanzamiento marca el inicio de su plan competitivo. “La Temporada 1 indica el inicio de la estructura competitiva de 2XKO. Comenzaremos en el Frosty Faustings XVIII, el primer evento Major de la serie competitiva de 2026”, informó el comunicado.

Como parte del calendario, “Frame Perfect estará disponible durante la Temporada 1 y regresará en cada evento Major durante la temporada competitiva de 2026”, reforzando el vínculo entre contenidos cosméticos y la escena de torneos.

Finalmente, Riot reafirmó su apuesta por el entorno competitivo: “Riot tiene como objetivo centrarse en el juego competitivo. Por eso, apoyará tanto a eventos como a organizadores que ya impulsen a la comunidad de juegos de pelea, construyendo sobre los cimientos establecidos por los torneos comunitarios y los eventos First Impact en 2025”.

Con el lanzamiento ya en marcha y una estrategia clara de temporadas, monetización y esports, 2XKO entra al mercado como una de las apuestas más relevantes de Riot fuera del formato MOBA, con foco en comunidad, competitividad y expansión multiplataforma.