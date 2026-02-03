JDP: dos generaciones unidas por el rock and roll lanzan su primer disco

El ecosistema cultural venezolano continúa generando historias que combinan creatividad, resiliencia y nuevas formas de colaboración en la economía digital. Una de ellas es la de JDP, un dúo musical que une a dos generaciones separadas por 20 años de diferencia, pero conectadas por el rock and roll, la tecnología y una visión compartida. El proyecto está integrado por DANO, guitarrista y compositor de 34 años radicado en Estados Unidos, y SADA, vocalista de 14 años que cursa bachillerato en Cagua, estado Aragua.

La agrupación nació gracias a la interacción en Internet y redes sociales, plataformas que hoy funcionan como puentes clave para la creación artística transnacional. De ese primer contacto surgió una amistad y, posteriormente, una propuesta musical que se materializó a finales del año pasado con el lanzamiento de su álbum debut, Pensamientos Abstractos De Un Alma Distorsionada, un trabajo conceptual inscrito dentro del indie rock, con influencias del punk y el pop alternativo.

El disco ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales y en el canal oficial de YouTube del grupo, lo que ha permitido a JDP construir una base inicial de oyentes más allá del mercado local. Este enfoque digital ha sido fundamental para un proyecto cuyos integrantes desarrollan su actividad creativa desde países distintos, pero con una coordinación constante en composición, grabación y producción.

Más allá del lanzamiento discográfico, JDP prepara su primera experiencia internacional en vivo. La banda tiene previsto presentarse en Colombia durante el mes de julio, llevando una propuesta que no solo apuesta por lo musical, sino también por el relato que la sostiene: el de un adulto con carrera establecida que acompaña el desarrollo artístico de un niño, y un joven intérprete que aporta energía, rebeldía y nuevas perspectivas creativas.

“La música de nuestro álbum Pensamientos Abstractos De Un Alma Distorsionada la describiría como un disco totalmente conceptual de indie/alternativo, que narra historias abstractas en cada canción, con letras que a veces parecen sin sentido. Con una producción de la mano del prestigioso estudio de grabación Vintage Estudios, en Valencia, Edo. Carabobo, por el ingeniero de sonido Rubén Hernández. Además, con un mastering refinado del ganador de Grammy, graduado en Berklee, Enrique González Müller, quien masterizó el disco Frisbee de Caramelos De Cianuro”, expresó con gran madurez y seguridad SADA.

La experiencia de DANO ha sido clave en la estructuración del proyecto. Actualmente residenciado en Carolina del Norte, Estados Unidos, combina su trabajo como camionero —recorriendo autopistas norteamericanas transportando mercancías— con la música. Antes de emigrar, fue integrante de la reconocida e irreverente banda venezolana de punk rock Cañería, con la que se presentó en distintos escenarios del país.

SADA, por su parte, desarrolla su formación musical desde los ocho años y continúa presentándose en tarimas escolares y eventos familiares en Cagua y otras ciudades del estado Aragua. Esta dinámica local, combinada con una producción musical de estándares internacionales, ha dado forma a una colaboración poco habitual en la industria.

En relación con la diferencia generacional dentro del dúo, DANO señala que “tenemos lo mejor de dos mundos, además de influencias musicales de cada época, se suma mi experiencia y al mismo tiempo inyectamos la juventud al proyecto, con la rebeldía y las ilusiones de un niño de 14 años. Pero a diferencia de lo que muchos piensan, a veces yo quiero hacer música más melódica y SADA es quien me dice que lo hagamos más duro y más pesado. Logramos convivir con lo que es más importante musicalmente para la banda, encontramos el punto en común para hacer música.”

Desde la perspectiva del vocalista, la combinación también ha tenido un impacto positivo en la recepción del público. “El resultado de la unión de dos generaciones unidas para el rock es una fusión única, de composiciones elaboradas por un maestro para mí como lo es DANO, quien lleva años de experiencia echándole, junto a un niño de vocalista, algo que no es usual, lo que le da el toque que lo hace distinto. La receptividad hacia el disco ha sido increíble entre nuestros seguidores, el recibimiento fue brutal en las redes sociales, lo que nos ha llevado a formar una base sólida de oyentes”.

DANO destaca que la selección del enfoque musical fue estratégica desde el inicio del proyecto. “El rock and roll es la base de lo que yo hago musicalmente y me di cuenta desde el principio que SADA tenía las cualidades para interpretarlo, posee talento musical de sobra, pero para tocar rock, necesitas algo más que talento, necesitas la actitud y él la tiene en forma natural, cuenta con esa rebeldía y energía necesarias. Nuestro primer disco es indie rock con la garra del punk, aunada a pasajes pop. Para nuestra primera grabación teníamos que hacer algo alternativo, él es un niño y no podíamos tocar temáticas de adultos. Tiene mucha sensibilidad en la voz y eso lo aprovechamos al máximo”.

Actualmente, JDP ya trabaja en la producción de su segundo álbum, mientras mantiene como objetivo presentarse juntos en Venezuela en 2026, consolidando así un proyecto que refleja cómo la tecnología, la colaboración intergeneracional y la industria creativa pueden converger para generar nuevas oportunidades dentro y fuera del país.