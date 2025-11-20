Anaqua presenta innovadoras soluciones de IA para transformar la gestión de propiedad intelectual

BOSTON — Anaqua, uno de los principales proveedores globales de tecnología para la gestión de innovación y propiedad intelectual (IP), anunció el lanzamiento de una nueva generación de soluciones impulsadas por inteligencia artificial que promete transformar de manera profunda la forma en que los equipos de IP trabajan, automatizan tareas y extraen información estratégica de sus portafolios.

En un contexto donde la eficiencia y la capacidad analítica son cada vez más demandadas, la empresa destacó que sus nuevas herramientas permiten abordar desafíos operativos históricos en la gestión de activos intangibles. “IP professionals are increasingly under pressure to find ways to work more efficiently while simultaneously looking to surface novel insights,” afirmó Justin Crotty, CEO de Anaqua. Añadió que “Anaqua is harnessing the power of AI to deliver transformative solutions that meet the unique needs of IP teams. These AI solutions are first of their kind, and they will be integrated with the Anaqua’s IP management platform. Our goal is to empower our clients to transform their IP operations and drive meaningful business outcomes.”

Nuevas herramientas diseñadas para maximizar eficiencia y precisión

Las soluciones anunciadas incluyen funciones avanzadas para automatizar procesos, clasificar portafolios, analizar documentos complejos y proteger marcas de manera inteligente. Según Anaqua, estas herramientas permitirán a los equipos trabajar con mayor agilidad, reducir errores y liberar tiempo para actividades estratégicas.

Enhanced AI Docketing

Una de las innovaciones principales es el Enhanced AI Docketing, que automatiza la extracción y validación de datos provenientes de documentos de oficinas globales de propiedad intelectual y archivos internos, incluidos correos electrónicos. Este sistema procesa información con mínima intervención humana, identifica discrepancias, sugiere actualizaciones en lote y mantiene altos estándares de integridad de datos. Su objetivo es reducir la gestión manual de plazos, documentos y requisitos regulatorios, al tiempo que permite que los profesionales se enfoquen en tareas de mayor valor.

AI Classifier

El AI Classifier introduce una metodología novedosa para la clasificación de portafolios de patentes. Utilizando modelos de IA entrenados para mapear información compleja, la herramienta asigna patentes internas y externas a la estrategia de clasificación y taxonomía privada de cada organización. Con una precisión estimada entre 85 % y 90 %, el sistema busca eliminar horas de revisión manual y facilitar decisiones informadas sobre gestión de propiedad intelectual.

AI Document Analysis, Translation & Reporting

Otra herramienta destacada es el módulo de AI Document Analysis, Translation & Reporting, que permite la interacción directa con documentos mediante lenguaje natural. Su motor de traducción especializado en terminología técnica y legal facilita la colaboración global y garantiza precisión en el contenido traducido. Además, su capacidad para procesar documentos extensos y consolidar información de múltiples fuentes ofrece a los equipos reportes completos sin necesidad de lecturas prolongadas.

AI Brand Protection

En el ámbito de protección marcaria, Anaqua presentó AI Brand Protection, una solución de vigilancia digital basada en reconocimiento de imágenes y coincidencia de texto. Este sistema monitorea redes sociales, marketplaces, oficinas de IP, registros de dominios y la web en general para detectar usos no autorizados de activos de marca. Una vez identificados, genera automáticamente flujos de trabajo para la presentación de reclamos y la gestión de casos dentro de la plataforma Anaqua.

Una visión orientada al futuro de la gestión de IP

Con esta nueva suite de herramientas, Anaqua busca posicionarse como líder en la modernización del sector de propiedad intelectual, un ámbito caracterizado por volúmenes crecientes de información y la necesidad de procesos más ágiles y precisos. “Anaqua is reinventing how IP is managed in the AI era,” afirmó Toni Nijm, chief product officer de la compañía. “Our goal is to empower IP teams to boost productivity and focus on higher value work rather than time-consuming, manual tasks.”

El lanzamiento refuerza la tendencia global hacia el uso intensivo de inteligencia artificial en áreas corporativas, legales y de innovación. Para mercados emergentes como el venezolano, donde la transformación digital avanza de forma gradual pero constante, estas soluciones representan un ejemplo de cómo la automatización inteligente puede optimizar la competitividad empresarial y modernizar los procesos de gestión de activos estratégicos.