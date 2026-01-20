Elías Matta plantea reforma petrolera lista desde 2019 para atraer inversión y permitir empresas 100% privadas

Caracas. En medio del debate sobre una posible reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el exdiputado y expresidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional de 2015, Elías Matta, aseguró que desde 2019 existe un proyecto de modificación “puntual” orientado a reactivar la industria petrolera venezolana y atraer capital privado a gran escala.

Matta expuso sus planteamientos durante el foro “Una Nueva Ley de Hidrocarburos para Venezuela”, organizado por el exdiputado José Guerra y transmitido en un Live de Instagram. En su intervención, el ingeniero señaló que el documento fue elaborado junto a un grupo de parlamentarios y especialistas del sector, con el objetivo de introducir ajustes considerados esenciales para mejorar la operatividad, elevar la producción y generar condiciones más competitivas para la inversión.

La propuesta se centra en cuatro ejes que, según Matta, permitirían modernizar el marco legal vigente y abrir el sector a nuevos esquemas de participación empresarial.

Cuatro cambios clave para abrir el sector y aumentar la producción

Uno de los puntos principales del proyecto es la eliminación de la obligatoriedad del control estatal mayoritario en las empresas operadoras. En la práctica, esto permitiría que las compañías que desarrollen actividades petroleras puedan operar con hasta 100% de capital privado, un cambio relevante frente al modelo de empresas mixtas con participación mayoritaria del Estado.

De acuerdo con Matta, el objetivo de este enfoque es impulsar la producción mediante mayor capacidad de inversión y eficiencia operativa, mientras el Estado mantiene su rol como receptor de ingresos a través de impuestos y regalías.

Otro eje destacado es el ajuste de las regalías como mecanismo de incentivo para proyectos de mayor complejidad. El planteamiento propone reducir la regalía del 30% a un 20% en yacimientos maduros y en la Faja Petrolífera del Orinoco, con la posibilidad de flexibilizarla hasta 10% dependiendo de las condiciones técnicas y económicas de cada campo.

La reforma también contempla habilitar a las empresas socias para comercializar directamente su cuota de producción, incluyendo el gas asociado. Este punto busca ofrecer mayor autonomía comercial y, al mismo tiempo, resolver dificultades relacionadas con pagos y flujos de caja que han afectado la dinámica de la industria.

Finalmente, el proyecto abre la posibilidad de modificar los términos y condiciones de contratos vigentes, permitiendo que las empresas puedan migrar hacia nuevos esquemas de participación que, según Matta, faciliten la operatividad y una estructura financiera más transparente.

Matta atribuye el estancamiento a un marco legal que desincentivó inversión

Durante el foro, Matta sostuvo que estos ajustes responden a lo que calificó como el «fracaso estrepitoso» de la Ley de 2001 y su reforma de 2006. En su análisis, el modelo de control accionario de PDVSA, junto con una alta carga fiscal, contribuyó a un entorno poco atractivo para la inversión internacional.

Según explicó, el esquema en el que PDVSA mantiene 60% de participación sin aportar capital suficiente para inversión fue un factor que, a su juicio, influyó en la salida de empresas internacionales y en una menor capacidad de crecimiento productivo.

En ese contexto, Matta afirmó: «Tener el 100% de una empresa que no produce es no tener nada», en referencia a la prioridad de garantizar operaciones sostenibles por encima del control accionario.

También expresó: «Venezuela es un ‘Porsche’ con camisas de fuerza legales. Tenemos costos bajos y décadas de experiencia, pero el modelo de estatizar para corromper destruyó el patrimonio nacional».

Un nuevo proyecto integral y la vía de transición más rápida

Además del plan de reforma puntual, Matta indicó que existe un proyecto más amplio para una nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos, liderado en gran medida por el fallecido diputado Luis Estefanelli y un equipo técnico especializado. Según explicó, esa iniciativa formaría parte de un paquete legislativo orientado a modernizar áreas estratégicas como el sector eléctrico, la petroquímica, el comercio interno y la minería.

Sin embargo, Matta subrayó que, aunque ese proyecto integral apunta a un rediseño más profundo del sector en el largo plazo, la reforma planteada desde 2019 podría ser una vía más inmediata para avanzar hacia un escenario de mayor estabilidad económica.

En su intervención, también hizo un llamado a que el debate sobre estos cambios se realice con base en acuerdos y prioridades compartidas, con foco en la recuperación de la producción como elemento clave para generar recursos públicos.

El exdiputado señaló que una mejora sostenida en la actividad petrolera podría traducirse en mayores ingresos para atender necesidades del país en áreas como salud, infraestructura y servicios, en un contexto donde la inversión, el marco legal y la capacidad operativa siguen siendo factores determinantes para el desempeño del sector energético venezolano.