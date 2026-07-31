Kendo Kaponi regresa a Premios Juventud 2026 con una nominación por “Buti Call”

Kendo Kaponi vuelve a figurar entre los nominados de Premios Juventud 2026 tras obtener una nominación en la categoría Mejor Canción Urbano Trap por “Buti Call”, colaboración junto a Omar Courtz. El reconocimiento llega en un momento de gran actividad para el artista, quien se encuentra ultimando los detalles del lanzamiento de Apocalipto, su próximo álbum de estudio.

La nominación representa un nuevo logro para el exponente del género urbano, cuya trayectoria ha estado marcada por una propuesta musical caracterizada por la autenticidad y un estilo narrativo que le ha permitido consolidar una base de seguidores a lo largo de los años. La distinción también coincide con una nueva etapa creativa que busca reflejar su evolución tanto artística como personal.

De acuerdo con la información difundida, Apocalipto fue concebido como un proyecto de transformación y renacimiento. El álbum explora una nueva faceta del artista sin dejar de lado los elementos que han definido su carrera. Reconocido durante años como “El Eterno de la Tinta”, Kendo Kaponi apuesta por una producción que mantiene la profundidad de sus letras mientras presenta una visión renovada de su propuesta musical.

La nominación por “Buti Call” destaca el impacto que ha tenido la colaboración con Omar Courtz dentro del género urbano. La canción competirá en la categoría Mejor Canción Urbano Trap, una de las más representativas para los artistas que impulsan este estilo musical dentro de la industria latina.

El anuncio también coincide con la apertura del proceso de votación para Premios Juventud 2026. Los seguidores del cantante ya pueden participar apoyando su candidatura, y la votación permanecerá disponible hasta el próximo 10 de agosto, permitiendo que el público contribuya en la elección de los ganadores de esta edición.

La edición número 23 de Premios Juventud marcará además un momento histórico para la ceremonia. El evento se celebrará el 3 de septiembre de 2026 en Marbella, España, convirtiéndose en la primera ocasión en que la premiación se realiza fuera del continente americano. El cambio de sede representa un paso importante en la expansión internacional del evento y refuerza el alcance global de la música latina.

Para Kendo Kaponi, esta nominación llega mientras desarrolla una nueva etapa profesional con el próximo lanzamiento de Apocalipto. La combinación entre un nuevo proyecto discográfico y el reconocimiento obtenido por “Buti Call” mantiene al artista entre las figuras destacadas del panorama urbano latino en 2026.

La expectativa en torno al álbum y la nominación refleja el interés que continúa generando la carrera del artista, quien busca consolidar este nuevo capítulo creativo sin perder la identidad que lo ha acompañado durante años.

Nominación de Kendo Kaponi en Premios Juventud 2026

Mejor Canción Urbano Trap – “Buti Call” (Kendo Kaponi & Omar Courtz).