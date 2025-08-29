HONOR presenta en Europa el Magic V5, el plegable más delgado y resistente del mundo

Londres. – La marca global de tecnología HONOR anunció oficialmente la llegada al mercado europeo de su nuevo dispositivo insignia plegable, el HONOR Magic V5, que ya está disponible en el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y España. El lanzamiento consolida la posición de la compañía como referente en innovación dentro del segmento de los teléfonos plegables.

Con un grosor de apenas 8,8 mm y un peso de 217 gramos, el Magic V5 se presenta como el plegable más delgado del mundo hasta la fecha, incorporando además un diseño industrial de vanguardia, batería de alta capacidad, cámaras de última generación y funciones de productividad potenciadas por inteligencia artificial.

Liderazgo en innovación

Tras revolucionar el mercado con el HONOR Magic V2 y consolidar su propuesta con el Magic V3, la empresa vuelve a marcar un hito con el V5. Según la marca, el dispositivo logra combinar elegancia y tecnología en un formato que redefine los límites del diseño y la ingeniería de los plegables.

En palabras de James Li, CEO de HONOR: “We are delighted to present HONOR Magic V5 on European markets today. This launch is an important milestone in our effort to broaden the limits of mobile innovation, as we not only create a device, but also a companyñ ero intelligent designñto empower people and amplify their potential. Thanks to close collaboration with industry leaders such as Google and Qualcomm, we have seamlessly combined HONOR’s state-of-the-art AI capabilities, a designñor ultra-thin and exceptional and lasting performance to deliver a truly transformative experience. We look forward to seeing consumers adopt this revolutionary technology to achieve new levels of productivity, creativity and success in their daily lives.”

Diseño ultra fino y resistente

El Magic V5 está fabricado con el sistema avanzado de manufactura con inteligencia artificial de HONOR. Su perfil de 8,8 mm y su ligereza de 217 gramos combinan estética con funcionalidad. El terminal incorpora una batería de 5.820 mAh basada en tecnología de silicio-carbono, con un 15% de contenido de silicio en las celdas, lo que le otorga autonomía superior sin sacrificar su delgado diseño.

El dispositivo integra la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 8 Elite, garantizando un rendimiento de clase mundial tanto en el ámbito laboral como en el entretenimiento. Además, posee certificación IP58 de resistencia al polvo y al agua, protección con NanoCrystal Shield contra rayaduras y un panel interno reforzado con fibra de carbono.

Fotografía avanzada con IA

Para los amantes de la fotografía, HONOR equipa el Magic V5 con el sistema AI Falcon Camera, compuesto por un teleobjetivo periscópico ultra sensible de 64 MP, una cámara principal de 50 MP y un ultra gran angular de 50 MP. A través del motor de imágenes con IA, el dispositivo introduce funciones como AI Portrait mejorado, que eleva las posibilidades de captura en un plegable.

Productividad potenciada

El Magic V5 está diseñado para maximizar la productividad. Dispone de una pantalla interna de 7,95 pulgadas y una externa de 6,43 pulgadas, ambas compatibles con lápiz óptico, facilitando anotaciones, bocetos e interacciones precisas. Con su modo Multi-Flex mejorado, los usuarios pueden trabajar con hasta tres aplicaciones de forma simultánea.

El dispositivo llega con MagicOS 9.0 y trae preinstalado Google Gemini, ofreciendo asistencia en escritura, planificación y aprendizaje. Una novedad destacada es la posibilidad de activar Gemini tocando dos veces la parte posterior del teléfono. Asimismo, HONOR Notes integra herramientas de IA para resúmenes, transcripciones y correcciones gramaticales.

IA para creatividad y comunicación

Más allá de la productividad, el Magic V5 incorpora un conjunto de herramientas de IA que abren nuevas oportunidades creativas. Entre ellas destaca Image to Video AI, basado en el modelo Veo de Google, capaz de transformar fotografías en videoclips realistas en menos de un minuto. Para edición fotográfica, se incluyen funciones como AI Trimming, AI Erase, AI Painting y AI Enhancement.

En el ámbito de la comunicación, sobresale la traducción de llamadas en tiempo real a seis idiomas, preservando la privacidad, así como la traducción instantánea de textos y conversaciones.

Conectividad y ecosistema

El dispositivo fortalece la colaboración entre plataformas con la versión actualizada de HONOR Share, que admite transferencias bidireccionales entre Android, iOS, macOS y Windows. También facilita la migración completa desde iPhone, incluyendo contactos, fotos, notas y recordatorios. Es compatible con formatos de Office y archivos profesionales como CAD y EPUB.

Reconocimiento mundial por su resistencia

El HONOR Magic V5 obtuvo un récord Guinness tras levantar 104 kg, el mayor peso soportado por un plegable suspendido, certificado en Dubái el 1 de agosto de 2025. Su bisagra de acero ultra resistente, diseñada para soportar hasta 500.000 pliegues, refuerza su durabilidad.

Precio y disponibilidad

El nuevo modelo se comercializa en tres colores: Ivory White (disponible en la web oficial), Black (con operadores como Orange y Vodafone) y Dawn Gold (en Media Markt y Amazon). La configuración es de 16GB de RAM y 512GB de almacenamiento, con un precio de 1.999 euros.

Como incentivo de lanzamiento, HONOR ofrece hasta el 30 de septiembre un cupón de 300 euros, un cargador HONOR SuperCharge de 66W y el HONOR Magic Pen, además de 12 meses de protección de pantalla mediante registro en la app MyHonor.