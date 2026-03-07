Un Nuevo Tiempo celebra 20 años reafirmando su compromiso con la estabilización y el cambio democrático en Venezuela

El partido político Un Nuevo Tiempo (UNT) conmemoró este viernes su vigésimo aniversario con una jornada institucional que reunió a dirigentes, militantes e invitados especiales en la sede nacional de la organización. El evento incluyó la bendición formal de las instalaciones y un acto político en el que sus principales líderes reafirmaron su compromiso con la estabilización económica, la reinstitucionalización democrática y el impulso de reformas que permitan superar la crisis que enfrenta Venezuela.

Durante la actividad participaron miembros de la Dirección Ejecutiva Federal, representantes regionales del partido y figuras políticas aliadas. Bajo un mensaje de unidad y esperanza, la dirigencia de UNT aprovechó la ocasión para presentar una visión estratégica sobre el futuro político, económico e institucional del país.

Manuel Rosales plantea agenda de reformas para la estabilización nacional

El presidente del partido y gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, ofreció un balance de los 20 años de trayectoria de la organización política, destacando que el recorrido del partido ha estado marcado por desafíos, aprendizajes y compromiso con los valores democráticos.

Rosales describió la evolución de UNT como un proceso complejo en el contexto político venezolano. Según indicó, el partido ha mantenido su presencia activa pese a las dificultades que ha enfrentado el sector opositor en las últimas dos décadas.

«Somos la expresión de la democracia social, pero sobre todo somos hombres y mujeres que creemos en la libertad. Ha sido duro hacer política entre la angustia y la persecución, pero seguimos en la primera línea para ayudar en el proceso de cambio que reclaman los venezolanos», afirmó Rosales.

Durante su intervención, el dirigente también presentó una agenda de prioridades que, a su juicio, debería formar parte de una etapa de estabilización nacional. Entre los puntos señalados destacó la necesidad de reformas legislativas, la atención a la crisis social, la recuperación de los servicios públicos y el fortalecimiento institucional.

En materia legislativa, Rosales planteó la revisión de normativas vigentes que, según sostuvo, afectan las libertades políticas y el debate público. En particular, pidió la derogación de leyes que considera restrictivas, además de impulsar marcos regulatorios orientados a estimular la actividad económica.

Reformas económicas y servicios públicos en el centro del debate

El líder político también enfatizó la importancia de aprobar legislación vinculada al sector energético y minero con el objetivo de impulsar la recuperación productiva del país.

En su discurso, Rosales abordó además el impacto que la crisis de servicios públicos ha tenido sobre la economía venezolana, particularmente en el ámbito comercial e industrial.

Reforma Legislativa: Exigió la derogación de la «Ley del Odio» y la «Ley Simón Bolívar», calificándolas como instrumentos inclementes contra la ciudadanía. Asimismo, impulsó la necesidad de avanzar en leyes económicas como la de hidrocarburos y minería para reactivar el país.

Justicia Social: Urgió la revisión inmediata de sueldos, salarios, pensiones y jubilaciones. «No puede emerger un país con estas condiciones; la urgencia social no puede quedar al final de la agenda».

Servicios Públicos: Alertó sobre la crisis eléctrica que asfixia al comercio y la industria, respaldando el empuje petrolero como motor de solución.

En relación con la institucionalidad del país, Rosales también hizo referencia a los recientes cambios dentro del denominado Poder Moral, señalando la importancia de garantizar transparencia en los procesos de designación de altos funcionarios.

Institucionalidad: Frente a los cambios en el Poder Moral, Rosales fue enfático: «La reinstitucionalización no puede ser un enroque de funcionarios. Exigimos transparencia en la elección del Fiscal y el Defensor del Pueblo para garantizar un verdadero equilibrio de poderes».

El dirigente añadió que cualquier proceso de estabilización política debería conducir finalmente a un proceso electoral con garantías institucionales.

Ruta Electoral: El líder de UNT insistió en que la estabilización debe conducir a elecciones libres con un CNE transparente, permitiendo el voto de los venezolanos en el exterior.

Voces del partido destacan unidad y reconciliación nacional

Durante el evento también intervinieron otros dirigentes del partido que destacaron el papel de UNT dentro del panorama político venezolano.

La diputada Hilda Rubí González calificó la fecha como un momento de reflexión y compromiso con el futuro del país, resaltando la trayectoria del partido en los debates políticos nacionales.

«memoria y esperanza»

Asimismo, la parlamentaria subrayó la importancia del diálogo político como herramienta para alcanzar acuerdos que permitan superar la polarización.

«Mientras unos se dedican a la confrontación, nosotros nos hemos dedicado a dialogar y a promover la unidad. Nacimos para devolver la dignidad a la gente», señaló.

Por su parte, el dirigente Carlos Molina compartió su experiencia personal tras haber pasado 17 meses como preso político, e hizo un llamado a promover la reconciliación nacional como condición necesaria para avanzar hacia una transición democrática.

«La democracia es un acto de fe. Venezuela necesita justicia, pero también perdón y reconciliación para poder avanzar», expresó.

Dos décadas de democracia social

El acto conmemorativo concluyó con un mensaje centrado en la necesidad de superar la polarización política y construir una etapa de estabilidad y crecimiento para Venezuela.

Dirigentes del partido destacaron que, tras dos décadas de actividad política, Un Nuevo Tiempo busca consolidarse como un actor relevante dentro de los esfuerzos para promover una transición democrática y la recuperación institucional del país.

En ese contexto, el aniversario sirvió también como plataforma para reafirmar el compromiso del partido con propuestas orientadas a la reactivación económica, el fortalecimiento institucional y el reencuentro entre los distintos sectores de la sociedad venezolana.