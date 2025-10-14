Picus Security presenta simulación de ataques impulsada por IA para redefinir la validación de seguridad

SAN FRANCISCO – La empresa Picus Security, líder mundial en validación de seguridad, anunció el lanzamiento de nuevas capacidades de simulación de brechas y ataques impulsadas por inteligencia artificial (AI-Powered Breach and Attack Simulation, BAS) dentro de su plataforma Picus Security Validation Platform.

Esta actualización introduce un nivel sin precedentes de velocidad e inteligencia, permitiendo que los equipos de seguridad creen y ejecuten de inmediato escenarios complejos de ataques, evalúen la efectividad de sus defensas y prioricen acciones que reduzcan el riesgo real de forma más eficiente.

Un reto creciente para los equipos de ciberseguridad

En un entorno donde las amenazas evolucionan más rápido que nunca, los equipos de ciberseguridad enfrentan una brecha entre la velocidad de los ataques y la capacidad de validación de sus defensas. Incluso con herramientas automatizadas, los sistemas BAS tradicionales suelen requerir configuraciones largas y ajustes manuales, lo que impide a los defensores mantener el ritmo frente a adversarios en constante cambio.

Como resultado, las organizaciones tienden a reaccionar ante ataques pasados en lugar de prepararse proactivamente para los que están por venir.

La nueva solución impulsada por inteligencia artificial de Picus cierra esa brecha, transformando la forma en que las organizaciones emulan el comportamiento de los atacantes y validan sus controles de seguridad.

Inteligencia artificial aplicada a la defensa

Las innovaciones de Picus se basan en tres pilares fundamentales:

Orquestación multiagente

Constructor conversacional de amenazas

Biblioteca de amenazas actualizada continuamente

Estas tecnologías permiten que la plataforma genere automáticamente escenarios de ataque a partir de simples comandos del usuario, convirtiendo la inteligencia de amenazas en simulaciones ejecutables alineadas con el marco MITRE ATT&CK, reduciendo el tiempo de validación de días a minutos.

“El industry is at a turning point. Generative AI is redefining security validation by empowering security teams to instantly validate an organization’s readiness for emerging threats and high-profile breaches in the news,” señaló Volkan Ertürk, CTO de Picus Security. “This advancement isn’t a buzzword; it builds exposure validation into day-to-day operations. Instead of mobilizing everyone for emergency patching, AI-powered validation converts live intel into attack simulations, verifies control effectiveness in seconds and enables teams to patch what matters first, reduce immediate risk and buy crucial time.”

Las declaraciones de Ertürk reflejan una tendencia global en el ámbito de la ciberseguridad: el uso de inteligencia artificial generativa como herramienta estratégica para anticipar, validar y mitigar amenazas en tiempo real.

Un nuevo estándar de validación inteligente

Con la inteligencia artificial impulsando el desarrollo de ataques, la ejecución de simulaciones y la interpretación de resultados, Picus propone un nuevo modelo de validación continua de exposición.

Avances clave

Emulación de adversarios generada por IA: la orquestación multiagente automatiza la investigación, el desarrollo de cargas útiles y el mapeo de tácticas, técnicas y procedimientos (TTPs) a partir de fuentes de inteligencia de amenazas activas.

Control conversacional de simulaciones: a través del asistente Numi AI , los equipos pueden solicitar, ejecutar y analizar simulaciones utilizando comandos en lenguaje natural, simplificando la interacción con la plataforma.

Informes basados en evidencia: la inteligencia artificial resume los resultados de las simulaciones en informes prácticos que miden la efectividad de los controles, priorizan las exposiciones y cuantifican las mejoras de seguridad.

Estos avances impulsan la adopción de prácticas de gestión continua de exposición a amenazas (CTEM), ayudando a las organizaciones a operacionalizar la inteligencia de amenazas y mantener una visibilidad constante sobre su postura de seguridad.

Una visión hacia la defensa inteligente

Con estas innovaciones, Picus Security busca transformar la validación de seguridad en una actividad continua, automatizada y predictiva, que permita a las empresas anticipar riesgos y reforzar sus defensas antes de sufrir ataques reales.

La compañía ha invitado a las organizaciones interesadas a unirse a su lista de acceso anticipado para probar las nuevas capacidades de la plataforma y experimentar de primera mano cómo la inteligencia artificial puede optimizar los procesos de validación y respuesta ante amenazas.

De esta manera, Picus Security consolida su posición como referente mundial en validación de seguridad impulsada por IA, marcando el inicio de una nueva era en la ciberdefensa corporativa.