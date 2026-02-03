Carlos Pulgar y Naxxo Piloto impulsan la música tropical moderna con “Usted no sabe querer”

En un contexto de transformación constante de la industria musical, dos creadores venezolanos están apostando por un modelo de producción que combina identidad cultural, innovación tecnológica y visión internacional. Carlos Pulgar y Naxxo Piloto presentan “Usted no sabe querer”, un sencillo que consolida su alianza artística y marca un nuevo paso en su estrategia de posicionamiento dentro de la escena tropical moderna desde Estados Unidos.

El proyecto Carlos Pulgar & Naxxo Piloto se define como un dúo de composición y producción musical que busca reinterpretar la música latina desde una óptica contemporánea. Bajo la premisa de ser un «Daft Punk Latino», la dupla trabaja con una fusión de géneros tradicionales como la salsa, la cumbia y el merengue, integrados con elementos de la electrónica, en una propuesta orientada a estándares internacionales de calidad y producción.

Formación académica y experiencia internacional

Carlos Eduardo Pulgar, compositor venezolano radicado en el sur de la Florida, cuenta con una formación académica que respalda su enfoque profesional. Es egresado de la Universidad de Miami y del Berklee College of Music, dos instituciones reconocidas por su influencia en la formación de músicos y productores de alcance global. Su carrera ha estado enfocada en el desarrollo de la música latina, con una perspectiva que incorpora experiencias internacionales y una sensibilidad artística que trasciende fronteras culturales.

A su lado se encuentra Naxxo Piloto, DJ y productor venezolano establecido en Austin, Texas, con una trayectoria vinculada tanto al trabajo de estudio como a la música en vivo. Piloto ha formado parte de proyectos de alto perfil, incluyendo su participación con la banda en vivo de Chino y Nacho, lo que le ha permitido desarrollar una visión orientada a la fusión de ritmos tradicionales con tendencias electrónicas como Afrobeat, House y cumbia electrónica.

Un lanzamiento que marca un punto de inflexión

El lanzamiento de “Usted no sabe querer” representa un hito en la evolución del dúo. La canción tuvo su origen en un demo enviado inicialmente a una artista en España. Sin embargo, los retrasos habituales de la industria musical llevaron a que el proyecto quedara en pausa hasta ser retomado y desarrollado con un enfoque más ambicioso, tanto en lo creativo como en lo técnico.

La letra, compuesta por Carlos Pulgar, explora una temática universal: la tensión entre la entrega emocional y un entorno marcado por la superficialidad y la búsqueda constante de diversión. Esta narrativa se convierte en el eje conceptual del tema, que encuentra una interpretación complementaria en la voz de Maya Piloto, invitada especial en el sencillo, aportando una dimensión adicional al mensaje de la canción.

Estrategia de crecimiento y colaboraciones

Más allá de este lanzamiento puntual, Carlos Pulgar y Naxxo Piloto plantean su proyecto como una plataforma de largo plazo. Su estrategia no se limita a la producción de sencillos propios, sino que incluye la colaboración con distintos intérpretes y artistas, con el objetivo de ampliar el alcance de su sonido y contribuir a la evolución de la música tropical contemporánea.

Desde sus bases operativas en Florida y Texas, el dúo busca establecer puentes entre mercados, aprovechar la infraestructura musical de Estados Unidos y mantener una conexión constante con la identidad latina. Este enfoque responde a una lógica empresarial cada vez más presente en la industria cultural, donde la música se concibe no solo como expresión artística, sino también como un producto con proyección global.

Tradición y modernidad como valor diferencial

Con una combinación de formación académica, experiencia profesional y una visión creativa definida, Carlos Pulgar & Naxxo Piloto se posicionan como representantes de una nueva generación de productores y compositores latinoamericanos. Su propuesta integra tradición y modernidad en un modelo que apuesta por la innovación sin perder el vínculo con las raíces culturales.

“Usted no sabe querer” se presenta así como una carta de presentación sólida dentro de un mercado altamente competitivo, reflejando una tendencia creciente entre artistas venezolanos que, desde el exterior, continúan aportando valor y visibilidad a la música latina en el escenario internacional.