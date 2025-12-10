Villa Canario Podcast anuncia su primer episodio y fija calendario mensual

Caracas — Producciones Villa Canario anunció el lanzamiento oficial de su nuevo proyecto audiovisual, “Villa Canario Podcast”, cuyo primer episodio se estrenará el 11 de diciembre a las 7:00 p.m. a través del canal de YouTube de la productora. La conducción estará a cargo del empresario y CEO de la compañía, Johann Villafranca, quien debutará como presentador en este formato. La emisión contará además con la participación exclusiva del conferencista colombiano Santiago Molano, figura central del primer encuentro.

Un proyecto que amplía la estrategia de comunicaciones de la productora

La llegada del podcast se enmarca en el plan de eventos, estrenos y comunicaciones integradas que desarrolla Producciones Villa Canario. La compañía ha reforzado su presencia en Venezuela luego de obtener una amplia convocatoria con el taller de parejas “Más que dos”, conducido recientemente por el propio Molano. En esta nueva etapa, la productora apuesta por un formato audiovisual que combine información, análisis y entretenimiento para una audiencia diversa.

Según la organización, “Villa Canario Podcast” se concibe como un espacio de diálogo orientado al crecimiento personal, la reflexión y la evolución individual, guiado por especialistas y figuras reconocidas dentro y fuera del país. La serie buscará abordar temas que han ganado relevancia en la región, especialmente en áreas de bienestar y desarrollo humano.

Producción, locación y formato del episodio inaugural

El primer capítulo fue grabado en Caracas, específicamente en las terrazas del Hotel Pestana, un escenario escogido para aportar un sello visual corporativo y contemporáneo. La producción general está a cargo del reconocido Andrés Brand, quien coordinó la grabación y edición del episodio inaugural, cuya duración aproximada será de 30 minutos.

La propuesta incluye entrevistas, testimonios y análisis prácticos, presentados por expertos y personalidades seleccionadas por la casa productora. Este enfoque apunta a ofrecer contenido estructurado y cercano, con un estilo accesible para el público general.

Objetivos del proyecto según su equipo creativo

La producción compartió una declaración oficial sobre la intención central del nuevo programa, manteniendo una visión enfocada en el crecimiento humano:

“(Andrés) El objetivo es inspirar a la audiencia con historias de crecimiento personal y mostrar cómo las experiencias de vida de figuras consagradas como Santiago Molano pueden ayudar a otros en su propio camino de transformación.”

La presencia de Molano en el episodio inaugural busca fortalecer el posicionamiento del podcast y atraer a una audiencia que ha seguido el trabajo del conferencista en Venezuela y otros países de la región.

Estrenos mensuales y estrategia de comunicación digital

Producciones Villa Canario informó que todos los segundos jueves de cada mes se publicará un nuevo episodio de “Villa Canario Podcast”. La empresa anunciará a sus invitados de honor mediante sus redes sociales y demás plataformas digitales, con el fin de promover la interacción constante entre la audiencia y los protagonistas del programa.

Este enfoque responde a una estrategia que busca consolidar una comunidad activa, fomentar el seguimiento mensual y fortalecer la presencia de la productora en entornos digitales, donde el consumo de contenido audiovisual continúa creciendo de manera sostenida.

Un paso adelante en la consolidación de Villa Canario en el mercado nacional

Con este nuevo lanzamiento, Producciones Villa Canario amplía su portafolio de iniciativas comunicacionales y refuerza su posicionamiento en el mercado venezolano. La combinación de entrevistas inspiradoras, producción de alta calidad y un calendario mensual de estrenos pretende convertir al podcast en una referencia dentro del ecosistema de contenidos orientados al bienestar y desarrollo personal.

El estreno del 11 de diciembre marcará el inicio formal del proyecto, mientras que el público podrá mantenerse informado sobre próximos invitados y novedades a través de las cuentas oficiales de la productora. Según sus voceros, el objetivo es promover conversaciones que conecten, inspiren y generen un impacto positivo en la audiencia venezolana y latinoamericana.