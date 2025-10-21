Teva y Prestige Biopharma firman acuerdo de licencia para la comercialización de Tuznue® en Europa

TEL AVIV, Israel – (GLOBE NEWSWIRE). Teva Pharmaceuticals International GmbH, una subsidiaria de Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (NYSE y TASE: TEVA), anunció la firma de un acuerdo de licencia y suministro con Prestige Biopharma para la comercialización de Tuznue® (trastuzumab), un biosimilar del medicamento Herceptin®, en la mayoría de los mercados europeos.

El convenio une la experiencia de ambas empresas en el campo de los biosimilares y busca ampliar el acceso a tratamientos oncológicos más asequibles en la región.

Tuznue®: un biosimilar aprobado por la Comisión Europea

Tuznue® está aprobado para el tratamiento del cáncer de mama y del cáncer gástrico metastásico, dos patologías donde el trastuzumab ha demostrado una gran eficacia clínica. Prestige Biopharma obtuvo la autorización de comercialización de la Comisión Europea (EC) en septiembre de 2024, marcando un hito relevante para su portafolio de productos.

Según los términos del acuerdo, Teva obtuvo los derechos de comercialización y distribución de Tuznue® en la mayoría de los países europeos, aprovechando su sólida red comercial y su experiencia en medicamentos biológicos equivalentes. Por su parte, Prestige Biopharma se encargará de la producción y el suministro desde sus instalaciones de alta tecnología certificadas bajo normas EU-GMP, que emplean sistemas avanzados de tecnología de un solo uso.

Declaraciones de los ejecutivos

El acuerdo fue recibido con entusiasmo por los líderes de ambas compañías.

“We are passionate about the future of biosimilars and the value they bring to patients and healthcare systems,” afirmó Richard Daniell, Vicepresidente Ejecutivo de Teva para Europa. “Our deep commercial experience in biosimilars and broad sales and marketing reach across Europe enables us to bring critical medicines to patients. We are looking forward to working together with Prestige to make Tuznue® a commercial success in Europe.”

Por su parte, Lisa Park, directora ejecutiva de Prestige Biopharma, destacó la importancia de esta colaboración internacional:

«We are excited to collaborate with Teva, a global biopharmaceutical leader, to bring Tuznue® to patients across Europe,» señaló. «This collaboration is a significant step in establishing Prestige Biopharma as a global biopharmaceutical leader. Teva’s extensive market reach will drive the successful launch of Tuznue® while accelerating the development of our broader biosimilar pipeline, including bevacizumab and 14 additional candidates.»

Impacto del acuerdo y proyecciones

El convenio representa un avance estratégico para ambas compañías dentro del mercado europeo de biosimilares, un segmento que se ha convertido en pilar fundamental para garantizar el acceso equitativo a tratamientos de alto costo.

Para Teva, este acuerdo refuerza su posición como líder en la distribución de medicamentos genéricos y biosimilares, respaldado por una infraestructura de ventas consolidada en Europa. Mientras tanto, Prestige Biopharma consolida su reputación como una empresa biofarmacéutica global en expansión, impulsando el desarrollo de su portafolio que incluye bevacizumab y otros 14 biosimilares en desarrollo.

Un impulso al acceso a tratamientos asequibles

La aprobación y próxima comercialización de Tuznue® representan un paso importante para la sostenibilidad de los sistemas de salud europeos, al facilitar el acceso a tratamientos oncológicos eficaces y de menor costo.

El acuerdo entre Teva y Prestige demuestra cómo la colaboración estratégica entre empresas con capacidades complementarias puede acelerar la llegada de terapias críticas al mercado, beneficiando tanto a pacientes como a sistemas públicos de salud.

Con este paso, ambas organizaciones refuerzan su compromiso con la innovación responsable, la reducción de costos sanitarios y la democratización del acceso a medicamentos biológicos, consolidando su papel en el futuro de la industria biofarmacéutica global.