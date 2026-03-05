Color, energía y libertad: Pilar Mainou presenta su primera exposición individual en Ciudad de México

Ciudad de México — Marzo de 2026. La artista abstracta mexicana Pilar Mainou presentará su primera exposición individual titulada “Una mirada, una artista”, una muestra que reunirá 16 obras de gran y mediano formato y que estará abierta al público del 14 al 28 de marzo en Casa Polivalente Roma, en la colonia Roma Norte de la capital mexicana.

La exposición propone una aproximación sensorial al arte abstracto, donde el color se presenta como una energía en movimiento. Las piezas buscan generar una experiencia directa con el espectador, invitándolo a sentir antes que interpretar las composiciones visuales.

“Esta exposición es una conversación abierta entre mi emoción y tu mirada; es el momento en el que dejo de guardar lo que siento y lo pongo frente a ustedes”, afirma Mainou.

La muestra representa un momento de afirmación personal y artística para la creadora. En este punto de su trayectoria, la artista plantea una transición en la que la contención emocional se transforma en gesto pictórico y donde las emociones encuentran su forma en el lienzo.

Del diseño de joyería al lenguaje de la pintura

Antes de dedicarse plenamente a la pintura, Mainou desarrolló una carrera vinculada al diseño, creación y fabricación de joyería. Esa formación, centrada en el detalle, la estructura y el equilibrio, continúa influyendo en su trabajo actual.

La artista explica que su paso del metal y las gemas al lienzo no constituye una ruptura con su pasado creativo, sino una evolución natural de su lenguaje visual.

“Mi obra nace de mi interior, de mi sensibilidad, incluso de esa parte que antes consideraba demasiado intensa. Nace del momento en que la emoción ya no cabe dentro de mí; nace de ese instante en que dejo de querer controlarlo todo”, comparte la artista.

El trabajo de Mainou se sitúa dentro de la abstracción gestual, aunque evita los excesos dramáticos asociados a este estilo. Para la artista, pintar es una práctica física que exige atención constante. Los trazos pueden ser amplios o intensos, pero siempre están guiados por una intención de control y equilibrio.

A través de capas superpuestas de color, las obras revelan procesos emocionales y estados internos que se manifiestan como campos de energía. Expansión, celebración y memoria aparecen como conceptos presentes en la composición visual de cada pieza.

Una experiencia abierta para el espectador

Las obras de la exposición no buscan narrar historias ni representar objetos reconocibles. En cambio, funcionan como reflejos de estados emocionales internos. El color no actúa como explicación de una emoción, sino como detonante de una experiencia sensorial.

La artista describe su proceso creativo como una tensión constante entre el gesto rápido y el gesto pausado, entre superficies opacas y transparencias. En ese contraste se construye una gramática visual que privilegia el equilibrio y la sensibilidad.

“Lo que quiero que el espectador sienta es libertad para interpretar sin miedo a equivocarse. Que viva una emoción propia y no algo que yo le dicte. Quiero que sienta que su mirada también importa”, señala Mainou.

En un contexto social caracterizado por la rapidez y la saturación de estímulos, la artista considera que el arte puede ofrecer espacios de pausa y reflexión emocional.

“Hoy más que nunca necesitamos experiencias que no se consuman en segundos; necesitamos volver a confiar en lo que sentimos”.

Consolidación artística y presencia internacional

La exposición también marca un momento de consolidación en la carrera de Mainou. Tras aproximadamente dos años de desarrollo y experimentación en el estudio, la artista logró reunir un conjunto de obras que dialogan entre sí y construyen un recorrido visual centrado en la vitalidad, la energía contenida y la presencia del color.

Durante este proceso, Mainou experimentó por primera vez con acrílicos Hi-Flow, ampliando las posibilidades técnicas y expresivas de su trabajo.

Si tuviera que resumir el espíritu de la exposición en una sola palabra, la artista lo expresa con claridad: “Honestidad”.

Además de su producción en estudio, Mainou ha comenzado a consolidar presencia en el circuito internacional del arte. Su obra se encuentra disponible en ARTSY, una de las principales plataformas globales de arte contemporáneo.

Asimismo, ha publicado en Mombo Art Magazine, donde fue seleccionada para la portada de la revista, y participa actualmente en la Feria Internacional de Montmartre junto a la Galería 1819 Art Gallery, bajo la curaduría de Antonio Sánchez.

Arte con compromiso social

La exposición también incorpora un componente social. Un porcentaje de las ganancias obtenidas por la venta de las obras será destinado a dos organizaciones mexicanas que trabajan con poblaciones en situación vulnerable.

Una de ellas es La Cana, dedicada a la reinserción social de mujeres privadas de la libertad, mientras que Mi Valedor impulsa oportunidades laborales y visibilidad para personas en situación de calle.

Información de la exposición

“Una mirada, una artista” podrá visitarse del 14 al 28 de marzo en Casa Polivalente Roma, ubicada en Tonalá 97, colonia Roma Norte, en Ciudad de México.

Las visitas se realizarán únicamente con cita previa. Los interesados pueden solicitar información escribiendo al correo [email protected] o comunicándose vía WhatsApp o llamada al número 55 2042 0949.