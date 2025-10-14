TekniPlex Healthcare destacará en COMPAMED 2025 su liderazgo en innovación médica y sostenibilidad

WAYNE, Pensilvania.– La empresa estadounidense TekniPlex Healthcare, reconocida por su experiencia en la ciencia avanzada de materiales aplicada al sector médico, anunció que presentará en COMPAMED 2025 su doble enfoque estratégico: los servicios integrales de diseño a comercialización de dispositivos intervencionales y sus innovaciones en materiales sostenibles.

El evento se celebrará del 17 al 20 de noviembre de 2025 en Düsseldorf, Alemania, donde la compañía recibirá a los visitantes en el Pabellón 8B, Stand N02. Esta participación busca fortalecer su posicionamiento como socio tecnológico clave para los fabricantes de dispositivos médicos (OEM, por sus siglas en inglés).

Diseño y desarrollo desde la idea hasta la comercialización

Durante COMPAMED 2025, el equipo de Interventional Device Solutions (IDS) de TekniPlex Healthcare exhibirá su capacidad para acompañar a los OEM globales desde el concepto inicial hasta la fabricación final de dispositivos médicos complejos de clases II y III.

El portafolio de servicios de IDS abarca diseño, desarrollo, creación de prototipos, verificación, validación y producción. Gracias a la combinación de su experiencia en diseño con la fabricación de componentes de precisión, la compañía asegura poder acelerar el lanzamiento de nuevos dispositivos, garantizando altos niveles de rendimiento, seguridad y confiabilidad.

“Healthcare OEMs are increasingly looking for partners who can help them move faster from idea to impact,” expresó Brian Clarke, vicepresidente y gerente general de Medtech Solutions en TekniPlex Healthcare. “Our IDS offering and precision component capabilities are uniquely positioned to meet that need—reducing risk, compressing timelines, and delivering quality at cost effective scale.”

Este enfoque responde a una necesidad creciente en el mercado de la tecnología médica: contar con aliados estratégicos que integren todas las etapas del desarrollo y aseguren una transición eficiente del diseño a la comercialización, sin comprometer la calidad ni los tiempos de entrega.

Sostenibilidad como eje de innovación

Además de su capacidad técnica, TekniPlex Healthcare resaltará su compromiso con la sostenibilidad, un pilar esencial en todas sus operaciones globales. La empresa ha desarrollado una estrategia corporativa transversal que incluye la optimización de procesos, la gestión sostenible de su cadena de suministro y la innovación en materiales que favorecen la reducción de la huella de carbono y el avance hacia la economía circular.

En el ámbito sanitario, la compañía pondrá especial énfasis en la presentación de resinas de PVC de base biológica y otras innovaciones en ciencia de materiales que permiten a los OEM cumplir con los requisitos ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) cada vez más estrictos en Europa y América del Norte.

“Sustainability is a top priority for our customers,” declaró Meg Henke, directora global de gestión de producto en Medtech Solutions, TekniPlex. “We lead with a TekniPlex-wide approach, then drill down by product line—highlighting offerings that support sustainability alongside the performance benefits our healthcare partners require.”

De acuerdo con Henke, la estrategia de sostenibilidad no solo busca cumplir con normativas, sino también agregar valor competitivo a los clientes mediante soluciones que combinan desempeño técnico y responsabilidad ambiental.

Innovaciones que se exhibirán en COMPAMED

Durante su participación en COMPAMED 2025, TekniPlex Healthcare mostrará de forma práctica cómo su experiencia impulsa la evolución de la industria médica hacia un futuro más eficiente y sostenible. Entre las principales áreas que presentará destacan:

Soporte integral en diseño y desarrollo intervencional , desde la ideación hasta la comercialización.

Fabricación de componentes de precisión que mejoran la funcionalidad y confiabilidad de los dispositivos médicos.

Uso de materiales sostenibles, incluyendo resinas de PVC de base biológica, que ayudan a reducir la huella de carbono sin comprometer el rendimiento.

Un aliado estratégico para la nueva era médica

Con las crecientes exigencias regulatorias y ambientales, TekniPlex Healthcare busca posicionarse como un socio esencial para los fabricantes de tecnología médica que necesitan acelerar su innovación y cumplir con los compromisos ESG.

La participación de la compañía en COMPAMED 2025 consolida su reputación como líder en soluciones de materiales científicos avanzados y en servicios de desarrollo integral para dispositivos médicos, reafirmando su compromiso con el progreso tecnológico, la sostenibilidad y el bienestar de los pacientes.