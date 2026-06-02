Stalin González plantea acuerdos e instituciones confiables para impulsar una salida democrática en Venezuela

El diputado de la Asamblea Nacional y dirigente de Un Nuevo Tiempo (UNT), Stalin González, aseguró este martes que Venezuela necesita avanzar hacia la construcción de instituciones confiables y acuerdos políticos que permitan a los ciudadanos decidir libremente el futuro del país mediante procesos electorales con garantías.

Durante una entrevista en el programa A Tiempo con Eduardo Rodríguez y Saúl Noriega, el parlamentario afirmó que la crisis económica y el deterioro de los servicios públicos continúan siendo algunos de los principales problemas que afectan a los venezolanos. Sin embargo, sostuvo que el país también enfrenta el reto de crear condiciones políticas y democráticas que permitan recuperar la confianza de la ciudadanía.

González señaló que su organización política ha mantenido una línea centrada en la participación electoral, el diálogo y la búsqueda de consensos como mecanismo para generar cambios institucionales.

“Nuestra ruta siempre ha sido defender la democracia. Creemos que el ejercicio de la política implica generar acuerdos y abrir espacios democráticos, sin dejar de señalar y atender los problemas que afectan a los ciudadanos, como la crisis eléctrica, el deterioro del poder adquisitivo y los bajos salarios. Por eso participamos hace un año en las elecciones y hoy seguimos construyendo esa ruta, trabajando para que más venezolanos se sumen a la defensa de la democracia”, expresó.

El dirigente opositor indicó que la prioridad debe enfocarse en la consolidación de un proceso electoral respaldado por instituciones que ofrezcan credibilidad y transparencia. A su juicio, el fortalecimiento institucional resulta clave para impulsar cualquier recuperación económica y social en el país.

“Tenemos que construir ese camino en el que los venezolanos podamos decidir nuestro destino libremente, y eso es parte del debate”, comentó el jefe del Grupo Parlamentario Libertad.

Las declaraciones se producen en un contexto marcado por los desafíos económicos que enfrenta Venezuela, incluyendo las dificultades relacionadas con el poder adquisitivo, los salarios y el funcionamiento de los servicios básicos. Analistas económicos y actores políticos han coincidido en que la estabilidad institucional y la confianza en las reglas del juego son factores determinantes para atraer inversiones y estimular la actividad productiva.

En ese sentido, González afirmó que el país requiere acuerdos de convivencia democrática que permitan generar estabilidad política y abrir espacios de participación para todos los sectores.

El parlamentario consideró poco probable la realización de una elección durante 2026, aunque insistió en que el trabajo político debe orientarse a crear las condiciones necesarias para que un eventual proceso electoral pueda desarrollarse con reglas claras y garantías institucionales.

“Necesitamos un acuerdo de convivencia real para que este país empiece a mejorar porque no va a haber mejoría económica sin que haya instituciones… y para que estas nos den confianza, debemos participar todos”, enfatizó el parlamentario.

Asimismo, sostuvo que la oposición venezolana enfrenta el desafío de consolidar una alternativa política capaz de canalizar las demandas de cambio expresadas por parte de la población en distintos procesos electorales.

González explicó que el debate político no debe centrarse únicamente en el tamaño de las mayorías, sino en la capacidad de construir acuerdos y mecanismos de convivencia que permitan avanzar hacia una solución democrática y sostenible.

“Hoy tenemos una oportunidad real de hacer las cosas con calma, de construir y dar los pasos necesarios para lograr el cambio político. Además necesitamos el acuerdo, entender que el chavismo es minoría, pero una minoría que existe y que además tiene el control del Estado”, expresó.

El dirigente también pidió mayor transparencia sobre la aplicación de la Ley de Amnistía y reiteró la importancia de que las instituciones publiquen información relacionada con los beneficiarios de estas medidas, como parte de un proceso orientado a fortalecer la confianza pública.

Las declaraciones de González reflejan el debate que continúa desarrollándose dentro de distintos sectores políticos y económicos sobre la necesidad de combinar estabilidad institucional, participación ciudadana y acuerdos democráticos como elementos fundamentales para la recuperación del país.