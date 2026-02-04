Nuevo marketplace financiero HireAccountants.com lanza una plataforma de contratación impulsada por inteligencia artificial

LOS ÁNGELES, Estados Unidos.— En un contexto marcado por la consolidación del trabajo remoto y la presión de las pequeñas y medianas empresas por reducir costos operativos, la firma de staffing financiero HireAccountants.com anunció el lanzamiento oficial de su nuevo marketplace de contratación impulsado por inteligencia artificial. La plataforma se presenta como la mayor especializada en la selección y colocación de contadores, bookkeepers y talento financiero remoto para compañías con sede en Estados Unidos.

La iniciativa, presentada este mes, apunta a ofrecer una alternativa rápida y accesible frente a los modelos tradicionales de contratación contable. Según la empresa, el marketplace permite a startups y pequeños negocios acceder a miles de profesionales financieros previamente evaluados, con procesos de selección que pueden completarse en tan solo 24 horas y con ahorros de hasta 90% en comparación con la contratación local.

“We launched HireAccountants.com to bring US startups and small businesses a fast and affordable alternative to traditional accounting and bookkeeping hiring.” — Al Khan, Founder

El lanzamiento se produce en un momento en el que la contratación remota ha dejado de ser una tendencia coyuntural para convertirse en una práctica estructural en el mercado laboral estadounidense. A partir de este cambio, la plataforma permite a las empresas acceder a una red de más de 10.000 profesionales financieros calificados, que incluye desde asistentes contables y bookkeepers hasta contadores públicos certificados (CPAs) y analistas financieros.

Reducción drástica del tiempo de contratación

Uno de los principales diferenciales del marketplace es la reducción significativa del tiempo necesario para cubrir posiciones financieras. De acuerdo con datos de la Society for Human Resource Management, el tiempo promedio de contratación en Estados Unidos ronda los 36 días. La empresa asegura que, gracias a su proceso de selección previa y al uso de algoritmos de emparejamiento basados en inteligencia artificial, la mayoría de sus clientes logra concretar contrataciones en un plazo de entre 24 y 72 horas.

Este enfoque busca resolver uno de los principales cuellos de botella para las pequeñas empresas y startups: la demora en incorporar talento especializado que permita mantener la operación financiera en regla y acompañar el crecimiento del negocio.

Ahorros en salarios y costos operativos

El componente económico es otro de los pilares del modelo. Según cifras de Accounting.com citadas por la empresa, el salario anual promedio de un contador en la ciudad de Nueva York asciende a 110.320 dólares. En contraste, la plataforma ofrece contadores a tiempo completo desde 3.000 dólares mensuales. En el caso de los bookkeepers de nivel senior, el salario promedio en Nueva York es de 91.211 dólares anuales, mientras que a través del marketplace pueden contratarse perfiles equivalentes desde 2.000 dólares mensuales.

Además de los salarios, la empresa destaca la reducción de costos asociados al proceso de contratación. El modelo de precios es todo incluido, sin cargos ocultos ni depósitos iniciales, e incorpora servicios complementarios de recursos humanos y nómina sin costo adicional. Este esquema, basado en un sistema de pago por uso, permite a las compañías ajustar su plantilla financiera según sus necesidades, escalando hacia arriba o hacia abajo de forma flexible.

Enfoque en startups y pequeñas empresas

La plataforma ofrece opciones tanto de contratación a tiempo completo como a tiempo parcial, además de un servicio de bookkeeping bajo demanda. Esta combinación permite que las empresas paguen únicamente por las horas efectivamente requeridas, una característica especialmente atractiva para startups en etapas tempranas y pequeños negocios con presupuestos limitados.

Otro elemento que busca reducir las barreras de entrada es la ausencia de compromisos mínimos. Las empresas pueden comenzar a utilizar el servicio sin realizar depósitos iniciales y sin quedar atadas a contratos de largo plazo, un punto que suele ser crítico para emprendimientos que operan en entornos de alta incertidumbre.

Con este lanzamiento, HireAccountants.com apuesta a consolidarse como un actor clave en la intersección entre talento financiero, tecnología y trabajo remoto, en un mercado que continúa redefiniendo la forma en que las empresas acceden a profesionales especializados.