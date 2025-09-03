Donna Karan celebra 40 años con campaña Fall 2025 “Woman to Woman”

Nueva York, La icónica casa de moda Donna Karan New York conmemora su 40º aniversario con el lanzamiento de su campaña Fall 2025, titulada “Woman to Woman”. Esta propuesta reúne a cinco supermodelos internacionales —Claudia Schiffer, Irina Shayk, Imaan Hammam, Liya Kebede y Mariacarla Boscono— en una narrativa visual que exalta la fuerza y la elegancia femenina.

Un legado de cuatro décadas

Desde la presentación de su primera línea en 1985, Donna Karan se ha distinguido por ofrecer un guardarropa diario que combina sensualidad, atemporalidad y practicidad. Cuatro décadas después, la marca reafirma ese compromiso con una colección que retoma siluetas icónicas de archivo y las adapta a la mujer contemporánea.

“Donna Karan empowers women to feel comfortable and confident in their skin, allowing them to be whoever they want to be. I’m thrilled to be a part of such a major milestone for the brand,” afirmó Irina Shayk, quien participa en la campaña con un estilo marcado por cortes sastre que evocan elegancia y confianza.

La visión de la campaña

Bajo la dirección creativa de Trey Laird y la lente del fotógrafo Mikael Jansson, las imágenes de la campaña destacan la conexión entre mujeres a través de escenarios interiores sobrios y minimalistas. La propuesta busca reflejar conversaciones íntimas y auténticas, transmitiendo la complejidad y resiliencia de la feminidad actual.

“being a Donna Karan woman means embracing the multifaceted nature of womanhood— it’s someone who embodies both strength and sensuality,” declaró Imaan Hammam, quien aparece en la colección luciendo cuero brillante, faldas de jacquard de seda y un vestido dorado de lentejuelas con cuello drapeado que se erige como pieza central de la temporada.

La colección Fall 2025

El nuevo repertorio de la firma apuesta por una paleta de tonos urbanos, desde marrones profundos y ciruelas chocolate hasta metálicos cálidos y fríos. Los tejidos lujosos se convierten en protagonistas de una serie de looks que fusionan lo clásico con lo moderno.

Claudia Schiffer deslumbra en vestidos de terciopelo devoré y piezas de punto drapeadas, acompañadas de chalecos de piel sintética.

Liya Kebede se viste con abrigos de gamuza y efecto pitón, superpuestos sobre prendas fluidas.

Irina Shayk aporta un aire de sofisticación masculina a través de sus trajes de corte preciso.

Mariacarla Boscono combina un vestido de seda fruncida con un conjunto monocromático de capa de punto y pantalones sin estructura.

Imaan Hammam refleja poder y glamour en cuero brillante y una falda de seda, coronando con un vestido dorado que captura todas las miradas.

Los accesorios refuerzan la identidad de la colección con bolsos esculturales, calzado refinado y gafas de sol de estilo moderno, piezas que aportan un aire de elegancia relajada y adaptada al dinamismo de Nueva York.

Reflexión sobre el empoderamiento

La campaña plantea una pregunta clave: ¿Qué hace que una mujer sea empoderada, inspiradora, invencible, inolvidable? La respuesta se articula en cada prenda, diseñada para que las mujeres se sientan seguras, inteligentes, sexys, audaces y valientes.

“All of Donna Karan’s creations celebrate the female form. Her legacy still resonates today due to the timelessness of her designs and innate understanding of a woman’s body. The brand has a new audience it speaks to, but the core aspects of the brand remain powerful,” señaló Liya Kebede, subrayando la vigencia del legado de la diseñadora.

Estrategia de mercado

La campaña “Woman to Woman” se lanza oficialmente este 3 de septiembre en todas las plataformas digitales de Donna Karan y contará con una estrategia de difusión 360 grados en Norteamérica. El plan incluye presencia en medios digitales de alto impacto, impresos selectivos y exhibiciones exteriores en ubicaciones premium de ciudades estratégicas.

La colección estará disponible desde hoy en tiendas seleccionadas de Norteamérica y en el portal DonnaKaran.com, reforzando la expansión de la marca hacia nuevas audiencias y reafirmando su relevancia en el competitivo mercado global de la moda.

Una marca que mira al futuro

Donna Karan New York demuestra con esta iniciativa que la clave de su longevidad radica en mantenerse fiel a su ADN, reinterpretando constantemente su legado sin perder de vista las tendencias contemporáneas. La campaña “Woman to Woman” no solo celebra los 40 años de historia de la marca, sino que también proyecta su visión hacia el futuro, consolidándola como referente de estilo y empoderamiento femenino en la industria global.