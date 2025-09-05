Chivas Regal rinde homenaje al equipo de pits de Scuderia Ferrari HP en un nuevo filme

Caracas — En el mundo de la Fórmula 1, los pilotos suelen ser el rostro visible y quienes acaparan la gloria de cada victoria. Sin embargo, detrás de cada vuelta y de cada segundo ganado existe un grupo de profesionales cuya labor es esencial: el equipo de pits. Con el objetivo de resaltar ese esfuerzo silencioso, la marca de whisky escocés de lujo Chivas Regal presentó el cortometraje “A Tribute to the Scuderia Ferrari HP Pit Crew”, una producción que reconoce la precisión y la dedicación de los mecánicos de la escudería Ferrari HP.

La pieza, escrita por el reconocido artista británico George the Poet e interpretada por los pilotos Charles Leclerc y Lewis Hamilton, se estrenó en el Gran Premio de Italia en Monza. La iniciativa busca mostrar la intensidad de un trabajo que rara vez se ve en primer plano, pero que resulta determinante en el desenlace de cada carrera. Con este lanzamiento, Chivas Regal fortalece su alianza con la escudería, en una colaboración que resalta valores comunes como la pasión, la ambición y la excelencia colectiva.

Una mirada a los héroes anónimos

El filme ofrece al público una perspectiva distinta sobre el deporte: el instante en el que un monoplaza entra a boxes y depende de la coordinación perfecta de su equipo. En esos segundos, cada movimiento debe ser ejecutado con precisión quirúrgica, lo que convierte al pit stop en un espectáculo de destreza tanto humana como mecánica. La coreografía de la rutina, recreada en el cortometraje, refleja el mismo esmero que la marca dice dedicar a cada botella de Chivas Regal.

El director del equipo Scuderia Ferrari HP, Fred Vasseur, destacó la relevancia de este homenaje.

«Formula 1 is a team sport in every sense, and our results come from the dedication of everyone at Scuderia Ferrari HP. It’s great to have a partner like Chivas Regal, who highlights this collective spirit and recognises the incredible work done away from the spotlight,” afirmó.

Con estas palabras, el jefe de Ferrari HP subrayó que el rendimiento del equipo no depende únicamente de los pilotos, sino de cada integrante que aporta desde su área de responsabilidad.

La visión poética de George the Poet

El poeta británico George the Poet transformó la disciplina del equipo en una pieza lírica, dándole un matiz artístico a la precisión del trabajo técnico.

«You make it look natural… that unnatural level of precision. There’s a gold standard of execution that you bring to every competition…”

Para el artista, contar la historia de los que habitualmente permanecen fuera del foco fue un reto y un honor.

«I’m always drawn to the voices we don’t usually hear, so it is an honour to tell the stories of these unsung heroes,» dijo. «Whether it’s a poem or a pit stop, craftsmanship takes tenacity. That’s exactly what Chivas Regal captured in this tribute.»

El enfoque artístico del proyecto convirtió una rutina de segundos en una metáfora de perseverancia y excelencia, ofreciendo al espectador una nueva forma de apreciar la Fórmula 1.

Una campaña global de valores compartidos

El director global de mercadeo de Chivas Regal, Nick Blacknell, resaltó que el filme refleja el espíritu de la marca y su filosofía I Rise We Rise, centrada en el poder del esfuerzo colectivo.

«True greatness is driven by the hands of many. This campaign embodies our I Rise We Rise ethos and focuses on the people who build together and set the team up for greatness behind the scenes,» señaló. «The Scuderia Ferrari HP team shares our tenacious mindset and belief that success is built on teamwork – and that’s what makes our partnership so powerful.”

La campaña se materializó en Monza con experiencias en el circuito que acercaron a los aficionados al trabajo del pit crew y resaltaron el papel fundamental de los técnicos e ingenieros en el desempeño de los autos.

Whisky, tradición y deporte

Chivas Regal, fundada en 1909 y con sede en la destilería Strathisla en Escocia, exporta a más de 100 países y vende anualmente más de 4,5 millones de cajas de 9 litros. La marca ha consolidado su posición como pionera en el whisky de lujo, con un portafolio que incluye referencias emblemáticas como Chivas Regal 12, 18 y 25 años. Actualmente, su valor de ventas minoristas supera los €2.000 millones.

La filosofía que guía a la empresa, inspirada en los hermanos James y John Chivas, se fundamenta en el espíritu emprendedor y en la creencia de que la grandeza se alcanza mejor en conjunto. Esa misma visión se proyecta en sus alianzas con el deporte global, entre ellas la asociación con la Scuderia Ferrari HP y con el club Arsenal FC en Inglaterra.

Con el estreno de “A Tribute to the Scuderia Ferrari HP Pit Crew”, la marca no solo celebra a un socio estratégico en el automovilismo, sino que reafirma su mensaje de que el éxito, tanto en el whisky como en la Fórmula 1, es producto del talento y la tenacidad de muchos.