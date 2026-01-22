Provincias frente al mundo: el nuevo índice que mide la capacidad internacional de gobiernos subnacionales

Buenos Aires.— En un escenario global atravesado por cambios económicos, tensiones geopolíticas y una coordinación internacional cada vez más compleja para los Estados nacionales, las provincias y ciudades ganan protagonismo como actores con agenda propia en el plano externo. En ese contexto, la Universidad Austral presentó una nueva herramienta para medir cuán preparadas están las jurisdicciones subnacionales para proyectarse al mundo y transformar esa presencia internacional en oportunidades concretas de desarrollo.

El Centro de Estrategias Internacionales de Gobiernos y Organizaciones (CIG) de la Universidad Austral, con apoyo de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), desarrolló el Índice de Capacidades Internacionales (ICI), un instrumento que busca ofrecer diagnósticos comparables y accionables sobre el grado de internacionalización de territorios, tanto en grandes ciudades como en provincias.

La internacionalización subnacional —un fenómeno que combina cooperación y competencia— se expresa en alianzas para abordar temas como sostenibilidad, cambio climático o movilidad humana, pero también en una carrera creciente por captar inversiones, atraer talento, aumentar el turismo y abrir mercados para la producción local. Para los gobiernos subnacionales, esta dimensión dejó de ser un asunto exclusivo de la diplomacia tradicional y pasó a formar parte del diseño estratégico del desarrollo territorial.

Sin embargo, la capacidad de vincularse con el exterior no es uniforme. Existen brechas estructurales entre territorios, diferencias en recursos disponibles y grados diversos de profesionalización institucional. Bajo esa premisa, el ICI fue concebido como una guía de evaluación y planificación, basada en evidencia.

“La internacionalización no es automática ni homogénea: requiere activos, instituciones preparadas y una estrategia clara”, explica Francisco Resnicoff, investigador senior del CIG. El especialista sostiene que el índice busca ordenar la conversación y ayudar a que los gobiernos subnacionales identifiquen prioridades en función de su punto de partida. En esa línea, plantea que el valor agregado de la herramienta radica en su capacidad de orientar decisiones públicas de manera más focalizada.

Cómo funciona el Índice de Capacidades Internacionales (ICI)

El ICI evalúa el nivel de internacionalización de provincias y ciudades a partir de más de cuarenta indicadores, organizados en cuatro dimensiones. La estructura apunta a capturar no solo el potencial de un territorio, sino también su capacidad real de ejecutar políticas y obtener resultados medibles.

La primera dimensión corresponde a los Activos Globales, entendidos como los atributos económicos, productivos, culturales y geográficos que pueden servir de base para una estrategia de proyección internacional. Esta categoría contempla, por ejemplo, sectores competitivos, localización estratégica o rasgos identitarios con valor en mercados externos.

La segunda dimensión es el Ecosistema Institucional, que analiza el entramado de capacidades del sector público, el sector privado y la sociedad civil para sostener una agenda internacional. Allí se observa el nivel de articulación local, la existencia de equipos técnicos, y el grado de coordinación necesario para que una estrategia no dependa únicamente de iniciativas aisladas.

El tercer componente es la Proyección Internacional, que releva acciones concretas en curso: vínculos externos, cooperación, participación en redes y mecanismos de posicionamiento. Finalmente, la cuarta dimensión mide los Dividendos, es decir, los resultados tangibles que pueden derivarse de esa proyección, como impactos económicos, alianzas estratégicas y reputación global.

“Un territorio puede tener activos muy valiosos, pero si no cuenta con instituciones preparadas es difícil transformar ese potencial en oportunidades reales”, señala Resnicoff. En esa lógica, el índice busca no solo medir desempeño, sino también detectar brechas que expliquen por qué algunos territorios logran mayor presencia internacional que otros.

Del análisis urbano a la evaluación de provincias argentinas

El índice no surge de cero. Desde su creación, el ICI se aplicó a nueve ciudades iberoamericanas —Madrid, Barcelona, Buenos Aires, São Paulo, Bogotá, Medellín, Montevideo, Santiago de Chile y Mendoza— con una metodología que combina estadísticas oficiales, rankings existentes, encuestas y entrevistas en profundidad.

Ese trabajo permitió construir un marco comparativo sobre cómo diferentes ciudades gestionan su inserción internacional, y qué factores explican una mayor capacidad para atraer recursos, generar alianzas o fortalecer su posicionamiento.

En 2025, la metodología fue adaptada para el caso de provincias argentinas, donde el federalismo otorga a las jurisdicciones amplias atribuciones para relacionarse con el exterior, bajo ciertas condiciones. El piloto incluyó a Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y Jujuy, y arrojó insumos prácticos para la gestión pública.

De acuerdo con el enfoque del estudio, la aplicación provincial permitió detectar oportunidades para mejorar la atracción de inversiones y visitantes internacionales, impulsar sectores estratégicos como la economía del conocimiento, fortalecer la articulación público-privada y trabajar de manera más consistente sobre la reputación internacional de cada territorio.

Federalismo, competitividad y estrategia: el desafío de medirse

En Argentina, la internacionalización subnacional se vincula con el marco institucional que habilita a las provincias a celebrar convenios internacionales con limitaciones específicas, en paralelo a su dominio originario sobre recursos naturales. Esa arquitectura abre espacio para que los gobiernos provinciales construyan agendas externas alineadas a sus prioridades productivas y sociales.

“Existe una gran oportunidad para que las provincias argentinas aprovechen el escenario internacional como palanca de desarrollo”, afirma Resnicoff. Para avanzar en ese sentido, remarca la necesidad de fortalecer capacidades técnicas, integrar al sector privado y la sociedad civil con vocación internacional, y diseñar estrategias coherentes con los planes generales de gobierno.

Con un mundo más competitivo y fragmentado, el ICI se presenta como una herramienta de diagnóstico para que provincias y ciudades puedan ordenar su proyección internacional con objetivos claros y resultados verificables. En ese marco, medir capacidades aparece como un paso clave para construir estrategias sostenibles que conviertan el vínculo con el exterior en una política de desarrollo de largo plazo.