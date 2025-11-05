Venezuela suma siete oros mundiales en bowling con los triunfos de Arturo Hernández y Alicia Marcano

El deporte venezolano celebra un nuevo capítulo dorado tras las victorias de los experimentados bolicheros Arturo Hernández y Alicia Marcano, quienes conquistaron medallas de oro en el Campeonato Mundial Senior y Súper Senior disputado en el National Bowling Stadium de Reno, Nevada (EE. UU.). Con estos logros, Venezuela alcanza un total de siete títulos mundiales en su historia dentro de esta disciplina, reafirmando su posición entre las naciones con mayor tradición competitiva en el bowling internacional.

Arturo Hernández: un bicampeón histórico

El caraqueño Arturo Hernández, figura emblemática del bowling venezolano, revalidó su título mundial en la categoría súper senior, convirtiéndose en uno de los pocos atletas en lograr dos medallas de oro consecutivas en esta especialidad. Su triunfo en Reno 2025 consolida una carrera marcada por la constancia, el talento y más de cuatro décadas dedicadas al deporte nacional.

“Conseguir el bicampeonato mundial es una sensación muy bonita y emocionante porque al ser final de maestros es mucho más complicado. Creo que soy el único bicampeón de la categoría porque no ha habido muchos eventos, incluso en la categoría senior”, comentó Hernández, aún sorprendido por su propio registro.

El atleta recordó que sus dos títulos llegaron bajo formatos competitivos distintos. En su debut mundial, celebrado en Cali 2023, alcanzó el oro en la modalidad todo evento tras completar 18 líneas ante los mejores jugadores del planeta. Este año, en Reno, el formato fue la “final de maestros”, que consiste en cinco juegos de tres líneas cada uno, donde el primero en ganar dos enfrentamientos avanza.

A pesar de haber iniciado en desventaja en varias rondas, Hernández logró ajustar su estrategia y cambiar el rumbo del torneo. “La clave fue que yo cambié el juego, utilicé otra pelota, otra zona y otra cobertura. Como nosotros la adecuamos para que se adhiera mejor a la pista y allí el promedio se superó mucho y comencé a tirar muchos pines y a ganar”, explicó al detallar el punto de inflexión que lo llevó a vencer al inglés Kim Johnson en la final.

El nivel de competencia fue, según sus palabras, uno de los más altos de los últimos años: “El nivel estuvo muy alto. Cada torneo o cada campeonato senior y súper senior que se realiza es mucho más alto porque suben muchas personas en las categorías. Casi 400 atletas de altísimo nivel, incluso había unos 10 campeones mundiales de la categoría abierta de hace 15 o 20 años”, añadió.

Como en toda historia de éxito, el esfuerzo y la experiencia se combinaron con un toque de suerte. Hernández relató una anécdota particular: “Las camisas que me hice me quedaron muy grandes, las tuve que cambiar, y luego muy pequeñas. Entonces un amigo (Agustín Rivero) me regaló dos de él que no pudo utilizar porque se lesionó, pero con la condición de quedar campeón mundial. Esas las dejé para la final de maestros y terminé ganando con su camisa”, contó entre risas.

Con una carrera iniciada en 1975 dentro de la Federación Venezolana de Bowling, Hernández acumula 32 títulos internacionales y 240 medallas en diversas categorías. Fue campeón en los Juegos Suramericanos de Valencia 1994 y Buenos Aires 2006, y en los Juegos Bolivarianos de Arequipa 1997 y Guayaquil 2001. Es además miembro fundador del Salón de la Fama del Bowling Venezolano, donde ingresó oficialmente como jugador en 2023.

En sus palabras, el triunfo también tiene valor histórico para el país: “Venezuela solo tiene siete medallas de oro a nivel mundial en su historia desde 1954. La primera fue en equipo en 1960 en categoría abierta, luego una en categoría juvenil en 1992, luego dos más en 1996, luego la mía en súper senior en 2023 y las dos de 2025”, concluyó.

Alicia Marcano brilla en su debut senior

La destacada atleta Alicia Marcano, una de las referentes del bowling femenino venezolano, celebró un estreno dorado en la categoría senior, tras cumplir 50 años. En su debut mundial en Reno, conquistó una medalla de oro en la modalidad todo evento y una de plata en la competencia individual, imponiéndose ante más de 100 atletas de 39 países.

“Tras incorporarme a una nueva categoría al cumplir 50 años, puedo decir que viví una experiencia diferente a la competencia de élite a la que estoy acostumbrada. Aun así, mi rendimiento fue consistente y brillante, logrando subir al podio en dos ocasiones y consolidarme como una de las competidoras más destacadas del torneo”, expresó Marcano.

Durante la competencia, se reencontró con rivales conocidas de su trayectoria internacional, lo que añadió un componente emocional a su participación. “El campeonato reunió a atletas que en su momento compartieron escenarios de élite conmigo, lo que convirtió la competencia en un reencuentro deportivo y humano que marcó la participación. La variedad y el nivel de las rivales, provenientes de naciones como Alemania, Estados Unidos y Canadá, realzan el valor de las medallas obtenidas”, destacó.

Mirando hacia el futuro, Marcano se prepara para representar nuevamente al país en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, donde buscará extender su buena racha. “Este resultado reafirma mi trayectoria y capacidad de adaptación a nuevas categorías competitivas. La medalla de oro en todo evento subraya mi constancia a lo largo de las pruebas, mientras que la plata individual exhibe un alto nivel técnico frente a una destacada participación internacional de 103 atletas senior. Así que continuaré con mi preparación con la mirada puesta en futuros torneos internacionales, cabe destacar los próximos Juegos Bolivarianos, llevando la bandera de Venezuela con la misma dedicación”, afirmó.

Marcano ya sabe lo que es triunfar en juegos multidisciplinarios. En Santa Marta 2017 obtuvo oro en parejas y tríos, además de bronce en cuartas; mientras que en Valledupar 2022 sumó dos preseas de bronce en parejas y equipos.

Orgullo nacional y legado deportivo

Con los triunfos de Hernández y Marcano, Venezuela cierra 2025 con una actuación histórica en el bowling mundial, elevando a siete el total de medallas de oro obtenidas por el país desde 1954. Ambos atletas, referentes de experiencia, técnica y disciplina, confirman que el talento venezolano sigue vigente en las pistas internacionales y continúa dejando una huella dorada en el deporte nacional.