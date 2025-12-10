Pasillaneando estrena un aguinaldo que busca reconectar al público con las tradiciones navideñas venezolanas

Maracay, Aragua — El colectivo musical Pasillaneando anunció el lanzamiento de “El más dulce abrazo”, un nuevo aguinaldo que llega al mercado cultural venezolano con la intención de fortalecer la identidad musical del país durante la temporada decembrina. La pieza, compuesta por Orlando Hurtado (@cunavichero), ha recibido una respuesta emocional significativa por parte de quienes han tenido acceso a las primeras escuchas, convirtiéndose rápidamente en un tema comentado dentro del ámbito artístico local.

Un lanzamiento que busca fortalecer la tradición

Presentado bajo el lema “El Más dulce abrazo al Venezolano”, el aguinaldo se describe como una composición profundamente emotiva, capaz de conmover a los oyentes. Los promotores señalan que se trata de “un aguinaldo muy sentimental que ha puesto a llorar a quienes lo escuchan”, una reacción que subraya el carácter afectivo y humano que sus creadores quisieron transmitir.

La obra combina la estética navideña venezolana con referencias al nacimiento de Jesús, manteniendo la esencia musical del folclore decembrino. Con letra y música de Hurtado, el aguinaldo se inscribe en una tendencia de recuperación de elementos culturales propios, ante el protagonismo creciente de tradiciones foráneas. En sus declaraciones, el compositor sostiene que “Es un regalo musical muy apropiado para estos Tiempos donde las tradiciones extranjeras han ganado terreno frente a las muestras”.

Compromiso con la difusión del patrimonio musical

En el comunicado de lanzamiento, Pasillaneando reafirma su misión de promover la música tradicional venezolana, en especial durante fechas emblemáticas del calendario cultural. “En nuestro empeño de difundir las manifestaciones musicales de Venezuela ahora les presentamos este Aguinaldo venezolano llamado ‘El más dulce abrazo’ letra y música de Orlando Hurtado @Cunavichero con arreglos musicales de Pasillaneando”, expresaron los voceros del colectivo.

Asimismo, invitaron al público a acercarse a la pieza y redescubrir los sonidos característicos de la temporada decembrina. “Con el típico ritmo de la tradición venezolana, les invitamos a escuchar ‘El Más Dulce abrazo’”, señalaron.

Un equipo artístico amplio y diverso

La producción reúne un elenco vocal que aporta variedad interpretativa a lo largo de la obra. Los solistas, en orden de aparición, incluyen a:

Orlando Hurtado René Cardoza Don Natalio Dónquiz José Varela Jean Carlos Alvarado Félix Peña

El coro adicional está integrado por Lisbeth Rodríguez y Carlos Henríquez, quienes complementan la ambientación coral típica de los aguinaldos tradicionales.

Músicos participantes

Mandolina : Carlos Henríquez

Bajo : Jean Carlos Pérez

Cuatro : José Varela

Percusión : Don Natalio Dónquiz

Piano: Oswaldo Agraz

La participación de estos intérpretes busca ofrecer un sonido auténtico, respetuoso de la tradición pero adaptado a los estándares actuales de producción musical.

Una producción realizada en Aragua con enfoque profesional

El tema fue grabado en René Studiios, bajo la producción musical de René Cardoza y Pasillaneando, quienes destacaron el valor de desarrollar el proyecto completamente en Maracay. La producción ejecutiva estuvo también a cargo del colectivo, que ha consolidado una línea de trabajo orientada a la promoción del repertorio venezolano.

El equipo espera que el aguinaldo logre un destacado alcance durante la temporada de Navidad, especialmente en plataformas digitales y espacios dedicados al folclore. La apuesta, indican, no se limita a la difusión artística sino también al impulso del ecosistema cultural regional, que continúa recuperándose y adaptándose a nuevas dinámicas de mercado.

Un nuevo aporte al cancionero navideño venezolano

Con este lanzamiento, Pasillaneando suma otro proyecto que refuerza su compromiso con la preservación de las tradiciones musicales del país. El colectivo confía en que “El más dulce abrazo” se convierta en una pieza de referencia en las celebraciones navideñas, tanto por su forma como por el mensaje emocional que transmite.

El anuncio cerró con una frase que sintetiza el espíritu del proyecto: “Otro sueño hecho realidad.”