Picus Security es reconocida como “Customers’ Choice” en el informe Gartner 2025 sobre Validación de Exposición Adversarial

San Francisco — Picus Security, compañía líder en validación de seguridad, fue distinguida como proveedor “Customers’ Choice” en el informe 2025 Gartner® Voice of the Customer for Adversarial Exposure Validation, uno de los análisis más influyentes para organizaciones que buscan soluciones efectivas de evaluación continua de exposición. La empresa alcanzó un notable 97% en “disposición a recomendar”, el puntaje más alto entre todos los proveedores evaluados en la edición de este año.

Este reconocimiento refleja el sólido respaldo de clientes que han adoptado la validación de exposición adversarial como un componente esencial en sus estrategias de ciberseguridad. En un entorno donde los ataques evolucionan a gran velocidad y las exigencias regulatorias aumentan, las organizaciones buscan herramientas capaces de medir su resiliencia real frente a técnicas de ataque avanzadas.

El papel de la validación adversarial según Gartner

De acuerdo con el informe, Gartner define que “Adversarial exposure validation (AEV) technologies confirm how potential attack techniques would successfully exploit an organization, and circumvent prevention and detection security controls.”

Este enfoque permite a las empresas evaluar hasta qué punto sus controles actuales pueden ser evadidos, y detectar brechas que podrían comprometer activos críticos.

El informe Voice of the Customer se basa exclusivamente en opiniones verificadas de usuarios reales. Gartner sintetiza estas experiencias para ofrecer una visión clara y accionable que complementa la investigación de sus analistas. Para los compradores corporativos, esta información se convierte en un insumo clave durante los procesos de evaluación, selección e inversión en nuevas tecnologías.

Resultados sólidos: calificación general de 4.8 sobre 5

Según los datos recopilados hasta agosto de 2025, Picus Security obtuvo una puntuación global de 4.8 sobre 5 estrellas, basada en 71 reseñas verificadas. Los clientes otorgaron a la compañía 4.8 puntos en capacidades de producto y 4.7 tanto en soporte como en experiencia de ventas.

De acuerdo con Picus, esta consistencia en todos los rubros demuestra la calidad integral de su plataforma y su alineación con las necesidades operativas del mercado.

La mayoría de los comentarios provinieron de empresas medianas y grandes en sectores como finanzas, servicios y telecomunicaciones, industrias cuya alta regulación exige precisión, continuidad operativa y visibilidad permanente de riesgos.

Declaraciones de la compañía

Para Picus Security, el reconocimiento va más allá de una distinción técnica. La empresa sostiene que se trata de una validación directa de la confianza que depositan sus clientes en su metodología basada en evidencia.

Al respecto, Alper Memis, cofundador y director ejecutivo de Picus Security, afirmó:

“We believe this Customers’ Choice recognition reflects the trust our customers place in Picus to provide clear, evidence-based insight into their security effectiveness. Our goal has always been to make it easier for organizations to understand and reduce real risk. This acknowledgment reinforces our focus on helping customers validate their defenses with confidence and achieve meaningful security outcomes.”

Importancia del informe Voice of the Customer

Gartner explica que el documento “Voice of the Customer” recopila y resume reseñas de Gartner Peer Insights, ofreciendo una perspectiva colectiva que permite a los compradores comparar experiencias de usuarios reales de tecnología y servicios.

Estas reseñas no solo califican los productos, sino que aportan observaciones sobre implementación, funcionamiento, soporte, resultados y valor recibido.

Al combinar la mirada de usuarios verificados con el análisis de expertos, Gartner proporciona un recurso integral que influye en el ciclo de compra de empresas de todo el mundo, especialmente en segmentos donde la ciberseguridad es crítica.

Relevancia para el mercado venezolano y regional

Para las organizaciones en Venezuela y América Latina, donde la digitalización avanza rápidamente pese a desafíos económicos y operativos, informes como este se convierten en herramientas esenciales para tomar decisiones tecnológicas informadas.

La validación continua de exposiciones está cobrando protagonismo en sectores que requieren altos niveles de confiabilidad, desde banca y telecomunicaciones hasta servicios esenciales.

El posicionamiento de Picus Security como “Customers’ Choice” reafirma la importancia de adoptar plataformas capaces de evaluar defensas en tiempo real y ofrecer visibilidad clara sobre riesgos concretos.

Conclusión

Con una calificación sobresaliente, un alto nivel de recomendación y una fuerte adopción en sectores estratégicos, Picus Security consolida su papel como uno de los proveedores más valorados en el área de validación adversarial. Su reconocimiento en el informe de Gartner subraya la demanda creciente de soluciones que permitan a las organizaciones evaluar con precisión su postura de seguridad y tomar decisiones respaldadas por datos reales.