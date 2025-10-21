Colección Tropicalia lanza su primera convocatoria para artistas del Caribe

MIAMI, FL – La riqueza artística del Caribe encuentra una nueva vitrina internacional con el lanzamiento de la primera convocatoria abierta de Colección Tropicalia, una iniciativa cultural impulsada por Tropicalia, el proyecto turístico sostenible desarrollado por Cisneros en la República Dominicana.

El anuncio, realizado el 20 de octubre de 2025, invita a artistas, artesanos y diseñadores del Caribe —tanto del ámbito insular como continental—, así como a miembros de sus diásporas, a participar en la creación de una colección viva que busca redefinir la identidad visual y cultural de la región.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 20 de noviembre de 2025, y las obras seleccionadas se exhibirán en los espacios del Four Seasons Resort and Residences Dominican Republic at Tropicalia, parte de la primera fase de este desarrollo sostenible ubicado en Miches, en la costa sur de la Bahía de Samaná.

Un espacio para el arte y la memoria del Caribe

Con esta iniciativa, Colección Tropicalia se propone resaltar la diversidad y las múltiples formas de ver y pensar el Caribe, integrando obras que representen su riqueza cultural y su espíritu contemporáneo.

“Mi objetivo es que Colección Tropicalia se convierta en una celebración de la creatividad caribeña y que contribuya a las conversaciones en curso sobre arte, lugar y memoria, tanto en la República Dominicana como en todo el Caribe”, explica Adriana Cisneros, CEO de Cisneros y fundadora de la iniciativa.

Cisneros añade que el proyecto está profundamente vinculado a su historia familiar:

“Colección Tropicalia también refleja el legado de mis padres: la pasión por el arte y la educación que me transmitió mi madre, Patricia, y el compromiso con el desarrollo sostenible de la República Dominicana que heredé de mi padre, Gustavo. Queremos que los huéspedes y visitantes se encuentren con una colección que refleje la complejidad e interconexión de la cultura caribeña, y que ese encuentro contribuya a una experiencia más profunda y conectada con la diversidad cultural de la región, vivida desde Tropicalia.”

Convocatoria abierta a artistas, artesanos y diseñadores

La invitación está dirigida a creadores de la República Dominicana, del Caribe insular y continental, así como a artistas de sus diásporas. También podrán participar comunidades indígenas vinculadas culturalmente a la región.

Las obras deberán estar completamente terminadas, listas para instalación en pared y aptas para resistir condiciones tropicales. No se aceptarán proyectos en desarrollo ni nuevas comisiones.

Entre los materiales admitidos se encuentran fibras naturales, cerámica, madera, lienzo, metal, vidrio, resina, textiles y técnicas mixtas. Otros materiales podrán considerarse siempre que cumplan con los estándares de durabilidad requeridos.

Las dimensiones de las obras deben estar entre 50 × 50 cm y 100 × 175 cm, tanto para interiores como exteriores. Además, esta convocatoria se centra en obras que formen parte de ediciones limitadas o series, en coherencia con la línea curatorial de la colección.

Proceso de postulación

Los artistas interesados deberán enviar un único archivo PDF de hasta 20 MB, que incluya:

Declaración del artista

Currículum (opcional)

Portafolio de obras

Información de contacto

El documento deberá nombrarse con el formato Nombre_Apellido_CT2025.pdf y enviarse a través del formulario disponible en www.colecciontropicalia.org.

Un compromiso con el arte, la sostenibilidad y la comunidad

Según el comunicado oficial, “Con esta convocatoria, Colección Tropicalia reafirma su compromiso con las prácticas artísticas y culturales del Caribe y miembros de sus diásporas, y con el fortalecimiento de una red cultural activa en la región.”

La iniciativa cultural se integra a la visión de Tropicalia, que combina lujo responsable, sostenibilidad ambiental y desarrollo social, extendiendo su impacto hacia el ámbito cultural. Desde Miches, Colección Tropicalia busca convertirse en un referente para el intercambio artístico y la promoción del talento caribeño en un contexto global.

Tropicalia: lujo sostenible con impacto cultural

El proyecto Tropicalia, concebido por Cisneros, redefine el turismo de lujo sostenible en el Caribe. Ubicado en Playa Esmeralda, este destino se destaca por su integración armónica con la naturaleza y su colaboración con la comunidad local, a través de la Fundación Tropicalia, que desde hace casi 15 años impulsa programas de desarrollo socioeconómico y ambiental en la región.

La Colección Tropicalia amplía esa visión al campo cultural, ofreciendo una plataforma donde convergen arte, identidad y sostenibilidad. Dirigida por Adriana Cisneros, esta propuesta busca posicionar al Caribe como un epicentro de creatividad y diversidad, promoviendo un diálogo entre tradición y contemporaneidad.

Una nueva mirada al Caribe

Al fusionar arte, educación y compromiso ambiental, Colección Tropicalia aspira a convertirse en un símbolo del renacimiento cultural del Caribe. En palabras de sus organizadores, se trata de un proyecto que une el talento regional con una visión global, fortaleciendo la identidad caribeña y fomentando el desarrollo sostenible desde la creación artística.