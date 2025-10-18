PALOLA sacude la escena musical con el lanzamiento de “Sismo”

Miami — La joven cantautora venezolana PALOLA continúa consolidando su presencia en la industria musical internacional con el lanzamiento de su nuevo sencillo “Sismo”, una propuesta que, además de reafirmar su estilo distintivo dentro del pop indie, simboliza una etapa de madurez artística y expansión global.

Con apenas veintiún años, la artista —una de las voces emergentes más escuchadas en Venezuela— suma este estreno a un año de logros significativos que la han posicionado entre los talentos más prometedores del panorama musical latinoamericano. El nuevo tema llega tras su participación como invitada en dos desfiles de The New York Fashion Week y después de haber recibido el Tacarigua de Oro USA 2025 en la categoría Cantautora del Año, galardón que reconoce su creciente influencia y proyección internacional.

Una carrera en ascenso

Desde su irrupción en la escena musical, hace poco más de un año, PALOLA ha destacado por un sonido “honesto y fresco” que fusiona sensibilidad lírica y producción contemporánea. En 2025, la intérprete ha mantenido un ritmo de lanzamientos constante, con cuatro sencillos que han captado la atención del público: Mar de tus ojos, en el que combina inglés y español; Lo mismo de siempre; y otros temas que han marcado su evolución musical.

Ahora, con Sismo, su quinto lanzamiento del año, la artista da un nuevo paso en su consolidación internacional. El sencillo cuenta con la producción musical de Mario Spinali y Daniel Mellado, de Trilogy Studio (Panamá), y presenta una propuesta introspectiva que conecta con los procesos de cambio y transformación personal.

Una metáfora del cambio emocional

Según explica la propia artista, la canción se inspira en los movimientos internos que surgen tras una ruptura o una crisis emocional.

“A la manera de un ‘sismo’ metafórico, esta composición representa una ruptura del equilibrio, una crisis inesperada o una transformación intensa. Gira alrededor de esos momentos que te sacuden y obligan a replantearte todo. Como un terremoto emocional, refleja lo que ocurre cuando te aferras a lo que pudo haber sido en una relación ya terminada”, comenta.

El tema, con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, busca transmitir la inevitabilidad del cambio y la necesidad de aprender a soltar.

“Todo va y viene y lo importante es aprender a soltar. Por eso, vivir tanto tiempo pensando en lo que podría haber sido, moviendo tierra sin comprender que eso que hace temblar volvió a lo mismo”, agrega la cantante, quien recientemente sorprendió al público como invitada en dos pasarelas durante la Semana de la Moda de Nueva York.

Reconocimientos y expansión internacional

El ascenso de PALOLA se refleja también en los listados musicales. Su tema Lástima 2.0 ocupa actualmente el primer lugar en la cartelera de baladas del Record Report de Venezuela, mientras que Una se ubica en el puesto seis de la cartelera general, quinto en la pop y cuarto en la multimedia. Estos logros han ampliado su alcance hacia otros países de habla hispana, fortaleciendo su imagen como una artista con proyección continental.

En el ámbito de los reconocimientos, PALOLA ha obtenido cuatro medallas de Bronce en los Global Music Awards 2025, por sus temas Desde Cero (indie pop), Desire (pop) y Lástima (composición y artista emergente). Su segundo sencillo, Desde Cero, también le valió el Trofeo de Oro del Festival de la Canción de Las Vegas 2024 y el Disco de Oro del Festival de la Canción Latinoamericana de California, recibido en enero pasado.

Además, fue nominada a los Hollywood Independent Music Awards (HIMA) 2025 en la categoría pop, compartiendo espacio con artistas de Estados Unidos y Canadá. En julio, sumó el Mara de Oro Internacional como Cantautora Revelación 2025, y más recientemente, consolidó su palmarés con el Tacarigua de Oro USA 2025, recibido en una ceremonia celebrada en ARPI Group, Miami Lakes, Florida, el pasado 12 de octubre.

Perspectivas de futuro

Con cada nuevo lanzamiento, PALOLA demuestra una estrategia clara de posicionamiento artístico, respaldada por una propuesta coherente y una identidad sonora que conecta con el público joven. Su trabajo refleja el crecimiento de una generación de artistas venezolanos que buscan trascender las fronteras del mercado local mediante producciones de calidad internacional.

El lanzamiento de Sismo no solo refuerza la presencia de PALOLA en el competitivo mercado musical latino, sino que también la proyecta como una voz femenina con sensibilidad contemporánea y capacidad de innovación dentro del pop alternativo.

A medida que continúa ampliando su audiencia y acumulando reconocimientos, PALOLA consolida su nombre como una figura emergente clave de la nueva ola musical venezolana, un fenómeno que —como su más reciente sencillo— promete seguir haciendo temblar la industria.