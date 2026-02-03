“Vida Gris”: Caballero Carli transforma un duelo de 20 años en una pieza de rock psicodélico

El músico venezolano Caballero Carli, nombre artístico de Carlos Barrera, presentó recientemente el single “Vida Gris”, una producción de rock psicodélico que marca un punto de inflexión en su trayectoria creativa. El lanzamiento coincide con el vigésimo aniversario de un hecho personal que definió su vida y que, dos décadas después, se traduce en una obra musical de alto contenido emocional y conceptual.

Compuesta originalmente cuando Barrera tenía 16 años, “Vida Gris” nació en un contexto poco habitual para la creación artística: el Cementerio Municipal de Santa Elena de Uairén, en el estado Bolívar. Allí, frente a la tumba de su abuela, Mercedes Montoya Viuda de Ríos, el entonces adolescente escribió una letra que funcionó como respuesta inmediata a un trauma familiar ocurrido el 2 de enero de 2005.

“No iba con planes de entrar al cementerio”, confiesa el artista. “Había perdido a mi figura materna de una forma brutal y eso me causó un impacto que desencadenó en depresión y alcoholismo. Entré completamente ebrio; bajo ese estado uno se siente superpoderoso. Fui en busca de una conexión entre la vida y la muerte, de describir lo que me atormentaba. Saqué el lápiz, la hoja y la guitarra que ya tenía los acordes, y escribí la canción ahí mismo, en caliente, en la madrugada”.

De acuerdo con el relato del músico, la composición se produjo tras una noche en la comunidad indígena de Manacrú. Al atravesar el camposanto alrededor de las 3:00 a.m., bajo la luz de la luna, las letras surgieron como una reacción al impacto de haber presenciado la muerte de su abuela, quien sufrió un derrame cerebral en un momento que Barrera describe como cinematográfico, mientras mordía una manzana que él mismo le había entregado.

Producción internacional y enfoque artístico

Con 37 años cumplidos, Barrera decidió retomar la canción y darle un cierre definitivo a ese proceso emocional. “Todavía me sentía culpable. ‘Vida Gris’ no la hice para que fuera viral o tuviera aceptación, lo hice para quedarme tranquilo, para darle un cierre y asumir que no fue mi culpa. En aquel entonces mis padres no me llevaron a un psicólogo, me tocó resolverlo solo, ahogándome en alcohol o sustancias. Grabar el video y la canción me ha hecho sentir mucho más tranquilo”.

La producción del single se desarrolló en Colombia, donde Caballero Carli conformó un equipo de trabajo con músicos y técnicos de trayectoria regional. Los arreglos y la producción estuvieron a cargo de Alex Race, desde Race Studio, ubicado en Cajicá. La sección rítmica incluye el bajo del venezolano Eleazar Gámez y la batería del colombiano Julián Moreno. La mezcla y masterización fueron realizadas por Diego Ávila en D’room 402 Studios, quien también lideró la fase de preproducción.

“Queríamos una canción bien oscura”, explica Barrera. “Nos inspiramos en temas como ‘Karma Police’ de Radiohead para el inicio, e involucramos la psicodelia de artistas como Beck y la fuerza de Soundgarden con ‘Black Hole Sun’. Alex sabía exactamente lo que yo quería a nivel sonoro; trabajó con mucho cuidado los detalles para que la canción tuviera ese poder que buscábamos”.

Un lanzamiento conmemorativo

El proyecto se completa con el estreno del video oficial, presentado el 2 de enero de 2026, fecha que coincide con los 20 años del fallecimiento de su abuela. El audiovisual fue dirigido por Camilo Berdugo y grabado en el Cementerio de Cajicá, en Cundinamarca. El video recrea de forma simbólica la experiencia original: la caminata entre las lápidas, la confrontación con la pérdida y la catarsis musical, integrando guitarras acústicas y eléctricas como ejes narrativos. La pieza incluye además la participación especial de Alex Race.

“La canción nace del duelo, de la introspección y de la tristeza de perder a un pilar fundamental a una edad tan temprana. Es convertir esa ‘vida gris’ en arte”, enfatizó Caballero Carli, quien invitó al público a ver el video a través del enlace oficial en YouTube.

Con “Vida Gris”, Caballero Carli no solo presenta un nuevo lanzamiento musical, sino que consolida una propuesta artística que conecta experiencias personales con una producción profesional de alcance regional, reflejando cómo la música independiente venezolana continúa encontrando espacios de desarrollo y proyección fuera de sus fronteras.