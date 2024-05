SEGA no quería sexo con Yakuza, ni siquiera en las pantallas rosas de los burdeles

SEGA no quería escuchar eso Tienes escenas de sexo yakuza. . Al principio ni siquiera aceptaron las pantallas rosas utilizadas en el juego, porque en su opinión era una pantalla rosa. Referencia directa al sexo. . Toshihiro Nagoshi, ex director creativo y autor de la serie Yakuza/Like a Dragon, contó la extraña historia en una entrevista con Weeklt Ochiai.

«En el Lugares asociados a la prostitución No se trataba de representar visualmente lo que estaba sucediendo en el interior”, ofreció Nagoshi, quien luego continuó explicando: “Entonces, lo hice para que el personaje entrara, se encontrara con la mujer y la escena se desvaneciera en una pantalla completamente rosa. »

¿Fue esto suficiente para los ejecutivos de SEGA? Por supuesto que no, como informamos anteriormente: “Terminó catalogado como un problema y cuando pedí una aclaración me dijeron que era porque El color rosa está asociado con el sexo.. Terminamos discutiendo y grité: «Puedes pensar que el rosa es sexy, pero esa es tu opinión». Hay muchas cosas rosas en el mundo, ¿te emocionan cada vez que las ves? Fue una pelea muy divertida. Por mi parte no lo quería tomar a broma. Eran cosas que consideraba aceptables después de una cuidadosa evaluación basada en mi propia ética y valores. Por eso me mantuve firme y luché hasta el final».