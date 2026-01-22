Por qué aumentar la proteína en el desayuno gana terreno como hábito saludable al inicio de 2025

Ciudad de México.- Con el inicio de 2025, el mercado de alimentos saludables vuelve a colocarse en el centro de las conversaciones de consumo, especialmente tras semanas marcadas por cambios en la rutina, comidas abundantes y horarios irregulares propios de la temporada decembrina. Para muchas personas, el comienzo del año representa el momento ideal para retomar metas relacionadas con la salud y el bienestar, con un enfoque particular en mejorar hábitos alimenticios sin caer en planes extremos.

En ese contexto, especialistas y marcas del sector lácteo están impulsando un mensaje práctico: incorporar más proteína en el desayuno puede ser un primer paso accesible para quienes buscan mejorar su alimentación y sostener cambios a lo largo del año. La propuesta apunta a un ajuste sencillo en la primera comida del día, en lugar de transformaciones drásticas que suelen ser difíciles de mantener.

La recomendación se apoya en evidencia científica que vincula la proteína con beneficios asociados al control del apetito, la saciedad y el gasto energético. En términos generales, el cuerpo requiere más energía para metabolizar proteína que para procesar grasas o carbohidratos, lo que puede contribuir a objetivos de control de peso. Además, un desayuno con mayor contenido proteico suele prolongar la sensación de satisfacción, lo que ayuda a reducir antojos y a disminuir el consumo entre comidas.

Un dato citado con frecuencia en este enfoque proviene de una publicación en The American Journal of Clinical Nutrition, que reportó resultados relevantes al aumentar el consumo de proteína en la dieta diaria. Según ese estudio, elevar la ingesta de proteína al 25% redujo a la mitad el “late-night snacking” y disminuyó un 60% los pensamientos obsesivos sobre la comida. Para quienes comienzan el año retomando ejercicio o actividad física, la proteína también se asocia con el fortalecimiento muscular, un punto clave para mejorar composición corporal y desempeño.

Este tipo de mensajes no solo responden a tendencias de bienestar, sino también a la dinámica de consumo que atraviesa la industria de alimentos funcionales. En la práctica, los consumidores buscan opciones rápidas y fáciles de integrar, especialmente en la mañana, cuando el tiempo suele ser limitado. En ese segmento, productos como el yoghurt griego se posicionan como una alternativa de alto interés por su aporte proteico y su versatilidad.

Desde el enfoque corporativo, Danone ha reforzado esta narrativa al presentar el yoghurt como un aliado cotidiano para mejorar hábitos sin recurrir a dietas restrictivas. La nutrióloga de Danone, María Fernanda Bores, destacó el rol de este alimento dentro de una rutina sostenible. “El yoghurt griego es un alimento bajo en grasa, rico en proteína y sencillo de incorporar a tu día; puede ayudarte a mantenerte satisfecho, mantener tu masa muscular y hacer más fácil cumplir tus metas relacionadas con la alimentación sin recurrir a dietas extremas.”

La estrategia apunta a consumidores que priorizan soluciones realistas, con cambios graduales y medibles. En lugar de planes rígidos, la recomendación se centra en sumar alimentos con mayor densidad nutricional desde el desayuno, una comida que puede marcar el ritmo del apetito durante el resto del día.

En esa línea, Danone compartió algunas opciones para incorporar proteína adicional de forma práctica, utilizando su línea Danone Griego como base. Una de las propuestas es el “Parfait crujiente de granola y manzana”, que consiste en preparar capas en un frasco con yoghurt Danone Griego endulzado (natural o fresa), granola y manzana con canela. La marca subraya que la versión endulzada puede aportar sabor sin necesidad de añadir azúcar adicional.

Otra alternativa es una “Tostada salada con yoghurt griego y aguacate”, donde se unta yoghurt Danone Griego sin endulzar sobre pan integral y se complementa con aguacate, limón y pimienta. El resultado es un desayuno salado con grasas buenas y perfil energético estable, orientado a quienes buscan opciones diferentes a lo dulce.

Para consumidores que requieren rapidez, el “Smoothie verde cremoso” se plantea como una opción funcional: yoghurt griego sabor natural, con espinaca, piña y hielo, licuado para lograr una bebida refrescante y fácil de consumir antes de entrenar o salir a trabajar.

Finalmente, la marca sugiere “Hotcakes esponjosos con yoghurt griego”, incorporando un par de cucharadas de yoghurt griego endulzado a la mezcla para mejorar textura, aumentar proteína y sumar dulzor natural, complementándolo con fruta fresca.

En un año donde el gasto del consumidor se mueve entre la búsqueda de bienestar y la practicidad, la proteína en el desayuno se consolida como una tendencia que cruza nutrición y mercado. Para muchas personas, comenzar con pequeños ajustes puede ser más efectivo que intentar cambios totales. Bajo esa lógica, productos de fácil integración, como el yoghurt griego, se mantienen como una opción recurrente para quienes buscan consistencia y resultados sostenibles durante 2025.