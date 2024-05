La última tendencia de Trump: «Sólo mentiras sobre él». El espectáculo callejero de De Niro: «Trampas sucias»

De nuestro corresponsal NUEVA YORK – “¡Michael Cohen te mintió!” Repetir varias veces En el discurso de clausura, Todd Blanche El abogado de Trump mira fijamente a los ojos del jurado. El acrónimo GOAT (Greatest of All Time) nació para referirse a los deportistas más fuertes del mundo. Blanche guardó silencio ante Cohen. – Testigo principal de la fiscalía en el juicio por pagos a la estrella porno Stormy Daniels – El término schadenfreude “El mayor mentiroso de todos los tiempos”: El mayor mentiroso de todos los tiempos.

Además, es una estrategia típica de los procesamientos estadounidenses. Impresiona a los jueces con un eslogan, como hizo el abogado defensor Johnnie Cochran en el juicio a OJ Simpson con la rima «If it in’t fit, you must absolver» (Si no encaja – dijo en referencia al guante manchado de sangre – debes absolver). Ayer, la defensa (dos horas y media), luego la acusación (4 horas y media) Presentaron sus alegatos finales. Ahora depende de los jurados decidir si Trump es culpable o inocente de ocultar 130.000 dólares a Stormy Daniels con la intención de cometer fraude e interferir en las elecciones de 2016.