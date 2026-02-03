Venezuela formaliza su presencia en Milano-Cortina 2026 con la inscripción de Nicolás Claveau

Venezuela dio un paso clave en su participación internacional en deportes de invierno con la formalización de la inscripción de Nicolás Claveau-Laviolette como su representante oficial en los XXV Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina d’Ampezzo 2026. El proceso, completado esta semana por el Comité Olímpico Venezolano (COV), consolida la presencia del país en una disciplina de alta exigencia técnica y logística, y refleja un esfuerzo institucional que combina planificación, apoyo internacional y visión de desarrollo deportivo a largo plazo.

De acuerdo con información oficial, en horas de la mañana de este martes se llevó a cabo el DRM (Delegation Register Meeting), encuentro administrativo clave en el que quedó registrada formalmente la delegación venezolana que asistirá a la cita olímpica en Italia. Este paso confirma que Claveau cumplirá con su agenda competitiva y logística bajo los estándares establecidos por el Comité Olímpico Internacional y el comité organizador del evento.

Durante el proceso, la presidenta del Comité Olímpico Venezolano, María Soto, destacó el respaldo recibido por parte de los organismos internacionales y el significado institucional de esta participación. “Primero el aporte con ese acompañamiento que nos da el Comité Olímpico Internacional, el comité organizador de estos juegos Milano-Cortina, nos da la tranquilidad de que todo está preparado para recibir a nuestro atleta. A nuestra modesta pequeña delegación que estará en unos Juegos de Invierno. Para nuestra gestión estar en unos juegos de invierno marca algunas emociones que por nuestro país pudiésemos vivir”, afirmó.

Claveau fue ratificado como el único atleta venezolano en esta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno, que comenzarán oficialmente el próximo 6 de febrero. La estructura de apoyo estará encabezada por Guillermo Racero, quien asumirá simultáneamente las funciones de jefe de misión y entrenador del esquiador, un rol clave para garantizar coherencia técnica y operativa en un entorno altamente competitivo.

La presidenta del COV subrayó además la relevancia deportiva y simbólica del debut de Claveau en la categoría adulta. “Estamos prestos a acompañar a Nicolás Claveau en su primera incursión en la categoría adulta, luego de haber clasificado a Milano-Cortina. Que tiene un corazón inmenso para representar a nuestro país, a nuestros colores y estemos allí, la secretaria general (Katiuska Santaella) y mi persona, para alentarlo y decirle que toda Venezuela está pendiente. Valoramos a todos nuestros atletas y valoramos todo lo que han hecho para conseguir estos peldaños”, señaló Soto.

En lo estrictamente competitivo, Claveau tendrá una agenda definida en el esquí de fondo. Su debut está programado para el 10 de febrero en la prueba de sprint de 1.5 kilómetros, mientras que el 13 de febrero competirá en la distancia de 10 kilómetros, ambas pruebas a disputarse en el Estadio de Esquí de Fondo de Tesero, una de las sedes técnicas del evento.

Más allá del resultado deportivo, el COV considera esta participación como parte de una estrategia más amplia para explorar y consolidar la presencia venezolana en disciplinas de invierno. En ese sentido, Soto reflexionó sobre el potencial de crecimiento y la necesidad de estructuras especializadas. “Así como llegaron ellos (Nicolás y Guillermo) a nosotros, posiblemente hay otros venezolanos que están incursionando en los deportes de invierno. Hoy el Comité Olímpico Venezolano es quien está llevando todas las relaciones con la Federación Internacional de Esquí. Ojalá pudiésemos conseguir la organización de una asociación o federación de deportes de invierno, para consolidar el trabajo y que ellos puedan dedicarse a la materia que conocen mejor. Hicimos nuestra parte en su momento con Guillermo Racero. Pudimos recolectar todo su proyecto y su programa y ha sido beneficiado con la beca de Solidaridad Olímpica del Comité Olímpico Internacional. Esperemos que para el próximo ciclo participen los dos y que sean varios los que puedan cumplir con las competencias y el puntaje necesario para participar en los juegos”.

En cuanto a la logística, la delegación venezolana se alojará en la Villa de Predazzo, ubicada en Milán, uno de los seis complejos oficiales habilitados por la organización, con capacidad para 750 camas destinadas a las delegaciones participantes. Este alojamiento centralizado forma parte del esquema operativo diseñado para garantizar eficiencia, seguridad y condiciones adecuadas de preparación para los atletas.

Con esta inscripción formal, Venezuela reafirma su compromiso con el movimiento olímpico y con una gestión deportiva que, aunque de escala modesta, busca impacto estratégico y visibilidad internacional en escenarios de alto nivel.