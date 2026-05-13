HONOR y MasOrange impulsan el desarrollo del 5G Advanced en España con nuevas pruebas de conectividad

La tecnológica HONOR y la operadora MasOrange avanzan en el desarrollo de las capacidades del 5G Advanced en España tras colaborar en pruebas técnicas orientadas a mejorar la velocidad, estabilidad y eficiencia de las futuras redes móviles de nueva generación.

La colaboración entre ambas compañías se ha centrado en la validación de tecnologías relacionadas con la agregación de hasta cinco portadoras dentro de redes 5G Advanced, una evolución del actual ecosistema 5G que busca ofrecer conexiones más rápidas y optimizadas para usuarios y empresas.

Según la información suministrada por las compañías, HONOR ha participado desde el inicio de las pruebas técnicas desarrolladas junto a MasOrange, contribuyendo al desarrollo y validación de nuevas capacidades de red que permitirán acelerar la evolución del 5G en el mercado español.

El proyecto también ha estado enfocado en preparar el ecosistema de dispositivos compatibles con esta nueva etapa tecnológica, en un contexto donde fabricantes y operadores trabajan para adaptar smartphones y equipos a las futuras exigencias de conectividad.

En este escenario, el modelo HONOR Magic8 Pro se convirtió en uno de los dispositivos validados sobre la red comercial de MasOrange, posicionándose entre los primeros teléfonos inteligentes disponibles en España preparados para aprovechar las funciones más avanzadas del 5G Advanced.

Mayor velocidad y estabilidad para servicios digitales

La evolución tecnológica impulsada por ambas empresas permitirá mejorar significativamente las velocidades de transmisión de datos y optimizar la estabilidad de las conexiones móviles, especialmente en zonas urbanas de alta densidad y en escenarios con elevada demanda de tráfico digital.

Las pruebas también buscan sentar las bases para el desarrollo de nuevos servicios vinculados al streaming de alta calidad, videojuegos en la nube, inteligencia artificial y aplicaciones de realidad aumentada, sectores que requieren redes con menor latencia y mayor capacidad de procesamiento de datos.

La agregación de múltiples portadoras es considerada una de las funciones clave dentro del avance hacia el 5G Advanced, debido a que permite combinar diferentes bandas de frecuencia para incrementar el rendimiento de las redes y mejorar la experiencia de conectividad de los usuarios.

Analistas del sector consideran que estas capacidades serán fundamentales para sostener el crecimiento del consumo de datos móviles y el desarrollo de aplicaciones digitales más complejas durante los próximos años.

HONOR refuerza su apuesta por las tecnologías de próxima generación

Con esta colaboración, HONOR busca fortalecer su posicionamiento dentro del mercado de dispositivos de alta gama preparados para operar bajo estándares avanzados de conectividad móvil.

La empresa destacó que su participación en las pruebas forma parte de una estrategia orientada a desarrollar dispositivos compatibles con las futuras generaciones de redes móviles y servicios digitales.

“En HONOR trabajamos para desarrollar dispositivos preparados para las tecnologías del futuro. Haber colaborado con MasOrange desde las primeras fases de prueba de esta evolución del 5G Advanced refleja nuestro compromiso con la innovación y con ofrecer a los usuarios la mejor experiencia de conectividad posible”, afirman desde la tecnológica HONOR.

El avance del 5G Advanced representa una nueva etapa dentro de la evolución de las telecomunicaciones, con mejoras enfocadas en velocidad, eficiencia energética y capacidad de conexión simultánea entre dispositivos.

En Europa, operadores y fabricantes han acelerado las inversiones en este tipo de tecnologías ante el incremento de la demanda de servicios digitales y la expansión de aplicaciones basadas en inteligencia artificial y procesamiento en tiempo real.

Con estas pruebas, HONOR y MasOrange continúan avanzando en el despliegue y validación de soluciones que podrían marcar el siguiente paso en la evolución de las redes móviles en España y en otros mercados europeos durante los próximos años.