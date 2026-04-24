Portugal conmemora en Caracas el 52.º aniversario de la Revolución de los Claveles con un homenaje musical

Caracas — La Embajada de Portugal en Venezuela activó una agenda cultural en Caracas para conmemorar el 52.º aniversario de la Revolución de los Claveles, en una iniciativa que combina memoria histórica, diplomacia cultural y colaboración artística. La programación contempla dos conciertos gratuitos de jazz que buscan fortalecer los vínculos entre la comunidad luso-venezolana y el público local, al tiempo que reivindican los valores democráticos surgidos tras el 25 de abril de 1974.

Bajo el título “Conmemoración del Día de la Libertad en Portugal: 25 de abril de 1974”, los eventos se realizarán el 25 de abril en la Asociación Cultural Humboldt y el 2 de mayo en Cinética Cultural. La propuesta cuenta con el respaldo institucional del Camões – Instituto da Cooperação e da Língua I.P., CEPE Venezuela y aliados culturales locales, consolidando una plataforma de cooperación que integra cultura, educación y comunidad.

El programa rinde homenaje al proceso histórico que puso fin al régimen del Estado Novo en Portugal, un hecho ampliamente reconocido por su carácter pacífico y su impacto en la consolidación democrática europea. La evocación de la canción “Grândola, Vila Morena”, de José Afonso, funciona como eje simbólico del evento, al recordar su papel como señal clave en el inicio del movimiento militar que desencadenó la transición política.

Memoria histórica y diáspora como ejes del encuentro

Más allá del componente cultural, la conmemoración subraya la relevancia histórica del 25 de abril como punto de inflexión que dio paso a un nuevo ciclo político basado en derechos fundamentales y participación ciudadana, posteriormente institucionalizados en la Constitución de 1976. La figura de Celeste Caeiro permanece como uno de los íconos más representativos de ese proceso, al haber entregado claveles a los soldados en un gesto espontáneo que se convirtió en símbolo global de transición pacífica.

Para la diáspora portuguesa en Venezuela, el aniversario adquiere una dimensión adicional, al conectar la experiencia migratoria con la recuperación de libertades civiles y la construcción de ciudadanía.

“El 25 de abril trasciende el acontecimiento histórico para consolidarse como un caso de estudio sobre la resiliencia de los sistemas democráticos”, reflexiona Manuel Frederico Pinheiro da Silva, Embajador de Portugal en Venezuela. “Para las nuevas generaciones, esta fecha debe funcionar como advertencia y como certeza: las libertades no son garantías estáticas ni concesiones permanentes, sino conquistas que demandan un ejercicio cívico continuo”.

El jazz como lenguaje de integración cultural

Desde el punto de vista artístico, la elección del jazz como eje central responde a su carácter universal y su asociación con la improvisación y la libertad creativa. La programación propone un diálogo musical entre repertorios portugueses y venezolanos, en línea con la estrategia de intercambio cultural impulsada por la embajada.

Los conciertos estarán encabezados por la cantante Sofía Castillo, acompañada por un ensamble integrado por Jesús Milano (dirección musical y piano), Martín Figueroa (bajo), Anthony Palacios (batería), Pablo Alfaro (guitarra) y Luis Carlos Blanco (trompeta). El repertorio incluirá piezas representativas del imaginario luso como “Traz Outro Amigo Também”, “Canção do Mar” y “Os Índios da Meia Praia”, junto a clásicos venezolanos como “Carretera”, “El Catire” y “Viajera del Río”.

Este enfoque busca reflejar el mestizaje cultural construido a partir de décadas de migración portuguesa hacia Venezuela, así como el aporte de esta comunidad al tejido económico y social del país.

En ese contexto, el profesor Rainer Sousa, Coordinador de la Enseñanza del Portugués en Venezuela y Agregado Cultural y de Educación de la embajada, destaca el valor de la cultura como herramienta de preservación democrática: “La verdadera fortaleza de una sociedad democrática no reside únicamente en la tinta de sus textos constitucionales, sino en la memoria activa de su pueblo. Es a través de la cultura, el arte y la memoria compartida que blindamos los derechos fundamentales contra el olvido. Recordar es, en esencia, nuestro mayor acto de preservación ciudadana”.

Impacto cultural y proyección institucional

La iniciativa también se inscribe en una estrategia más amplia de diplomacia cultural, en la que eventos artísticos funcionan como plataformas para fortalecer relaciones bilaterales, promover el idioma portugués y generar espacios de encuentro entre comunidades.

Ambos conciertos serán de entrada libre, aunque con aforo limitado, y están dirigidos tanto a la comunidad portuguesa como al público general interesado en la música y la historia contemporánea. La convocatoria refuerza el papel de Caracas como punto de intercambio cultural en la región y evidencia el interés de actores institucionales por mantener activa la agenda cultural internacional en el país.

A más de cinco décadas de la Revolución de los Claveles, la conmemoración en Caracas reafirma su vigencia como referente democrático y como símbolo de transición pacífica. En un contexto global donde los valores democráticos enfrentan nuevos desafíos, la iniciativa apuesta por la cultura como vehículo para mantener viva la memoria histórica y fortalecer la cohesión social.