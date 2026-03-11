Nora Bracho plantea declarar emergencia económica en Venezuela para mejorar los salarios

La diputada a la Asamblea Nacional y presidenta de Un Nuevo Tiempo (UNT) en el estado Zulia, Nora Bracho, planteó la necesidad de que Venezuela se declare en emergencia económica como parte de un conjunto de medidas orientadas a mejorar los salarios y atender la compleja situación social que atraviesan millones de ciudadanos.

Durante una entrevista concedida al podcast Polianalítica, conducido por los politólogos Jesús Castillo Molleda y Luis Aguilar, la parlamentaria sostuvo que la crisis económica y social exige decisiones urgentes que permitan garantizar ingresos dignos, así como acceso a alimentos y servicios básicos para la población.

En ese contexto, Bracho afirmó que el deterioro del poder adquisitivo de los venezolanos requiere una respuesta inmediata por parte del Estado y una estrategia integral que combine reformas económicas, cambios institucionales y garantías democráticas.

“Venezuela tiene que declararse en emergencia económica para mejorar los salarios de la gente. Es imposible vivir con dos dólares. El país necesita medidas urgentes para garantizar alimentos, ingresos y servicios básicos”, expresó.

La dirigente política señaló que la situación económica del país afecta directamente la calidad de vida de los ciudadanos, particularmente en regiones donde las fallas en servicios públicos agravan las dificultades cotidianas. Según indicó, el debate sobre la recuperación económica debe incluir políticas orientadas a estabilizar ingresos, mejorar la infraestructura y fortalecer el aparato productivo.

Derogación de leyes y mecanismos de persecución política

Durante la conversación, Bracho también se refirió a la agenda legislativa impulsada por el Grupo Parlamentario Libertad, que incluye la derogación de instrumentos legales y mecanismos que, a su juicio, han sido utilizados para restringir la participación política y la libertad de expresión.

En particular, mencionó la necesidad de eliminar la Ley Contra el Odio y la denominada Ley Simón Bolívar, así como sistemas de control político que han generado controversia en el país, entre ellos la lista Tascón y el sistema Maisanta.

De acuerdo con la parlamentaria, estos mecanismos han sido utilizados durante años para discriminar o perseguir a ciudadanos por sus posiciones políticas.

“Trabajamos para que la gente pueda expresar su opinión sin miedo. Deben desterrarse del vocabulario de los venezolanos la lista Tascón, la lista Maisanta y toda forma de persecución política. No basta con la Ley de Amnistía; hay que desmontar toda la estructura que ha servido para silenciar a los venezolanos”, sostuvo.

Bracho indicó que el proceso de reinstitucionalización del país debe incluir garantías para la libre participación ciudadana y el respeto a los derechos políticos.

Reformas económicas y servicios públicos

En el ámbito económico, la diputada señaló que la declaratoria de emergencia económica debe ir acompañada de reformas legales orientadas a atender problemas estructurales que afectan el desarrollo del país.

Entre las medidas planteadas, destacó la revisión de la Ley del Trabajo, con el objetivo de adecuar el marco legal a las actuales condiciones económicas y promover la generación de empleo formal.

Asimismo, propuso avanzar en la aprobación de una ley del servicio eléctrico, particularmente relevante para el estado Zulia, donde los cortes de energía y las fallas del sistema eléctrico afectan con frecuencia a hogares y empresas.

La parlamentaria también subrayó la importancia de la Ley de Hidrocarburos como instrumento clave para reactivar la industria petrolera, considerada históricamente el principal motor económico de Venezuela.

Según Bracho, la recuperación del sector energético podría contribuir significativamente a mejorar las finanzas públicas y generar condiciones para una reactivación económica más amplia.

Restablecer la separación de poderes

Otro de los puntos abordados por la dirigente fue la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas y restablecer plenamente la separación de poderes en el país.

Bracho consideró que el sistema de justicia requiere cambios profundos para recuperar la confianza ciudadana y garantizar un funcionamiento institucional independiente.

“Ese poder debe limpiarse”, afirmó al referirse al sistema de justicia, al tiempo que cuestionó recientes decisiones institucionales. “Es inconcebible que el que perseguía hoy sea el defensor del pueblo. Ese enroque es una cachetada para los venezolanos”, expresó.

Para la parlamentaria, el fortalecimiento institucional es un componente fundamental de cualquier proceso de recuperación económica y social.

La vía electoral para el cambio

Finalmente, Bracho reiteró que la vía electoral debe mantenerse como el principal mecanismo para impulsar cambios democráticos en Venezuela.

En ese sentido, subrayó la importancia de contar con un poder electoral independiente y transparente que garantice a los ciudadanos ejercer su derecho al voto sin temor a represalias.

“Es vital que se escoja un poder electoral confiable, que quien crea en el voto pueda tener garantías. No podemos repetir situaciones donde reclamar derechos implicaba ser perseguido o detenido”, indicó.

La diputada concluyó señalando que la confianza en el sistema electoral es clave para avanzar hacia una mayor estabilidad política y social en el país.

“Queremos elecciones donde el ciudadano confíe en su voto y en los resultados. Hay muchísimo por hacer, pero estos pasos son esenciales para que el país avance hacia la democracia y la justicia social que todos merecemos”, concluyó.