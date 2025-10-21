Vicor refuerza su práctica de licencias de propiedad intelectual para fortalecer las cadenas de suministro en sectores de alto crecimiento

Andover, Massachusetts, (GLOBE NEWSWIRE) – Vicor Corporation (NASDAQ: VICR) ha anunciado la expansión de su práctica de licencias de propiedad intelectual (IP), consolidando este modelo como un pilar esencial para su crecimiento. La compañía considera que las licencias son fundamentales para garantizar cadenas de suministro resilientes y escalables en mercados de rápido crecimiento como la inteligencia artificial (IA), la industria automotriz y los sectores industriales.

La empresa, reconocida mundialmente por su liderazgo en tecnología de sistemas de potencia de alta densidad, afirma que el acceso autorizado a su IP —incluyendo convertidores de bus de 800V, 48V y 12V, así como la tecnología de Vertical Power Delivery (VPD)— es vital para mantener la competitividad y la integridad de las cadenas productivas globales.

La decisión de la ITC fortalece la posición legal de Vicor

En 2025, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (ITC) emitió una Orden de Exclusión Limitada (LEO) que prohíbe la importación al país de convertidores de bus que infringen las patentes de Vicor, así como de los sistemas informáticos que los utilizan.

Esta orden judicial permanecerá en vigor durante toda la vida útil de las patentes afectadas y se aplica a todos los sistemas de cómputo producidos por fabricantes contratados que, según determinó la ITC, incurrieron en violación de derechos de propiedad intelectual.

El fallo ha impulsado una serie de acuerdos y contratos de licencia con grandes fabricantes de equipos originales (OEMs) y operadores de centros de datos a gran escala, conocidos como hiperescaladores, lo que representa una contribución estimada cercana a los 300 millones de dólares en ingresos para Vicor hasta 2026.

Licencias de IP como motor de crecimiento

Con una posición legal fortalecida, Vicor ha decidido intensificar su programa de licencias de propiedad intelectual, liderado por Andrew D’Amico, Consejero General de Propiedad Intelectual. Este esfuerzo cuenta con el respaldo del equipo interno de licencias y de prestigiosos bufetes externos que colaboran con Vicor para hacer valer sus derechos en diferentes mercados.

Al referirse al éxito de esta estrategia, el director ejecutivo de Vicor, Patrizio Vinciarelli, afirmó:

“Q3 licensing revenues surpassed Vicor’s quarterly investment in R&D. At 18% of revenues, Vicor’s R&D far exceeds the R&D percentage of revenues of infringing power module makers and contract manufacturers, reflecting differences between antithetical business models respectively focused on innovation and copying.”

Las palabras de Vinciarelli reflejan la diferencia entre el enfoque innovador de Vicor y los modelos de negocio que se basan en copiar tecnologías existentes. Según el ejecutivo, la inversión en investigación y desarrollo (I+D) representa una proporción significativamente mayor de los ingresos en Vicor que en los fabricantes que han infringido sus patentes.

Tecnología de alta densidad y expansión del negocio modular

Los sistemas de potencia de alta densidad desarrollados por Vicor —como los convertidores de bus y la tecnología VPD— son componentes esenciales para la computación de alto rendimiento (HPC), un elemento clave en la infraestructura de inteligencia artificial, vehículos eléctricos y centros de datos modernos.

El CEO Vinciarelli destacó que esta línea de innovación continuará impulsando tanto el negocio de módulos como la práctica de licencias:

“As high-density power systems pioneered by Vicor, including bus converters and VPD, are on the critical path to high performance computing, Vicor’s IP licensing practice may grow to a greater fraction of Vicor’s module business. Leveraging its first ChiP™ foundry and the high current density of 5th generation ChiPs and 2nd Generation VPD, Vicor’s module business is also expected to grow substantially apart from and as a result of its related IP licensing practice. OEMs and hyperscalers need a license, need to renew their license or need to expand its scope. Vicor is pursuing additional actions to curtail access to infringing computing systems sourced from infringing contract manufacturers relying on infringing power module makers.”

Con el aprovechamiento de su primera fundición ChiP™, junto con los avances en la quinta generación de ChiPs y la segunda generación de VPD, Vicor espera un crecimiento sustancial tanto en la fabricación de módulos como en los ingresos provenientes de licencias.

Perspectivas para los mercados de IA y manufactura avanzada

En un contexto de expansión global de la demanda energética y el aumento de la capacidad de cómputo necesaria para aplicaciones de IA, Vicor se posiciona como un proveedor estratégico de tecnología y propiedad intelectual. Su modelo combina innovación, control de calidad y protección activa de patentes, elementos clave para asegurar el liderazgo tecnológico en un mercado cada vez más competitivo.

Con esta estrategia, Vicor no solo consolida su papel como fabricante de soluciones avanzadas de energía, sino que también se proyecta como un actor clave en la protección y comercialización de propiedad intelectual, contribuyendo a crear un ecosistema de innovación más sólido y sostenible.